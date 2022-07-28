كيفية تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب وأولياء الامور حول التعرف على طريقة تغير رقم الجوال في منصة مدرستي ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

معلومات حول منصة مدرستي

وهو أحد الخيارات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم للطالب السعودي في ظل الاستجابة الطارئة التي فرضتها الظروف الصحية لفيروس كورونا في السنوات السابقة، حيث وفرت عبر منصة مدرستي مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية، و ساهم في امكانية متابعة الفصول اليومية للمنهج والقدرة على اداء الواجبات المنزلية. الامتحانات اليومية ونهاية الفصل الدراسي التي تحدد نجاح الطالب في العام الدراسي إلكترونيًا وبعيدًا عن أي لبس، كما توفر إمكانية تسجيل الدخول لولي الأمر لمتابعة التحصيل الدراسي للطالب.

يحرص العديد من طلاب مراحل التعليم عن بعد للعام الدراسي 1444 هـ على معرفة أنواع الحلول المختلفة للمشكلات التي قد تواجه عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، أو تسجيل طالب جديد، أو الخدمات الأخرى التي تقدمها المنصة. يقدم لكل طالب أو معلم أو ولي أمر أو قائد مدرسة.

كيفية تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444

أتاحت منصة مدرستي للطالب والمدرس وجميع أصحاب الحسابات من خلال المنصة تغيير رقم الجوال على المنصة إلكترونيًا من خلال مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي

انتقل إلى صفحة حسابي على موقع Microsoft مباشرة.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

انقر فوق خيار (التالي).

أدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق خيار “تسجيل الدخول” الموجود في القائمة.

انقر فوق أيقونة (تحقق إضافي) وسيكون الخيار موجودًا أسفل خيارات الأمان.

تنفيذ الخطوات بدقة لتغيير رقم الهاتف المحمول على النظام الأساسي لمدرستي.

تحقق من إدخال الرقم بشكل صحيح ثم انقر فوق خيار (حفظ التغييرات).

كيفية تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

في حالة نسيان المستخدم لكلمة المرور الخاصة به على منصة My School، يمكنه الدخول إلى المنصة واتخاذ الخطوات التالية لاستردادها، من خلال ما يلي

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية مباشرة “”.

اضغط على خيار (تسجيل الدخول) الخاص بكل معلم أو طالب.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالطالب من خلال الحقل المقدم.

انقر فوق علامة التبويب (التالي).

اضغط على زر (نسيت كلمة المرور الخاصة بي).

أدخل اسم المستخدم لحساب الشخص ذي الصلة.

أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

انقر فوق علامة التبويب (التالي) والموجودة في خيارات القائمة ..

حدد الطريقة الأنسب للشخص لاستعادة كلمة المرور، حيث تتوفر كل من الطرق التالية عن طريق رقم الهاتف. بالبريد الالكتروني.

استلام رمز التفعيل الجديد على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.

حدد وأدخل الرمز في المتصفح.

اكتب كلمة المرور الجديدة في هذا الحقل وتأكد من عدم نسيانها مرة أخرى.

أبرز خدمات منصة مدرستي

زودت الطلاب في المملكة العربية السعودية بمجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي وفرت الكثير من الوقت والجهد. كانت خدمات منصة مدرستي على النحو التالي

إمكانية حضور الفصول بشكل يومي من الخدمات الأساسية التي توفرها المنصة، حيث يمكن للطالب متابعة وحضور جميع الدروس المفروضة من خلال المنهج، ويمكن للمنصة تسجيل البيانات اليومية بأسماء الحضور والغياب لكل درس الكتروني.

القيام بالواجب يمكن للمدرس من خلال منصة مدرستي تحديد الاختبارات اليومية لكل مقرر لضمان التركيز والمتابعة للطالب، ويمكن للطالب البحث في الجدول الأكاديمي الخاص بي عن المهمة المحددة وحلها إلكترونيًا.

خدمة التواصل المجتمعي هي وسيلة اتصال داخلية ضمن نطاق منصة مدرستي تتيح للطالب مشاركة المنشورات مع زملائه الطلاب في نفس الوقت، مما يسمح له بمتابعة ما ينشره زملاؤه من الطلاب والمعلمين من خلال ذلك. منصة صغيرة.

تقديم الاختبارات الأكاديمية يمكن للمدرس وضع اختبار شامل للمقرر من خلال منصة مدرستي، حيث يعتبر الاختبار من أهم الوسائل في قياس مدى تركيز الطالب على ما هو مطلوب منه من خلال دروس الدورة في منهاج المرحلة، ويمكنه أداء أي اختبار من خلال منصة مدرستي بطريقة إلكترونية.

دليل الاستخدام خدمة دليل المستخدم هي شرح شامل لجميع خدمات منصة مدرستي، حيث يعرّف الدليل الطالب بجميع الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى أي من خدمات المنصة.

خدمة التقويم وهي إحدى الخدمات التي يمكن للطالب من خلالها التعرف على جداول مواعيد الامتحانات الأكاديمية والواجبات اليومية وكافة الأنشطة الأكاديمية التي تتزامن مع توقيت الطالب.

الجدول الدراسي الجدول الدراسي هو جوهر عمل منصة مدرستي، حيث أن الجدول الدراسي للطالب يتناول بوابة الدخول الرئيسية إلى مراحل التعليم المختلفة، بما في ذلك الدورات والدروس وحضور الفصول وغيرها.

تغيير رقم الهاتف المحمول في Microsoft لمنصة مدرستي 1444

حساب الطالب أو المعلم في Microsoft هو مفتاح الدخول إلى منصة مدرستي، والتي من خلالها ينتقل إلى نظام Times لمتابعة الدروس والأنشطة التي تقوم عليها المنصة، حيث يمكن تغيير رقم الهاتف المحمول على النحو التالي

انتقل إلى صفحة حسابي على موقع Microsoft مباشرة.

تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي بشكل طبيعي.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة المرور في الحقل الخاص بها، ثم انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

النقر فوق خيار (تحقق إضافي) حيث يوجد هذا الخيار ضمن خيارات (الأمان).

البحث عن خيار تغيير رقم الهاتف المحمول في منصة مدرستي.

القيام بخطوات تغيير رقم الجوال في الحقول المخصصة له بدقة.

تحقق من إدخال الرقم بشكل صحيح ثم انقر فوق خيار (حفظ التغييرات).

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور My School 1444

من المهم جدًا لجميع الفاعلين في التعليم الإلكتروني أن يكون لديهم حساب عبر منصة مدرستي، من أجل تسجيل الدخول والاستفادة من الخيارات الواسعة للمدرسة. الأمر مبني على متابعة الإنجاز اليومي للطالب، وقائد المدرسة لتنظيم إدارة المدرسة إلكترونياً والتأكد من عدم وجود تجاوزات، حيث يمكن للجميع الدخول إلى المنصة للاستفادة من هذه الخدمات.

تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين من خلال منصة مدرستي 1444

يمكن لكل من الطالب والمعلم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على منصة مدرستي بنفس الطريقة الإلكترونية. خطوات التسجيل كالتالي

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية مباشرة “”.

حدد الخيار (تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft)، وهو خيار تم تعيينه لكل من الطالب والمعلم.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المخصص له.

اضغط على خيار (التالي)، ثم نكتب كلمة المرور على منصة مدرستي.

انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول) وانتظر حتى يتم تحميل الصفحة الشخصية لبدء الخدمات.

تسجيل دخول قائد المدرسة في منصة مدرستي 1444

يمارس قائد المدرسة دوره الإداري على أكمل وجه من خلال الصفحة الشخصية على منصة مدرستي والتي من خلالها يستطيع الدخول بعد التسجيل، حيث يتم الدخول من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية مباشرة “”.

تحديد خيار الدخول من خلال (نور للمسؤولين) وهو خيار تم اعتماده لكل من قيادات المدرسة والإداريين العاملين فيها.

أدخل اسم المستخدم الشخصي لحساب نور وضعه في الحقل المخصص له.

انقر فوق أيقونة (التالي)، ثم أدخل كلمة المرور، ثم تابع عملية التحقق.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل الدخول) وشاهد الصفحة الشخصية للتدرب على المطلوب.

رابط لتغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444

يمكن اعتبار منصة مدرستي أشهر منصة في المملكة العربية السعودية، وتحديداً مع الظروف الصحية للدولة التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا في منع الاختلاط والتباعد المكاني. يمكن للمنصة وجميع المعنيين في مدرستي تغيير رقم الهاتف المحمول عن طريق تسجيل الدخول عبر الرابط “”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيفية تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444 ، تسجيل دخول قائد المدرسة في منصة مدرستي 1444 ، و أبرز الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي .