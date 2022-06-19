كيفية تقديم طلب تمويل فى منصة باب رزق وشروط طلب تمويل سيارة او مسكن او مشروع

منصة باب رزق من أهم المنصات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها والحصول على تمويل بكل سهولة. تقدم منصة باب رزق الكثير من القروض السريعة المتنوعة لجميع السعوديين داخل المملكة العربية السعودية بشروط ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، مع فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا ، ونوضح بداخلها المقال هو شروط التقديم على القرض وكيفية وخطوات التقديم ، حيث تعتبر المؤسسة واحدة من بين العديد من المؤسسات الأخرى التي تقدم التمويل والقروض الميسرة بمزايا عديدة ولكن بشروط مبسطة لمساعدة المواطنين المتعثرين مالياً الراغبين في التأسيس. مشاريعهم الخاصة أو الذين يرغبون في الحصول على قروض وتمويلات ميسرة ، وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين والمنكوبين مالياً الذين يرغبون في إقامة مشاريعهم الخاصة أو يرغبون في الحصول على قروض ميسرة وتمويل ، والقروض متاحة لمن يرغب في شراء سيارة و منزل خاص بهم. ويتم ذلك بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، وتعمل الشركة على توفير الأموال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل فتح سبل عيش لكثير من الشباب من الجنسين ، والهدف هو القضاء على البطالة. كما يقدم موقعًا خاصًا على شبكة الإنترنت Sa للبحث عن الوظائف المتاحة للشباب السعودي.

شروط الحصول على التمويل من شركة باب رزق جميل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يبدأ عمر المتقدم من 20 سنة على الأقل ولا يقل عن 60 سنة كحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

يجب على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات للحصول على تمويل بكل سهولة. تشمل هذه الاختبارات اختبار المقابلة الشخصية مع مجلس إدارة الشركة.

التأكد من إتقان تقديم دراسة الجدوى إذا كان التمويل يهدف إلى إقامة مشروع قائم ، وكان من الضروري أن يكون المشروع في نفس مدينة سكن المواطن الراغب في التمويل.

طريقة التسجيل في شركة باب رزق جميل: