كيفية تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي 1444 ، في ظل سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على طريقة التغيير لكلمة المرور عبر الدخول الى منصة مدرستي، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حيث تعمل منصة مدرستي على توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

كيفية تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

يمكن تغيير كلمة المرور على منصة My School للمستخدم الذي لا يزال يحفظ كلمة المرور السابقة للحساب، باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft المسجل في منصة My School.

تحقق من عنوان البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.

أضف كلمة المرور للحساب.

انتقل إلى لوحة تحكم حساب Microsoft الخاص بك.

انقر فوق “تغيير كلمة المرور”، وهو خيار في إعدادات الحساب لمنصة مدرستي.

أضف كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة للحساب.

أعد إضافة كلمة المرور الجديدة لتأكيدها.

انقر فوق “إرسال”.

لقد نسيت كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

إذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة بحسابه على منصة مدرستي، فيمكنه تسجيل الدخول إلى الحساب وتغيير كلمة المرور من خلال ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت.

انقر فوق “تسجيل الدخول للمعلمين والطلاب”.

أضف اسم المستخدم.

انقر فوق “التالي”.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور الخاصة بي”.

أضف اسم المستخدم للحساب.

أضف رمز التحقق.

انقر فوق “التالي”.

اختر الطريقة المناسبة لاستعادة كلمة المرور بين الطريقتين التاليتين عن طريق رقم الهاتف. بالبريد الالكتروني.

استلام الرمز على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.

أضف الكود في المتصفح.

أضف كلمة المرور الجديدة.

كيفية تعديل البيانات في منصة مدرستي 1444

يمكن للمستخدم على منصة مدرستي تعديل بيانات حسابه على المنصة من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت.

انقر على أيقونة System Leader.

اختر “تعديل بياناتي” من القائمة المنسدلة.

قم بتعديل البيانات المراد تعديلها.

احفظ البيانات بعد التعديل لتثبيتها.

خدمة الدعم الفني لمنصة مدرستي

خدمة الدعم الفني هي خدمة تعمل على إصلاح جميع المشكلات التي تواجه المستخدمين على منصة مدرستي، ويمكنك التواصل مع خدمة الدعم الفني لتقديم تذكرة معينة من خلال ما يلي

انتقل إلى صفحة الدعم الفني لمنصة “مدرستي”.

انقر فوق الزر “إضافة”، وهو الزر الأخضر.

أدخل رقم الهوية للمواطنين السعوديين أو رقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم هاتف المستفيد من الدعم الفني.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق {التالي.

أضف جميع البيانات المطلوبة.

أرسل التذكرة.

استرجاع بيانات التسجيل على منصة مدرستي للطلاب والمعلمين

توفر منصة مدرستي للطلاب والمعلمين القدرة على استرداد جميع بيانات التسجيل للمنصة، ويتم ذلك على النحو التالي

الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة عبر الإنترنت.

النقر على خيار “تسجيل جديد”، وهو خيار في الشريط العلوي.

اضافة رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الاقامة للمقيمين.

إضافة رقم الجوال.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق “تحقق”.

أضف “رمز التحقق المطلوب”.

انقر فوق “تحقق لعرض معلومات تسجيل الدخول الخاصة بمدرستي”.

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استرجاع بيانات التسجيل على منصة الوالدين والمدرسة الرئيسية

يتم استرجاع حساب أولياء الأمور والإداريين في منصة مدرستي من خلال نظام نور وفق الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور عبر الإنترنت.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أضف رقم الهوية.

أضف رمز التحقق.

انقر فوق “التالي” باللون الأخضر.

أضف عنوان بريد إلكتروني.

اضغط على إرسال.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني.

افتح الرسالة من نظام نور.

انقر فوق ارتباط استعادة كلمة المرور.

أضف كلمة المرور الجديدة.

تأكيد كلمة المرور.

انقر فوق “حفظ”.

منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa

منصة مدرستي من أبرز المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وهي منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، وتسعى للارتقاء بمستوى التعليم في جميع الفئات العمرية في المملكة. منصة على الإنترنت “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي 1444 ، و استرجاع بيانات التسجيل على منصة الوالدين والمدرسة الرئيسية ، و كيفية تعديل البيانات في منصة مدرستي 1444 ، لقد نسيت كلمة المرور على منصة مدرستي 1444 .