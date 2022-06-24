كيفية تفعيل الالتهام الذاتي للتخلص من السموم

كيفية تنشيط الالتهام الذاتي للتخلص من السموم – ما هي الالتهام الذاتي حالة يمتص فيها جسمك البروتينات التالفة ويعيد تدويرها.

توفر عملية إعادة التدوير أحماض أمينية جديدة كوقود وتستخدم أيضًا كمواد خام لبناء أنسجة جديدة.

طور الجسم الالتهام الذاتي لمحاربة الجوع. أثناء الجوع أو الصيام، فإن الالتهام الذاتي يون هي آلية للبقاء على قيد الحياة.

البروتينات التالفة شديدة السمية للجسم. من المفيد للغاية إخراج هذه البروتينات التالفة من الجسم. يساعد الالتهام الذاتي أيضًا في القضاء على الميكروبات والفيروسات.

أنواع البروتينات التالفة

البروتينات السيئة (طي سيء).

البروتينات المؤكسدة.

البروتينات المحورة أو المعدلة.

البروتين الجلزك لوجود السكر فيه.

الالتهام الذاتي ليس آلية تشغيل وإيقاف فورية، فهو يحدث دائمًا ما لم تكن لديك مشكلة مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض التهابي.

يمكن تعزيز هذه الآلية

يعمل نظام كيتو الغذائي على خفض نسبة السكر في الدم واستبداله بالكيتونات المفيدة. التمرين (يزيد مع اللياقة). الصيام (18 ساعة أو أكثر مفيد جدا).

كيفية تنشيط الالتهام الذاتي للتخلص من السموم الفوائد العامة للالتهام الذاتي

مكافحة الشيخوخة وتعزيز الصحة.

يتخلص الجسم من الأشياء التالفة والسموم.

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