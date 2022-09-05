كيفية تنزيل قناة على الرسيفر بالتردد، الذا اردنا تعريف جهازك الرسيفر بأنه جهاز له خاصية استقبال الترددات المتعلقة بالقنوات التليفزيونية والراديو لقراءتها وتحميلها وارسال عرضها بعد فك رموز تلك الترددات التي كان يخزنها ولكي نستقبل تلك الترددات لابد من وجود طبق ليستقبل العلامات LNB وجهاز رسيفر لفك تلك الترددات والعلامات المشهورة باسم الدش.

كيفية تنزيل قناة على جهاز الاستقبال على التردد

يمكنك تنزيل المزيد من القنوات المختلفة التي تريدها على جهاز الريسيفر، وذلك عن طريق كتابة رقم التردد لكل قناة، ولكن هذه العملية تحتاج إلى شخص فني أو شخص لديه خبرة في كيفية تنزيل قناة على جهاز الريسيفر على التردد، لذلك سوف نعرض لك الطريقة بالتفصيل من خلال عدة خطوات يجب عليك اتخاذها، ومن بين هذه الخطوات

اختيار مكان للوحة وتركيبها

في البداية يجب اختيار المكان المناسب لتركيب الطبق. يفضل الاستعانة بشخص فني في هذا المجال. يمكنك تثبيته على الشرفة أو على السطح. يجب أيضًا مراعاة أنه لا يوجد مبنى مقابل الطبق يمنع الإشارة من الاستقبال أو الإرسال.

حرك الطبق في عدة اتجاهات مختلفة حتى تحصل على زاوية حيث توجد الإشارة. تأكد من أن الصورة واضحة أمامك على التلفزيون في نفس المكان.

قم بتثبيت الطبق جيدًا في المكان الذي اخترته مسبقًا، وتأكد الآن من ثباته ولا يمكن إزالته بفعل الرياح أو المطر.

ضع سلكًا بين الطبق بالتلفزيون وقم بتوصيله جيدًا، حتى تحصل أخيرًا على إشارة، من أجل تكوين جهاز الاستقبال للحصول على القنوات عبر التردد.

قم بتشغيل وتكوين جهاز الاستقبال

قم بتوصيل الأسلاك المختلفة لكل من الجهاز والمستقبل بالتيار الكهربائي الآن.

انتظر عدة دقائق حتى تتم قراءة الرسائل وتهيئتها عبر جهاز الاستقبال، وبعد ذلك سيتعرف جهاز الاستقبال على القمر الصناعي ويضبط القنوات المختلفة.

قم بتنزيل قناة على جهاز الاستقبال

الآن اضغط على زر القائمة أو ما يسمى بالقائمة، ستجد هذا الزر في وحدة تحكم الخادم، حدد خيار التثبيت، من أجل الحصول على القنوات.

اختر البرمجة، اختر الآن إعداد يدوي من نفس القائمة.

اختر القمر الصناعي الذي تريد البحث فيه عن باقي القنوات التي تريدها، أي يمكنك اختيار عرب سات ونايل سات.

أدخل رقم تردد القناة، ويجب أن يتكون هذا الرقم من 5 أرقام مختلفة.

أدخل الآن رمز عامل التصحيح، فأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان أفقيًا أم رأسيًا.

انقر فوق خيار موافق.

انتظر بضع دقائق حتى ينتهي البحث، فهذا يعتمد على القناة التي تريد البحث فيها على الجهاز.

انقر الآن على خيار “موافق”، ستظهر رسالة تشير إلى أنك تريد تثبيت جميع القنوات التي تم العثور عليها الآن.

ابحث عن القناة التي تريدها تحديدًا من القنوات التي ظهرت لك، واستمتع بمشاهدة هذه القنوات، واتبع الخطوات مرة أخرى في حال كنت تريد البحث عن أي قناة أخرى.

خطوات إعادة ضبط جهاز الاستقبال

غالبًا ما يتساءل الكثير منا عن كيفية تنزيل قناة على جهاز الاستقبال على التردد، ثم يرغب في القيام بإعادة ضبط جهاز الاستقبال بحيث يزيل جميع القنوات دفعة واحدة ويبدأ مرة أخرى عن طريق تنزيل القنوات. للقيام بهذه العملية، يجب أن تعرف الطريقة الصحيحة، وهي

تأكد من تحديد القناة 4 أو 5 على الجهاز.

تأكد الآن من أن جميع الأسلاك في الأماكن الصحيحة، إذا كانت في الجهاز أو جهاز الاستقبال.

إذا كان لديك بطاقة، فقم بإزالة بطاقة الجهاز، وانتظر 30 ثانية وأضفها مرة أخرى.

افصل الكبل المسؤول عن الطاقة عن الجهاز، وأعد توصيله، ولكن بعد 30 ثانية.

الآن اضغط على زر الطاقة بالجهاز، والذي ستجده في الواجهة الأمامية، انتظر عدة دقائق حتى يتم الحصول على إشارة جديدة.

بادر الآن بإجراء أي تحديث تريده، لأنك بهذه الخطوات السابقة تمكنت من ضبط جهاز الاستقبال بنجاح.

طريقة تنزيل القنوات على الشاشة

يمكنك تحميل القنوات الجديدة على شاشتك بكل سهولة، حيث أن عملية تحميل القنوات ليست عملية صعبة تحتاج إلى فني متخصص، ولكن يمكنك القيام بذلك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية

انتقل الآن إلى القائمة الرئيسية من الإعدادات.

ستظهر أمامك عدة قنوات مختلفة، مع عدة خيارات.

أدخل قائمة القنوات الآن.

اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيله.

ستظهر لك مجموعة كبيرة من القنوات، اختر زر البداية.

ابحث عن القناة التي تريدها، بمجرد رؤيتها انقر فوق كلمة إنهاء.

سيتم تنزيل القناة على الفور واستمتع بمشاهدتها.

هناك مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية التي تقوم ببث مجموعة كبيرة من الترددات وكل قناة من هذه القنوات تحتوي على تردد خاص بها، وهذا التردد عبارة عن اسم وعنوان التردد المتعلق بالقناة الفضائية والتي يتم عن طريقها الحصول على مشاهدة القناة حتى يتم عرضها على شاشات التلفاز.