كيفية تغيير الحد الائتماني stc الجديد والشروط المطلوبة ، قدمت شركة الاتصالات السعودية خدمة تعديل حد الائتمان وتسمح للمستخدمين بالتحكم في الحد الأقصى للمبلغ الذي يتم إنفاقه حيث أن شركة الاتصالات السعودية قد وضعت مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تكون متاحة للمشتركين للسماح بتعديل حد الائتمان ، وبالتالي سنوضح لكم كيفية تغيير الحد الائتماني stc الجديد والشروط المطلوبة ، تابعوا معنا .

حد ائتمان stc

الحد الائتماني في stc هو الحد الأقصى الذي يمكن دفعه مقابل الخدمات المقدمة في شريحة stc، سواء كانت مكالمات أو باقات إنترنت، بشرط ألا يقل الحد الائتماني عن مجموعة الباقات والفواتير التي يشترك فيها المستخدم، وبناءً عليه، إذا وصل المستخدم إلى الحد الأقصى، فلا يتجاوزه، ويتم تغيير هذا الحد من قبل المستخدم كما يشاء.

شروط تغيير حد الائتمان

وضعت شركة الاتصالات السعودية (SCT) مجموعة من الشروط من أجل الوفاء بتغيير حد الائتمان. تشمل هذه الشروط ما يلي

يجب ألا يقل حد الائتمان عن قيمة مجموعة الحزم والخدمات التي سبق للمستخدم الاشتراك بها.

أن يتم توضيح وتأكيد قيمة الحد الائتماني في الطلب، ولا يسري تغيير الحد الائتماني إذا لم يتم تأكيده.

تغيير حد ائتمان stc

يمكن للمستخدم تغيير حد الائتمان الخاص بـ stc إلكترونيًا من خلال تطبيق my stc الذي يوفر العديد من الخدمات في المملكة العربية السعودية، ومن أجل تنفيذ ذلك يتم اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى تطبيق stc الإلكتروني الخاص بي.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب القطاع الذي تريد تغيير حد الائتمان الخاص به.

حدد علامة التبويب “الفواتير”.

انقر على خيار المبالغ غير المفوترة.

انقر فوق خيار تغيير الحدود في أقصى يمين الصفحة.

سيظهر مؤشر يمكن من خلاله تغيير حد المنع الذي يمكن إنفاقه على الرقم شهريًا.

يمكن سحبها لليمين لتقليل الحد أو إلى اليسار لزيادة الحد.

بعد الانتهاء من إعداد الحد، انقر فوق خيار التأكيد.

ستظهر رسالة مع مربع منبثق يؤكد تغيير حد الائتمان.

يمكن الإجابة بنعم أو لا.

تلقي رسالة نصية تحتوي على رقم الهاتف المحمول لتأكيد اكتمال التطبيق.

كيف يمكنني زيادة الحد الائتماني لأجهزة stc

يمكن زيادة الحد الائتماني من خلال تطبيق mystc ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى تطبيق stc للجوال الخاص بي ““.

قم بتشغيل التطبيق.

نقل حدد إدارة.

تسجيل الدخول إلى الفواتير.

تحديد المبالغ غير المسددة.

انقر فوق خيار تغيير الحد.

رفع الحد الائتماني للرقم المطلوب.

انقر فوق تأكيد.

ستتلقى رسالة تفيد بتغيير حد الائتمان.

كيف يمكنني تقليل الحد الائتماني لأجهزة stc

يمكن للأفراد الراغبين في تخفيض الحد الائتماني الاستفادة من الخدمة التي تقدمها stc عبر تطبيق stc الخاص بي، ويتم ذلك على النحو التالي

قم بتحميل وتثبيت تطبيق stc الخاص بي على الهاتف.

انقر فوق خيار الإدارة.

اذهب إلى قائمة الفواتير.

تحديد المبالغ غير المسددة.

انقر فوق خيار تغيير الحد.

اكتب رقم الائتمان المراد تخفيضه.

اضغط للتأكيد.

قم بتنزيل تطبيق mystc

قامت شركة الاتصالات السعودية في المملكة العربية السعودية بتوفير تطبيق mystc لكل من أجهزة آيفون وأندرويد، بهدف تقديم خدمات الاستعلام عن قيمة الفواتير وتغيير إعدادات معينة للشريحة إلكترونياً دون الحاجة إلى التحدث إلى الجهات المختصة. مسؤول خدمة العملاء أو الذهاب لفرع الشركة

حمل تطبيق mystc لأجهزة الأندرويد ““.

قم بتنزيل تطبيق mystc لأجهزة iPhone ““.

تواصل مع خدمة عملاء stc

أتاحت شركة الاتصالات السعودية stc التواصل مع خدمة العملاء مجانًا، ويتم ذلك وفقًا لما يلي

اتصل على 900 للتحدث مع ممثل خدمة عملاء stc mobile.

اتصل بالرقم التالي 0114555555 للحصول على خدمات من مشغل آخر.

اتصل على الرقم التالي 0966114555555 من خارج المملكة العربية السعودية.

أرسل برقية على الرقم 969.

الاتصال بالفاكس 8003030969.

كيفية تغيير الحد الائتماني stc الجديد والشروط المطلوبة ، يعرف الحد الائتماني هو القيمة الاعلى من الدفعات التي تقدمها شركة الاتصالات عبر شريحة stc ، كما سردنا شروط تغيير حد الائتمان و كيف يمكنني زيادة الحد الائتماني لأجهزة stc .