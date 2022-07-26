كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444 ، في ظل سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلكتغيير العنوان الوطني في توكلنا من الامور المهمة التي تسائل العديد من الأشخاص عنها ، حيث يوفر تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

العنوان الوطني في تطبيق توكلنا

يوفر تطبيق توكلنا خدمة العنوان الوطني والتي تمكن المستخدم من الاطلاع على هويته الوطنية في التطبيق. يعتبر العنوان الوطني عنوانًا قياسيًا طوره البريد السعودي ؛ وذلك تماشياً مع خطة المملكة 2030 للتحول الإلكتروني في جميع معاملات الحكومة الإلكترونية. تم إنشاء هذا العنوان كبصمة جغرافية لكل من المواطنين والمقيمين، وفقًا للمواصفات القياسية والفنية المدروسة بعناية. لتغطية جميع مناطق المملكة. يتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء وهي

رقم المبنى هو رقم فريد يمثل مبنى سكني أو تجاري ضمن الرمز البريدي. يتم تمثيله بأربعة أرقام.

اسم الشارع اسم الشارع الذي يقع عليه المدخل الرئيسي للمبنى أو المحل.

الحي اسم الحي الذي يقع فيه المبنى.

المدينة اسم المدينة التي يقع فيها العنوان.

الرمز البريدي يتكون من خمسة أرقام رقمية، كل رقم له أهمية مكانية. من الجدير بالذكر أن لكل منطقة جغرافية رمزها البريدي الخاص بها.

الرقم الإضافي وهو رقم مشابه لرقم المبنى، ويتكون أيضًا من أربعة أرقام.

كيفية استخراج العنوان الوطني في توكلنا 1444

يوفر تطبيق توكلنا لمستخدميه خدمة استخراج العنوان الوطني، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة تفاصيل العنوان مع مستخدمين آخرين. فيما يلي خطوات الاستخراج

قم بتنزيل تطبيق الثقة الخاص بنا.

تسجيل الدخول.

انقر على أيقونة “العنوان الوطني” من قائمة لوحة التحكم.

سيتم عرض قائمة العناوين المسجلة في البريد السعودي.

انقر على أيقونة العنوان الوطني.

سيتم عرض قائمة بالعناوين مع إمكانية عرض تفاصيل بيانات كل عنوان.

بعد النقر على أيقونة العنوان المحدد، سيتم عرض تفاصيل العنوان الوطني، بما في ذلك رقم المبنى. اسم الشارع. اسم الحي. اسم المدينة. رمز بريدي. كود إضافي. رقم الوحدة.



كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444

يمكنك أيضًا تغيير العنوان الوطني من خلال تطبيق توكلنا على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختر الخدمات من القائمة الرئيسية.

توجه إلى العنوان الوطني في قسم الخدمات اللوجستية.

ستظهر قائمة العناوين الوطنية الخاصة بك.

اضغط على أيقونة (إضافة عنوان جديد) لإضافة عنوان وطني جديد.

يمكنك أيضًا حذف المعالين في التطبيق بالضغط على أيقونة (حذف).

بهذا تكون قد أكملت خطوات تغيير العنوان الوطني في تطبيق توكلنا.

خطوات طباعة العنوان الوطني من تطبيق توكلنا 1444

يوفر تطبيق توكلنا طباعة العنوان الوطني بصيغة pdf إلكترونيًا من خلال التطبيق، وذلك باتباع الخطوات التالية

حمل تطبيق توكلنا على هاتفك المحمول.

تسجيل الدخول.

اختر الخدمات من القائمة الرئيسية.

توجه إلى العنوان الوطني في قسم الخدمات اللوجستية.

الضغط على أيقونة (طباعة العنوان الوطني).

يمكنك الحصول على العنوان الوطني بصيغة pdf. وطباعته.

كيفية التسجيل في توكلنا 1444

لكي تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات التي يطلقها تطبيق توكلنا، يجب عليك التسجيل في التطبيق، من خلال بيانات أبشر، ومن خلال الخطوات البسيطة الموضحة أدناه

حمل تطبيق توكلنا.

افتح التطبيق.

اختر اللغة المناسبة.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد من الواجهة.

أدخل البيانات المطلوبة رقم الهوية أو رقم الإقامة. أدخل تاريخ الميلاد.

وافق على الإقرار.

اضغط على زر التالي.

نفذ عملية التحقق التي طلبها المستخدم.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

انقر فوق {التالي.

حدد مكان الإقامة على الخريطة.

اتبع التعليمات وأجب عن الأسئلة لإكمال التسجيل.

خطوات تسجيل الدخول إلى توكلنا

خطوات تسجيل الدخول كالتالي

قم بتنزيل تطبيق الثقة الخاص بنا.

افتح التطبيق.

اضغط على تسجيل الدخول من خلال ما يلي أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة. اكتب كلمة المرور.

انقر فوق {التالي.

قم بإجراء التحقق المطلوب.

بهذا يمكنك الذهاب إلى الواجهة الرئيسية لحساب توكلنا والاستفادة من جميع الخدمات الموجودة.

حمل تطبيق توكلنا

يمكنك تحميل تطبيق توكلنا من خلال متاجر الهواتف المختلفة وهي

هواتف Android يمكن تنزيل تطبيق “توكلنا” من خلال متجر Play “”.

هواتف iPhone يمكن لمستخدمي هاتف IOS تنزيل تطبيق “توكلنا” من خلال متجر التطبيقات “”.

هواتف Huawei يمكن لمستخدمي هاتف Huawei الحصول على تطبيق “Tawakkalna” من خلال “App Gallery”.

طرق الاتصال بخدمة العملاء

يمكنكم التواصل مع تطبيق توكلنا من خلال قنوات الاتصال المختلفة والمتمثلة في الآتي

الرقم الموحد يمكنك التواصل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على الرقم 8001289999 للرد على استفسارات أو شكاوى حول تطبيق ثقتنا في المملكة العربية السعودية.

منصة تويتر يمكنك الكتابة إلى خدمة عملاء التطبيق من خلال الرسائل أو الرد على التغريدات في الحساب بالذهاب إلى حساب خدمة المستفيدين “”.

البريد الإلكتروني يمكنك الاتصال بممثلي خدمة العملاء لدينا عبر عنوان البريد الإلكتروني.

كما يمكنك التواصل مع وزارة الصحة السعودية عبر الرقم الموحد 937 أو البريد الإلكتروني لوزارة الصحة.

رابط موقع توكلنا tawakkalna.sdaia.gov

يمكنك الذهاب إلى موقع “توكلنا” مباشرة وتسجيل الدخول إلى حسابك، للاستفادة من جميع الخدمات التي يطلقها التطبيق سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الجوال.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444 ، و رابط موقع توكلنا tawakkalna.sdaia.gov ، و طرق الاتصال بخدمة العملاء ، و خطوات طباعة العنوان الوطني من تطبيق توكلنا 1444 .