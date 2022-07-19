كيفية تغير رقم الجوال في أبشر 1444 ، لقد اثار تسائل العديد من الأفراد الذي يستخدمون منصة ابشر حول من أهم الخدمات التي تقدمها في المملكة العربية السعودية ، ومن تلك الخدمات هي التعرف على كيفية تغير رقم الجوال عبر إستخدام منصة أبشر لعام 1444، وبالتالي سنتحدث لكم حول اهم التفصيل التي تمكنكم من تغير رقم الجوال في أبشر 1444 ، تابعوا معنا .

منصة أبشر

أبشر هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية، للسماح للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بإجراء معاملاتهم الخاصة دون الحاجة إلى ة الإدارات، ويربط جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، ويوفر التطبيق أكثر من 279 إلكترونيًا خدمات تستهدف أكثر من 20 مليون مستخدم نشط. وزارة الداخلية هي نظام أبشر لتحقيق اكتمال عصر المعاملات الورقية، وترتبط خدماتها بمجمع القطاعات الخدمية الحكومية، والتي تعمل سبعة أيام في الأسبوع، على مدار 24 ساعة في اليوم. وصلت منصة أبشر إلى أقصى مستويات أمن المعلومات المتمثلة في زيادة الكفاءة وتحسين الاتصالات الداخلية.

كيفية تحديث رقم الجوال في أبشر 1444

يمكن تحديث رقم الهاتف المحمول في منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة “أبشر” الإلكترونية.

اختيار أفراد أبشر.

املأ المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق مربع الدخول.

انتظر حتى يتم التحقق من معلومات المدونة.

أدخل الرمز الذي يظهر.

سوف تتلقى رمز التفعيل الذي سيوضع في مكان الرمز.

انقر فوق إدخال وانتظر حتى يتم التحقق من المعلومات.

انقر فوق تحرير المعلومات.

انقر فوق تحرير رقم الهاتف المحمول.

أدخل رقم الهاتف المتحرك المراد تحديثه.

أدخل الرمز المرئي الظاهر من خلال الصورة.

انقر فوق حفظ المعلومات وقم بتأكيد رقم الهاتف المحمول.

تحديث رقم الجوال في أبشر 1444 عبر موقع وزارة الداخلية

يمكنك تحديث رقم الجوال على منصة أبشر 1444 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر للوصول إلى الحساب الشخصي.

انقر على أيقونة الخدمة الذاتية.

انقر فوق تحديث رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق تحديد.

أدخل رقم الهاتف المحمول الجديد وقم بحذف الرقم القديم المسجل في الحساب.

انقر لتأكيد العملية.

انتظر حتى تتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول تحتوي على رمز التحقق.

سجل الرمز وانتظر حتى يتم تأكيد الرقم.

تحديث رقم الجوال عبر تطبيق أبشر 1444

يمكنك تحديث رقم الجوال من خلال تطبيق أبشر للهواتف الذكية من خلال الخطوات التالية

قم بتثبيت تطبيق أبشر للهاتف المحمول.

قم بتثبيت التطبيق لأجهزة iPhone.

قم بتثبيت تطبيق أبشر لأجهزة Android “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي المسجل من خلال منصة أبشر.

اختيار أفراد أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

يستلم رمز التحقق الموجود على رقم الجوال القديم

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر على 3 نقاط في واجهة أبشر.

انقر فوق تحرير بيانات معلومات المستخدم.

تسجيل رقم الجوال الجديد في المكان المخصص له.

أدخل الرمز المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق حفظ.

تظهر رسالة تفيد بإتمام عملية حفظ الرقم الجديد بنجاح.

كيفية تفعيل رقم الجوال الذي وثقنا به في أبشر 1444

يمكنك تفعيل رقم الجوال “توكلنا” على منصة أبشر من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية مباشرة.

اختيار أفراد أبشر.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق خدماتي.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات العامة.

اختر خدمة تحديد رقم الهاتف المحمول تطبيق Tolkna.

تسجيل البيانات مثل الاسم وكلمة المرور.

قم بتثبيت تطبيق توكلنا.

قم بتثبيت تطبيق “توكلنا” مباشرة لأجهزة iPhone.

قم بتثبيت تطبيق “توكلنا” مباشرة لأجهزة الأندرويد.

بعد اكتمال التثبيت، يفتح التطبيق.

انقر فوق تسجيل جديد، نحن نثق بنا.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

أكمل عملية التسجيل وقم بتحديث الرقم.

تحديث رقم الجوال في أبشر عن طريق الصراف

يمكنك تحديث رقم الهاتف المحمول في أبشر من خلال الصراف أو جهاز الخدمة الذاتية أبشر باتباع الخطوات التالية

اختر اللغة العربية من جهاز الخدمة الذاتية.

اختر لتحديث رقم الهاتف المحمول.

سجل رقم هويتك أو رقم إقامتك.

انقر فوق متابعة.

أدخل رقم الهاتف المحمول القديم مسبوقًا بـ 05.

أدخل رمز المرور المؤقت الذي استلمه العميل.

أدخل رقم الهاتف المحمول الجديد.

تأكيد لتحديث رقم الهاتف المحمول.

كيفية التحقق من رقم الجوال في أبشر 1444

يمكن للعملاء الذين اختاروا تحديث رقم هاتفهم في أبشر التحقق من رقم الهاتف المحمول الجديد باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية مباشرة.

اختيار أفراد أبشر.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق خدماتي.

انقر فوق خدمة مصادقة شريحة البيانات والاتصالات.

انقر فوق طلب لمصادقة اتصال أو شريحة بيانات.

سجل البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الجوال واسم شركة الاتصالات.

انقر فوق تقديم طلب التوثيق.

انقر فوق تأكيد الطلب.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول.

اضغط للإرسال.

انتظر حتى تتلقى رسالة نصية تؤكد أن عملية المصادقة قد اكتملت بنجاح.

كيفية التحقق من رقم الجوال في أبشر 1444

يمكن للمتعامل التحقق من رقم الجوال على منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة “أبشر” الإلكترونية.

اختر الخدمات المخصصة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اختر الخدمات الإلكترونية.

تحديد رمز المصادقة والاتصال.

تسجيل جميع البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول الجديد.

انقر فوق إرسال رمز الاستفسار.

اكتب كود التحقيق.

انقر فوق تأكيد.

إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال لتأكيد عملية التحقيق.

قم بتسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى لتأكيد الرقم.

رابط منصة أبشر

يمكنكم زيارة منصة أبشر الإلكترونية مباشرة من خلال الرابط التالي. تقدم منصة أبشر أكثر من 280 خدمة إلكترونية. يمكن للمواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية الاستفادة من منصة أبشر في العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تجديد جواز السفر وتجديد بطاقة الهوية وغيرها.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم المعلومات التي تتعلق بكيفية تغير رقم الجوال في أبشر 1444 ، و كيفية التحقق من رقم الجوال في أبشر 1444 ، و كيفية تفعيل رقم الجوال الذي وثقنا به في أبشر 1444 و تحديث رقم الجوال في أبشر 1444 عبر موقع وزارة الداخلية .