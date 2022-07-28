كيفية تفعيل حساب منصة مدرستي عبر توكلنا 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية تفعيل حساب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

حول منصة مدرستي السعودية

هو نظام تعليمي أنشأته الحكومة ووزارة التربية والتعليم السعودية، من أجل استكمال عملية التعليم عن بعد حفاظاً على حياة وصحة الطلاب وأعضاء العملية التعليمية في المملكة، إبان تفشي فيروس كورونا. وبائي. المرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية. تتضمن منصة وموقع مدرستي عددًا من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم العملية التعليمية.

ما هو تطبيق الثقة لدينا

تطبيق توكلنا هو تطبيق للهواتف الذكية وبرنامج كمبيوتر صممته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار حرص الدولة على الحد من انتشار الوباء وكورونا، ويمكن للجميع تنزيله عبر هواتفهم المحمولة باستخدام أنظمة تشغيل مختلفة، ويمكن للمدرسين وأولياء الأمور التسجيل لأطفالهم من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق. من خلال موقع ومنصة مدرستي السعودية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون من الوصول إلى المنصة والتعامل معها والاستفادة منها. تقدم ثقتنا العديد من الخدمات الأخرى إلى جانب تصريح الطلاب.

كيفية التسجيل في توكلنا 1444

يمكنك التسجيل في توكلنا باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي “توكلنا” من خلال متصفح “جوجل”.

أو حمل تطبيق “توكلنا” على هواتف أندرويد.

او حمل تطبيق “توكلنا” على الايفون.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

أدخل رقم الهوية / الإقامة وتاريخ الميلاد.

توافق على شروط الموقع أو التطبيق.

ثم ستتلقى رسالة بها رمز التحقق على رقم هاتفك.

أدخل كلمة مرور جديدة لحسابك الجديد.

حدد مكان إقامتك.

حدد الأشخاص الذين يعيشون معك.

ثم أجب عن الأسئلة واضغط على “التالي”.

بهذا، قمت بتسجيل حساب جديد لك على ثقتنا.

كيفية تفعيل حساب منصة مدرستي من خلال ثقتنا 1444

يتم تفعيل حساب مدرستي من خلال ثقتنا باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لثقتنا.

أدخل رقم هوية الوالدين، وأدخل كلمة المرور، واضغط على التالي.

أدخل رقم تسجيل الدخول، ثم انقر فوق “التالي”.

النقر فوق بيانات النظام الأساسي لمدرستي من قائمة خدماتي كما هو موضح في الشكل أدناه

إرسال بيانات الطالب برسالة إلى جوال العميل بعد اختيار الطلاب الذين يريدون معرفة بياناتهم وتفعيلها على منصة مدرستي.

انقر فوق إرسال كلمة المرور.

انتقل إلى الصفحة الرسمية لمنصة “مدرستي”.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Office إلى النظام الأساسي لمدرستي.

أدخل البريد الإلكتروني للطالب لتفعيل حسابه على منصة مدرستي، المستخرج من ثقتنا.

أدخل كلمة المرور الخاصة بالحساب المرسلة برسالة إلى رقم جوال الطالب المسجل في أبشر.

تفعيل حساب الطالب الجديد بعد تسجيل الدخول من خلال خطوتين

تفعيل الحساب باستخدام رقم الهاتف المحمول. تفعيل الحساب عن طريق البريد الإلكتروني.

أدخل رقم الهاتف المحمول وحدد الدولة المملكة العربية السعودية.

يتلقى الطالب رسالة نصية تحتوي على كود تفعيل الحساب على منصة مدرستي.

أدخل البريد الإلكتروني وتحقق من الرسالة المرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني، وستكتمل عملية تفعيل الحساب بنجاح.

بهذا نكون قد انتهينا من تفعيل حساب منصة مدرستي من خلال ثقتنا، بحيث تكون صفحة الطالب وجميع بياناته مرئية لك بوضوح.

كيفية تغيير بيانات منصة مدرستي السعودية 1444

يمكن لمدير المدرسة تغيير بعض المعلومات والبيانات الخاصة بمدرسته من خلال الخطوات التالية

سجل الدخول إلى المنصة وموقع مدرستي عبر Tawakkalna.

انتقل إلى الصفحة الرسمية للمنصة.

ثم انقر فوق رمز قائد المدرسة في أعلى اليمين.

انقر فوق أيقونة تحرير البيانات.

بعد الانتهاء، انقر فوق حفظ التغييرات.

رابط للدخول إلى منصة مدرستي للمعلم للطلاب وأولياء الأمور

يمكن لأولئك الذين يرغبون في تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي استخدام إحدى الطرق التالية

يقوم الطلاب بتسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي” مباشرة.

يقوم الآباء بتسجيل الدخول مباشرة إلى منصة “مدرستي”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيفية تفعيل حساب منصة مدرستي عبر توكلنا 1444 ، و رابط للدخول إلى منصة مدرستي للمعلم للطلاب وأولياء الأمور ، و كيفية تغيير بيانات منصة مدرستي السعودية 1444 ، و كيفية التسجيل في توكلنا 1444 .