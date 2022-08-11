كيفية تغير رقم الجوال في حساب المواطن 1444 ، سعى العديد من الافراد حول الطريقة التي تمكنهم من معرفة تغير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن ، ويعد حساب المواطن من من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وهو الموقع المخصص لحماية الأسر السعودية من الأثر الرجعي الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المطبقة في المملكة من الأمور المهمة حيث يقدم العديد من الخدمات الالكترونية والدعم المالي للأسر الفقيرة ، تابعوا معنا .

كيف أقوم بتغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1444

يسمح للمستخدمين المسجلين في حساب المواطن بتغيير رقم الجوال في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي “حساب المواطن”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

اضغط على معلومات حساب المستفيد كما هو موضح بالشكل أدناه.

الضغط على تغيير رقم الجوال في حساب المواطن المستفيد كما في الصورة ادناه.

أدخل بيانات التحقق من الحساب لتغيير رقم الجوال في حساب المواطن كما هو موضح بالشكل أدناه.

رقم الهوية الوطنية أو رقم بطاقة الهوية.

التاريخ الهجري لميلاد العميل أو المستفيد.

رقم جوال المستفيد الجديد.

تاريخ انتهاء الهوية الوطنية.

انقر فوق تغيير.

أدخل كلمة المرور المرسلة إلى رقم الهاتف المحمول الجديد الذي تم إدخاله لمصادقة رقم الهاتف المحمول الجديد في حساب المستفيد.

اضغط على “المصادقة” وسيتم تغيير رقم الهاتف المتحرك بنجاح في حساب المواطن.

نسيت رقم الجوال في حساب المواطن

يمكن للمستفيدين في حساب المواطن حل مشكلة نسيان رقم الجوال في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

تواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن على الرقم المجاني الموحد 19912.

تقديم طلب تغيير رقم الجوال لموظف خدمة العملاء.

تزويد موظف خدمة العملاء برقم حساب المواطن الخاص بالمتعامل ورقم هوية المستفيد.

إدخال تاريخ الميلاد في التقويم الهجري وتاريخ انتهاء الهوية.

التحقق من البيانات وتزويد العميل برقم الجوال في حساب المواطن.

تغيير كلمة المرور لحساب المواطن من قبل العميل للوصول إلى الحساب بسهولة.

كيف اغير كلمة السر في حساب المواطن 1444

يمكن للعملاء المسجلين في حساب Citizen Your Voice Audible تغيير كلمة مرور الحساب باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق تغيير كلمة مرور حساب المواطن كما هو موضح في الشكل أدناه.

أدخل البيانات لتغيير كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن كما هو موضح بالشكل أدناه.

أدخل كلمة المرور الحالية.

تحديد كلمة المرور الجديدة لحساب المواطن.

قم بتأكيد كلمة المرور عن طريق إدخالها مرة أخرى.

اضغط للتغيير.

يتلقى المستفيد رسالة نصية تفيد بنجاح تغيير كلمة المرور في حساب مواطن.

تغيير رقم الحساب في حساب المواطن

يسمح للمستخدمين بتغيير رقم الحساب في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

أدخل الرقم التعريفي للعميل وكلمة مرور الحساب.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح واضغط على تسجيل الدخول.

اختر إكمال نموذج الطلب من قائمة خيارات خدمات حساب المواطن، كما هو موضح في الشكل أدناه.

يتم تحويل العميل إلى صفحة خدمات حساب المواطن.

اضغط على معلومات الحساب البنكي من قائمة الخدمات المتاحة كما في الصورة أدناه.

أدخل رقم الحساب المصرفي الجديد، رقم IBAN الخاص بالحساب، كما هو موضح في الصورة أدناه.

قم بتأكيد رقم الحساب المصرفي الجديد الذي تم إدخاله.

إقرار بصحة الحساب المصرفي الذي أدخله المستفيد.

انقر فوق حفظ.

يتلقى المواطن رسالة نصية عبر رقم الجوال المسجل في الحساب بنجاح. قم بتغيير رقم الحساب المصرفي في حساب الموطن وربط الحساب برقم الحساب المصرفي الجديد بنجاح.

شكل رقم الجوال في حساب المواطن

حدد موقع حساب المواطن لإكمال التسجيل في خدمة Your Voice أو لتغيير رقم الهاتف المحمول في حساب المواطن. ادخل رقم الجوال بالصيغة الدولية مسبوقا برمز المملكة 9665 ثم رقم الجوال الخاص بالعميل لحل مشكلة صيغة رقم الجوال غير الصحيحة في حساب المواطن واستكمال خطوات التسجيل في حساب المواطن أو تغيير رقم الجوال بشكل صحيح.

الوصول الوطني إلى حساب المواطن

يُسمح للمواطنين والمستفيدين بالدخول إلى حساب المواطن عبر بوابة الدخول الوطنية باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

اضغط للدخول من خلال البوابة الوطنية كما هو مبين في الشكل أدناه.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة مرور الوصول الوطنية كما هو موضح في الشكل أدناه.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رمز المصادقة المرسل على جوال العميل المسجل في أبشر.

اكتب رقم المصادقة على الهاتف المحمول واضغط تسجيل الدخول كما هو موضح في الشكل أدناه.

حساب المواطن إضافة مولود جديد

يمكن للأفراد إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

الدخول في حساب المواطن عن طريق القيد الوطني.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة مرور حساب نافاث

انقر فوق تسجيل الدخول بعد إدخال رمز التحقق.

اختر تفاصيل التطبيق من حساب المواطن كما في الصورة أدناه.

انقر فوق تفاصيل المتابعين كما هو موضح أدناه.

اختر لإضافة متابع كما هو موضح في الصورة.

حدد نوع الحليف واملأ بيانات المتابع كما هو موضح في الشكل أدناه.

تحديد العلاقة ونوع الهوية ورقم تعريف المعال.

الحالة الوظيفية للمتابع واضغط على إضافة.

اضغط على حفظ وسيتم إضافة المولود الجديد بنجاح إلى حساب المواطن.

شروط دعم حساب المواطن

أن يكون المستفيد من ذوي الدخل المنخفض.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقة تنقل.

ألا تكون مستفيدًا من أي برنامج دعم حكومي آخر.

شروط حساب المواطن

من أجل الحصول على مبلغ الدعم المالي الشهري المحدد لحساب المواطن، اشترطت الحكومة السعودية استيفاء جميع الأسر والشروط التالية

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

تسجيل المستفيد في حساب المواطن كمواطن محدود الدخل.

إقامة المستفيد على أراضي المملكة وفترة إقامته خارج المملكة لا تتجاوز 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا السابقة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد مضافا إليه دخل المعالين عن قيمة محددة من الحكومة السعودية.

ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد الملاجئ أو تعرض لعقوبة جنائية سابقة أو حكم بالسجن.

أن تكون المستفيد من حاملي بطاقة التنقل في المملكة العربية السعودية.

أهداف حساب المواطن

يهدف برنامج دعم حساب المواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم لتركيز دعمه على الفئات الأكثر استحقاقاً، من أجل تقليل الفاقد ورفع كفاءة الاستهلاك، بالإضافة إلى كل من النقاط التالية

الحد من آثار الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المحدود والمحدود.

التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن الأسعار الصحيحة لمنتجات الطاقة والمياه.

الحد من آثار الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة على جميع المواد الغذائية والمشروبات.

تطوير نظام شامل لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمنافع المباشرة والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

تشجيع ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه بين الأفراد.

إعادة توجيه الفوائد الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي الختام تعرفنا على كيفية تغير رقم الجوال في حساب المواطن 1444 ، وفي حال نسيت رقم الجوال في حساب المواطن وكيفية تغيير كلمة المرور في حساب المواطن بالإضافة إلى تغيير رقم الحساب في حساب المواطن ، والوصول الوطني إلى حساب المواطن.