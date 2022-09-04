كيفية تنزيل فيديو من اليوتيوب على الهاتف بدون برامج، يعتبر تطبيق اليوتيوب من اشهر المنصات التواصل الاجتماعي من حيث المتابعة والقوة في الانتشار حيث يمتاز بوجود مجموعة ضخمة من مقاطع الفيديو في خزائنه وهي تتوافق مع كافة الأعمار والاهتمامات فهو يوفر مجموعة كبيرة من المقاطع التعليمية أو مقاطع للتسلية وغيرهم من مقاطع المشهورة التي تغذي اهتمام الكثير من الناس.

كيفية تنزيل فيديو من اليوتيوب على الهاتف بدون برامج

كيفية تنزيل مقطع فيديو من اليوتيوب على الهاتف هي من الأشياء التي يجب أن تعرفها، فقد تساعدك في كثير من المواقف التي تحتاج فيها إلى تنزيل وتحميل مقطع فيديو، أو إذا سألك أحدهم هذا السؤال، وفي ما يلي سوف نتحدث عن جميع الطرق والأساليب في كيفية تنزيل فيديو youtube على الهاتف بدون برامج.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تنزيل وتنزيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب دون اللجوء إلى برامج أخرى، وهذا يعتمد بشكل مباشر على استخدام بعض المواقع التي ستسهل عليك هذه العملية، وتمنحك عدة خيارات للتحميل والتنزيل.

مواقع تنزيل فيديو يوتيوب على الهاتف بدون برامج

هناك العديد من المواقع التي تسمح لمستخدميها بتنزيل الفيديوهات على اليوتيوب والفيسبوك وغيرهما، وتتيح لك هذه المواقع إمكانية تنزيل الفيديوهات بالصيغة التي تريدها سواء على شكل فيديو أو مقطع صوتي، بالإضافة إلى حقيقة أن هذه المواقع تمنحك خيارات لتنزيل مقاطع الفيديو بالجودة التي تفضلها، وتشمل هذه المواقع ما يلي

1- قم بتنزيل مقاطع الفيديو من موقع الويب

وهو من المواقع المفضلة لدى الكثير من مستخدمي الإنترنت، وذلك لسهولة تنزيل الفيديوهات من خلاله، ومن خطوات تنزيل وتنزيل مقاطع الفيديو عبر Savefrome.net ما يلي

قم بالوصول إلى موقع YouTube على الويب أو التطبيق على هاتفك. اختر الفيديو الذي تريد تنزيله. اضغط على الفيديو لتشغيله. انقر فوق أيقونة المشاركة.

انسخ رابط الفيديو الذي ترغب في تنزيله عبر خيار نسخ الرابط أو نسخ الرابط.

توجه إلى موقع الويب وهذا عن طريق النقر.

الصق الرابط الذي نسخته للفيديو الذي تريد تنزيله في المساحة المتوفرة. اختر الجودة التي تريد تنزيل الفيديو بها.

انقر فوق تنزيل، وسيبدأ تنزيل الفيديو الخاص بك. بعد انتهاء التحميل ستجد الفيديو على هاتفك يمكنك مشاهدته وقتما تشاء دون الحاجة للانترنت.

موقع لا تكمن أهميته فقط في كيفية تنزيل مقطع فيديو من اليوتيوب على الهاتف بدون برامج، بل يعمل أيضًا على تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook و Instagram و Twitter و Soundcloud بالإضافة إلى العديد من المواقع الأخرى.

2- قم بتنزيل فيديو يوتيوب عبر الموقع

YT1s.com هو أحد المواقع المفضلة لتنزيل مقاطع الفيديو، حيث يمكنك اختيار الجودة المناسبة لك، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الفيديو إلى صوت MP3، أو إلى تنسيق MP4، يمكنك تنزيل وتنزيل مقاطع الفيديو من خلال YT1s. كوم باتباع ما يلي من الخطوات

الوصول إلى تطبيق YouTube أو موقعه على الويب عبر هاتفك المحمول. اختر الفيديو الذي تريد تنزيله. قم بتشغيل الفيديو. توجه إلى أيقونة المشاركة، وانسخ الرابط. انتقل إلى موقع com بالضغط على الرابط.

ضع الرابط الذي نسخته في المساحة المخصصة له، واضغط على تحويل أو تحويل.

اختر التنسيق والجودة اللذين تريد تنزيل الفيديو بهما باستخدام رمز MP4 Video.

انقر فوق Get Link للحصول على الرابط لتنزيل مقاطع الفيديو.

انقر فوق تنزيل وسيبدأ تنزيل الفيديو على الفور.

يتيح لك YT1s.com تحويل مقاطع فيديو YouTube إلى تنسيقات أخرى متنوعة، مما قد يميزه عن المواقع الأخرى. من الممكن تحويل فيديو YouTube إلى تنسيق صوت MP3، وهو تنسيق يمكنك استخدامه لتنزيل وتنزيل الأغاني من خلال YouTube. كل ما عليك فعله هو الضغط على YouTube إلى Mp3 من أعلى الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك YT1s.com تحويل مقاطع فيديو YouTube إلى تنسيق فيديو آخر، وهو Mp4، كل ما عليك فعله هو النقر على YouTube إلى MP4 من الخيارات الموجودة أعلى الموقع.

يمكّنك YT1s.com أيضًا من تنزيل مقاطع فيديو Facebook، وكل ما عليك فعله بعد الدخول إلى الموقع بالضغط هنا هو اختيار تنزيل Facebook videos downloader، من أعلى صفحة الموقع.

ثم اتبع نفس الخطوات السابقة من خلال لصق رابط الفيديو الذي تريد تحميله أو تحويله، ثم اختر الجودة المناسبة، اضغط على رابط Get ثم اضغط على Download.

3- تحميل فيديوهات اليوتيوب من خلال موقع الكتروني

Snappea هو موقع تطبيق Snaptue الشهير، وهو أحد أكثر الطرق شيوعًا لتنزيل مقطع فيديو من YouTube بدون برامج.

من خلال Snappea، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube بالجودة التي تريدها، بالإضافة إلى أنه يوفر لك تنزيل مقطع فيديو على شكل مقطع فيديو أو أغنية أو مقطع صوتي. فيما يلي خطوات تنزيل مقطع فيديو عبر Snappea

انتقل إلى موقع YouTube أو البرنامج على هاتفك المحمول. اختر الفيديو الذي تريد تنزيله. قم بتشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله. انقر على أيقونة المشاركة. انسخ رابط الفيديو. توجه إلى موقع Snappea الإلكتروني من خلال النقر على الرابط. الصق الرابط في حقل النسخ.

انقر فوق بحث، وسيعرض لك الموقع قائمة يمكنك من خلالها اختيار الجودة والصيغة المناسبة التي تريد تنزيل الفيديو بها، سواء كانت أغنية أو مقطع فيديو.

بعد اختيار الجودة والصيغة التي تريد تنزيل الفيديو بها، انقر فوق “تنزيل” لبدء تنزيل الفيديو الخاص بك، وبعد ذلك ستتمكن من تشغيل الفيديو مباشرة على هاتفك دون الحاجة إلى الإنترنت.

يعتبر Snappea من المواقع المهمة في تنزيل مقاطع الفيديو، وذلك بسبب الخدمات العديدة التي يوفرها الموقع، والتي تشمل التحويل من YouTube إلى مقطع صوتي، والتحويل من YouTube إلى تنسيق Mp4، بالإضافة إلى تنزيل الأغاني والأفلام من YouTube عبر الموقع باستخدام يُسَهّل.

مواقع أخرى لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب

هناك العديد من المواقع الأخرى التي تعمل على كيفية تنزيل فيديو من اليوتيوب على الهاتف بدون برامج، ومن هذه المواقع ما يلي

موقع ddownr، ويمكنك الوصول إليه بالضغط على الرابط.

موقع Loader، ومن خلال الرابط يمكنك الدخول إلى الموقع.

موقع Y2Nate، ويمكنك الوصول إلى الموقع بالنقر فوق.

موقع Dovideo الإلكتروني، والذي يمكنك الوصول إليه من خلال النقر على الرابط.

اشتهرت في الأونة السابقة مجموعة كبيرة من التطبيقات والبرامج التي تدعم تنزيل فيديو من يوتيوب للموبايل والكمبيوتر وتطبيقات التنزيل الخاصة بنظام الأندرويد؛ بسبب ارتفاع نسبة الحاجة إليها، حيث يحتاج مجموعة كبيرة من المستعملين إلى معرفة طريقة تنزيل فيديو من اليوتيوب على الموبايل .