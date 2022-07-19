كيفية تغير المهنة في أبشر 1444 ، لقد تسائل الكثير من الأشخاص الذين يسكنون في المملكة العربية السعودية، حول كيفية القدرة على التغير في المهنة عبر إستخدام منصة الدخول أبشر ، وتعد عملية التغير في المهنة من الأشياء التي يستوجب تنفيذها عبر إستعمال البطاقة الخاصة بالأحوال المدنية لكل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الخطوات التي تتعلق بكيفية تغير المهنة في أبشر في المملكة العربية السعودية.

منصة أبشر الإلكترونية

منصة أبشر هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تم إطلاقها من قبل الوزارة على الإنترنت الإلكتروني لتقديم كافة خدماتها للمواطنين السعوديين والمواطنين الأجانب المقيمين، حيث تقدم العديد من الخدمات المتعلقة بمكاتب الجوازات في المملكة، وأبرزها خدمة تغيير المهنة وتعديلها من خلال حجز موعد. مقدمًا في مكتب الجوازات، وكان الهدف الرئيسي من إصدار هذا الموقع هو العمل على تقليل الازدحام وتقليل التجمعات في مثل هذه المناطق “تغير المهنة في أبشر”، من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس Covid-19 في الدولة.

كيف أقوم بتغيير المهنة في أبشر 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ومختلف مناطقها تغيير مهنتهم في بطاقة الأحوال المدنية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى منصة أبشر للأفراد مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات في الجزء العلوي من القائمة، وحدد قسم الخدمات.

اضغط على أيقونة التطبيق لتغيير المهنة.

قم بتحميل جميع المستندات الرسمية المطلوبة في الحقول الفارغة.

انقر فوق كلمة إرسال، وسيتم الرد عليك بتغيير المهنة.

المستندات المطلوبة لتغيير المهنة لسكان أبشر 1444

يشترط وجود بعض المستندات الرسمية لإتمام عملية تغيير المسمى الوظيفي عن طريق أبشر لمواطن مقيم وهي

إحضار أصل جواز السفر مع صورة منه.

إرفاق صورة من وثيقة الإقامة.

تقديم الشهادات الأكاديمية التي تناسب الوظيفة الجديدة.

يجب أن يكون نموذج المهنة في جواز السفر فارغًا.

كيفية حجز موعد مسبق بجوازات أبشر 1444

يجب حجز موعد في مكتب الجوازات في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية لاستكمال طلب تغيير الوظيفة، وذلك بعد اتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك إذا كان لديك حساب على المنصة.

قم بإنشاء حساب جديد إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة

اضغط على أيقونة حجز المواعيد، ثم قم بحجز المواعيد الإلكترونية.

افتح مكاتب الجوازات.

سجل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

حدد موعد الحجز المناسب لك، واكتب تفاصيل الخدمة المطلوبة.

انقر فوق حقل تأكيد الموعد، وستتلقى رسالة تأكيد الموعد مع التاريخ والوقت المحددين.

ضع في اعتبارك أن تقوم بطباعة الموعد على هاتفك المحمول لأخذها إلى مكتب الجوازات.

شروط تغيير المهنة في أبشر 1444

يجب استيفاء عدد من الشروط من قبل أي شخص يرغب في التقدم بطلب تغيير اسم المهنة في بطاقة الأحوال المدنية، وهذه الشروط هي

كتابة جميع البيانات المطلوبة في استمارة طلب التغيير من وزارة الداخلية.

احضار صورة من بطاقة الاحوال المدنية مع الاصل.

وثيقة مختومة تثبت إخلاء المواطن من محل عمله القديم.

وثيقة مختومة تثبت التحاق المواطن بمكان العمل الجديد.

إرفاق شهادة التأهيل الأكاديمي أو الدورات التدريبية المناسبة للعمل القادم.

رسوم تغيير المهنة أبشر

فرضت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية رسومًا مالية مقابل تقديم طلب تغيير المهنة في بطاقة الأحوال المدنية، وقد بلغت قيمة هذا الطلب 1000 ريال سعودي يتم سدادها بعد استكمال وتنفيذ العقد. التقديم، وإذا كان تغيير المهنة للعامل هو رغبة صاحب العمل يفترض أن يدفع الرسوم كاملة.

رابط منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

يمكنك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “” للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية والتي تم عرضها على المنصة لتسهيل على المواطن وتوفير الوقت والجهد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تعرفنا على كيفية تغير المهنة في أبشر 1444 عبر السطور أعلاه ، و المستندات المطلوبة لتغيير المهنة لسكان أبشر 1444 و شروط تغيير المهنة في أبشر 1444 ، كما أوضحنا لكم رابط منصة أبشر الإلكترونية absher.sa .