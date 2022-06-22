كيفية تنزيل لعبة بيس 2022 pes على الجوال بعد تحديث eFootball الجديد

نقدم لكم طريقة تحميل لعبة PES 2022 pes على الجوال بعد إعلان شركة Konami Electronic Games طرح اللعبة الجديدة على الهواتف المحمولة والتي كان كثيرون ينتظرونها خلال الفترة الماضية بعد أن كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيلها. إصدار اللعبة التي تعد من أشهر الألعاب في العالم. العالم الذي جعل الجميع يتساءل عن أسباب التأخير في إصداره ، وكان الرد الرسمي أن الشركة قررت القيام بذلك بهدف تطويره بشكل أكبر وإصلاح جميع المشكلات التي واجهها المستخدمون في PES 2021 ، وبالتالي تم اتخاذ القرار بالتأجيل حتى تصبح اللعبة أفضل من الإصدارات التي صدرت في السنوات السابقة.

كيفية تحميل لعبة بيس 2022

في أبريل الماضي ، أعلنت شركة Konami عن الإصدار الرسمي للعبة ، ولكن لأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن و xBox فقط في إصداراتها المختلفة ، ويمكن الحصول على اللعبة مجانًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة Konami والنقر على خيار التنزيل واللعبة ستصبح على جهازك خلال لحظات ، تم إطلاق اللعبة أيضًا على هواتف محمولة مختلفة بدءًا من شهر يونيو الذي شهد إقبالًا كبيرًا من المستخدمين منذ الساعات الأولى من إطلاقها ، ونعلن لكم الآن الطريقة التي يمكنك من خلالها احصل على اللعبة مجانًا على هواتفك وهي كالتالي:

انتقل إلى google play لهواتف android.

الوصول إلى متجر Apple لهواتف iOS.

اكتب “eFootball 2022” في مربع البحث.

سوف تظهر لك اللعبة.

انقر فوق “تنزيل”.

سيبدأ التنزيل تلقائيًا وستكون اللعبة على هاتفك المحمول في غضون ثوانٍ.

بعد تنزيل اللعبة ، يمكنك الدخول إليها والتسجيل كمستخدم جديد عن طريق إدخال البيانات المطلوبة. كما يمكنك التسجيل من خلال حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد ذلك تقوم بإنشاء فريقك الخاص والبدء في لعب المباريات مع لاعبين آخرين.

تحديث eFootball 2022

كما أعلن كونامي أن من كان يلعب efootball 2021 سينتقل إلى اللعبة الجديدة لعام 2022 مع كل اللاعبين الذين جمعهم العام الماضي ، وستضاف إليه جميع النقاط التي نجح في تحقيقها من قبل ، بشرط أن يقوم بتسجيل الدخول بنفس الحساب. كان يستخدم من قبل.