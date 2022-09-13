كيفية حجز تذاكر حفل أنغام وأحمد سعد في فعالية اليوم الوطني السعودي 92 ، خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي 92 سوف تقام حفلة شيقة إلى الفنانة أنغام وأحمد سعد وهذا من ضمن احتفالات وعروض اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية بكافة محافظتها ومواطنيها تنتظر بكل شغف اليوم الوطني السعودي لهذا العام، كما وتستمر الهيئة العامة للترفيه بتقديم العروض إلى الجماهير ومنها الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

حفل أنغام وأحمد سعد في اليوم الوطني السعودي

لقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حفلة مميزة تضم كلا من المطرب الكبير أحمد سعد والفنانة الشهيرة أنغام وذلك من ضمن الحفلات المستمرة بمناسبة العيد الوطني السعودي في المملكة، وتحتفل المملكة العربية السعودية بتوحيد كافة أراضيها في هذا اليوم، ومن المقرر أن تقام حفلة الفنان أحمد سعد وأنغام في محافظة جدة على مسرح بنس مارك الواقع بطريق الملك، وقد بينت الهيئة العامة أنه سوف تكن الحفلة الخاصة بالفنان أنغام وأحمد سعد في 24 سبتمبر وسيتم طرح تذاكر الحفلة في 13 سبتمبر تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كيفية حجز تذاكر حفل أنغام وأحمد سعد

فتحت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية طرقا لحجز تذاكر حفله الفنانة أنغام وأحمد سعد في اليوم الوطني السعودي ويمكن حجز التذاكر من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك الوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحفل الفنان أنغام وأحمد سعد من هنا.

وبعد دخولك إلى الموقع تحديد حفل أنغام وأحمد سعد.

عليك شراء التذاكر من خلال الفيزا الخاصة بك أو طرق الدفع المتاحة.

عليك تحديد قيمه التذاكر التي ترغب بشرائها.

رابط حجز تذاكر حفله أنغام و أحمد سعد اليوم الوطني

حددت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن موعد حفله أنغام وأحمد سعد وتم طرح التذاكر للحفلة وذلك يوم 24 سبتمبر في مدينة جدة بمناسبة اليوم الوطني العربي السعودي ويمكن حجز التذاكر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني يوم الثلاثاء 13 سبتمبر إلى تمام الساعة 9:00 مساء التذاكر من خلال الضغط الإلكتروني من هنا.

الفنان أحمد سعد والفنانة أنغام يحتفلان كل عام في مدينة جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي جمع شمل كافة ابناء المملكة والمحافظات حتى ان أصبح اسم المملكة العربية السعودية بهذا الاسم وكانت في مقابل تسمى بمملكة الحجاز ونجد.