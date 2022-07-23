كيفية تنزيل من التيك توك بدون علامه مائيه بالخطوات ، قد تسائل العديد من مستخدمي الانترنت حول العالم عن الطريقة التي تمكنهم من عملية تثبيت وتنزيل التطبيق المسمى Tik Tok دون أن يتواجد عليه علامة مائية، حيث يعطي تطبيق Tik Tok للأشخاص مستخدمين الحصول على المقاطع لبفيديو، ولكن يضع علامة Tik Tok المائية في نهاية الفيديو ، تابعوا معنا .

تنزيل من tik tok بدون علامة مائية

يمكن تنزيل الفيديوهات من تطبيق Tik Tok مباشرة من التطبيق، ولكن يتم حفظ الفيديو بعلامة Tik Tok المائية وحقوق المستخدم، لكن من الممكن من خلال استخدام مواقع التنزيل أو التطبيقات المتخصصة في التنزيل، وفق الطريقة التي نتبعها سوف يشرح خطواته في ما يلي.

كيفية التنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية مع البرنامج

قم بتنزيل الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية باتباع الخطوات التالية

قم بتثبيت برنامج تنزيل Tik Tok عبر الرابط المباشر ““.

انتقل إلى فيديو Tik Tok الذي نريد تنزيله بدون العلامة المائية.

انسخ رابط مقطع الفيديو من Tik Tok.

قم بتشغيل برنامج التنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية.

الصق رابط الفيديو المطلوب في البرنامج.

انقر فوق تحميل لحفظ الفيديو بدون علامة مائية.

كيفية التنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية بدون برنامج

يمكنك الحصول على مقاطع فيديو من Tik Tok بدون علامة مائية وبدون مساعدة برنامج باتباع الخطوات التالية

انسخ رابط فيديو Tik Tok ليتم تنزيله بدون علامة مائية.

انتقل إلى الموقع لتنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية بالضغط على الرابط ““.

الصق رابط الفيديو من Tik Tok في مربع بحث الموقع.

انقر فوق خيار التنزيل الأزرق.

انتظر حتى يتم عرض الفيديو وتنزيله بدون علامة مائية.

قم بتنزيل Tik Tok بدون علامة مائية لنظام Android

في سياق شرح طريقة التنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية بخطوات، يجب أن نتحدث عن كيفية تنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية على هواتف Android، وذلك باستخدام البرنامج لتنزيل مقاطع Tok Tok على النحو التالي

قم بتنزيل التطبيق لتنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية من الرابط المباشر ““.

انتقل إلى تطبيق Tik Tok للجوال.

انسخ رابط فيديو Tik Tok.

قم بتشغيل البرنامج لتنزيل مقاطع تيك توك.

الصق رابط الفيديو في البرنامج.

سيعرض البرنامج المقطع المطلوب بدون علامة مائية.

احفظ مقطع tik tok على الهاتف المحمول بدون علامة مائية.

أفضل تطبيق تنزيل Tik Tok

هناك العديد من البرامج التي تساعد المستخدم على التنزيل من Tik Tok وإيجاد طريقة للتنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية في خطوات، حيث يمكن للعديد من البرامج تقديم الخدمة، ولكن مقابل عرض العديد من الإعلانات المزعجة على الهاتف المحمول، و فيما يلي بعض من أفضل البرامج المستخدمة في التنزيل بدون حقوق من Tik Tok.

تطبيق SnapTik

إنه تطبيق بسيط يمكنك من خلاله الحصول على مقاطع فيديو من Tik Tok بدون علامة مائية أو حقوق. أحد التطبيقات الخالية من الفيروسات والبرامج الضارة، من خلال تواجده في المتجر الرسمي لهواتف أندرويد، لكنه غير متوفر لهواتف آيفون.

تطبيق Tiksave – بدون علامة مائية

هو من البرامج التي تتيح للمستخدم تنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية، بالإضافة إلى إمكانية تعديل مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم من أجل إنشاء مقاطع لـ Tik Tok بشكل مميز وجميل، كما أنه ممكن أيضًا يتم من خلاله إزالة المائية في الصور والفيديو بشكل عام، ويمكن الاستفادة من كل هذه الميزات من خلال تنزيل التطبيق لهواتف iPhone بالضغط على الرابط المباشر “”، أما بالنسبة لإصدار Android فهو لا يحتوي على معظم السابق الميزات، ويمكن الحصول عليها من خلال الرابط المباشر “”.

تيك توك تنزيل التطبيق

تطبيق تنزيل مقاطع من Tik Tok هو تطبيق مجاني يتيح لمستخدميه تنزيل جميع مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية، فقط عن طريق تنزيل التطبيق من الرابط المباشر “”، ثم الانتقال إلى الفيديو ونسخ رابطه من Tik Tok وبعد ادخال الرابط في البرنامج يمكن الحصول على الفيديو من Tik Tok بدون حقوق او علامة مائية.

تنزيل من tik tok بدون حقوق عبر الإنترنت

للحصول على مقاطع Tik Tok بدون حقوق يمكنك اتباع طريقة التنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية بخطوات من خلال موقع qload.info على النحو التالي

انسخ رابط مقطع Tik Tok الذي نريد تنزيله على الجهاز.

انتقل إلى صفحة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط مباشرة ““.

الصق رابط الفيديو في الحقل المتوفر.

انقر فوق خيار التنزيل لمشاهدة الفيديو.

حفظ الفيديو في ذاكرة الهاتف بدون علامة مائية.

افضل المواقع للتحميل من Tik Tok بدون حقوق

بعد الحديث عن طريقة التنزيل من Tik Tok بدون علامة مائية في خطوات، يجب أن ننتقل للحديث عن أفضل المواقع التي تقدم خدمات تنزيل الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية، حيث يمكن للعديد من المواقع تقديم خدمات التنزيل من Tik Tok، ولكن من الممكن أن يؤثر ذلك على جودة الفيديو الأصلي، لذلك نوصي باستخدام المواقع التالية.

موقع qload.info

يعتبر من أسهل المواقع للتحميل من Tik Tok بدون علامة مائية، حيث أن كل ما على المستخدم فعله من أجل حفظ مقطع فيديو من Tik Tok بدون حقوق هو نسخ رابط هذا المقطع، ثم الانتقال إلى الموقع من الرابط المباشر “”، وإدراج رابط الفيديو في حقل الموقع، فبمجرد الضغط على زر التحميل سيعرض الموقع مقطع الفيديو بدون العلامة المائية لسهولة التحميل.

موقع SSS TikTok

هو أحد المواقع التي تتيح لمستخدمي Tik Tok تنزيل مقاطع الفيديو بدون علامة مائية عن طريق نسخ رابط الفيديو من Tik Tok ثم لصقه مباشرة على الموقع، حيث يسمح الموقع بالتحميل مباشرة وبدون علامة مائية، بالإضافة إلى إمكانية التنزيل بجودة HD من خلال الانتقال إلى صفحة الموقع الرسمي عبر الرابط “”.

موقع تنزيل tiktok

من خلال موقع tiktok downloader يمكنك الحصول على مقاطع tik tok بدون علامة مائية وبدقة عالية باتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي

انتقل إلى موقع تنزيل tiktok عبر الرابط المباشر “”.

انسخ رابط فيديو Tik Tok من تطبيق Tik Tok.

الصق الرابط في الموقع المخصص لذلك.

انقر فوق خيار البحث والتنزيل.

احفظ الفيديو في أجهزتنا.

موقع تيكتوكيد

يلجأ العديد من مستخدمي تطبيق Tik Tok إلى تنزيل مقاطع فيديو Tik Tok بدون علامة مائية من خلال موقع Tik Confirmation، حيث من خلال زيارة الرابط الرسمي للموقع مباشرة “” يمكن الحصول على أي مقطع فيديو من Tik Tok بدون علامة مائية وبدقة عالية، عن طريق نسخ رابط الفيديو ولصقه في مربع البحث داخل الموقع.

موقع SnapTik

Snap tik هو موقع يمكن لمستخدمي iPhone و Android الاستفادة منه في تنزيل مقاطع موسيقية من Tik Tok بدون علامة مائية أو حقوق، من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للموقع عبر الرابط المباشر “”، ثم إدخال رابط Tik موقع توك video على الموقع أيضًا، أطلق الموقع تطبيقه الخاص بهواتف أندرويد، والذي يمكن تنزيله من المتجر الرسمي للهاتف، أو من الرابط المباشر ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر النقاط السابقة المعلومات التفصيلية حول كيفية تنزيل من التيك توك بدون علامه مائيه بالخطوات ، و افضل المواقع للتحميل من Tik Tok بدون حقوق ، و تنزيل من tik tok بدون حقوق عبر الإنترنت .