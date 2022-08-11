كيفية جعل حساب المواطن ينزل على حسابي ، قد أثار الهام العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على طريقة جعل حساب المواطن ينزل على حسابي ، وبالبحث على الطريقة التي تمكنهم من جعل حساب المواطن ينزل على حسابي ، ويعد تطبيق حساب المواطن من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية ، ويمكنك عبر التطبيق الاستفسار عن تلك الأمور ، تابعوا معنا .

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق شروط وضوابط محددة. دعم مباشر.

كيف يمكنني الحصول على حساب مواطن للذهاب إلى حسابي

يمكن صرف حساب المواطن من خلال حساب المستفيد في حال تحقيقه لأهلية البرنامج، واستيفاء جميع الشروط التي تؤهله للتسجيل في حساب المواطن، حيث يجب أن يكون فرداً مستقلاً ويقيم في مسكن منفصل ورقم الشروط التي تسمح لحساب المواطن بصرفه على حساب الفرد.

كيفية التسجيل في حساب المواطن 1444

يمكن للمواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع حساب المواطن مباشرة.

اختر رمز تسجيل جديد.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

إضافة وتأكيد رقم الهاتف.

املأ رمز التحقق المرئي.

اقرأ شروط وأحكام التسجيل، ثم اضغط على موافق.

توجه نحو زر التسجيل.

استلام كلمة المرور المؤقتة لتفعيل الحساب عبر الموقع.

قم بتعديل كلمة المرور بكلمة مرور جديدة.

أدخل جميع البيانات والمعلومات التالية معلومات الحساب المصرفي. بيانات الدخل الشهري. بيانات عامة عن المستخدم. تفاصيل العنوان. معلومات الملكية. معلومات الشركة التابعة للمستخدم.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة عبر الموقع.

تحقق من صحة البيانات المدخلة.

انقر فوق إرسال الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

للتسجيل في حساب المواطن يتطلب مجموعة من الضوابط على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل.

الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

إرفاق ما يثبت الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

يشترط حسن السيرة والسلوك لمقدم الطلب ولا يخضع لأحكام قضائية.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي.

يشترط إرفاق وثيقة الراتب الشهري لمقدم الطلب.

إذا ثبت أن المتقدم طالب جامعي يجب إحضار وثيقة تثبت إقامته في السكن الجامعي.

أن يكون راتب المتقدم أقل من 2000 ريال سعودي.

من الضروري طباعة البيانات المدخلة في الوثائق الرسمية.

يتم احتساب المخصص بناءً على عدد وأعمار أفراد الأسرة وقيمة الدخل الإجمالي للأسرة.

رابط تسجيل حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن بعد استيفاء شروط الأهلية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن مباشرة “” حيث يتم اتباع التعليمات والإجراءات وإدخال البيانات والمعلومات بشكل صحيح.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية جعل حساب المواطن ينزل على حسابي ، وطريقة التسجيل في حساب المواطن ، وأبرز شروط التسجيل في حساب المواطن و رابط تسجيل حساب المواطن .

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