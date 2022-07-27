كيفية حجز عمره عبر تطبيق توكلنا 1444 ، لقد أثار تسائل الكثير من مستخدمين منصة توكلنا داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كيفية حجز عمره عبر تطبيق توكلنا 1444 ، بحيث يمكن للعديد من الأشخاص زيارة تطبيق توكلنا 1444 والقيام بانجاز الإجراء التي تتعلق بالمعاملات المختلفة لديهم مع حجز عمره ، كشف التطبيق عن صلاحيته في إصدار تصريح العمرة لجميع الأفراد وبطريقة إلكترونية وبالتالي سنتعرف على الخطوات التي ترشدنا الى ذلك ، تابعوا معنا .

معلومات عن تطبيق توكلنا

يهدف تطبيق توكلنا بشكل مباشر إلى تقديم العديد من الخدمات المختلفة لصالح المواطنين والأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما ساهم التطبيق في إمكانية حجز المواعيد من أجل تلقي اللقاح، ناهيك عن تقديمه للعديد من الخدمات المختلفة، لذلك عملت الجهات المختلفة في المملكة العربية السعودية على إطلاق ثقتنا بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التابعة لـ منصة أبشر.

التطبيق صادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويهدف بشكل مباشر إلى دعم جهود الحكومة في مختلف المجالات. كما يعمل التطبيق من الدرجة الأولى في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا، وقد توسعت خدماته بشكل كبير، ولديه القدرة الكاملة على الإجابة على الأسئلة الصحية لدعم وزارة الصحة. الصحة في متابعة تلك الحالات.

خطوات التسجيل في توكلنا لحجز العمرة

من أجل إتمام حجز مدى الحياة من خلال توكلنا، يشترط أولاً التسجيل في التطبيق، ونوفر لك خطوات التسجيل التالية على النحو التالي

حمل تطبيق توكلنا على هاتفك.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل جديد).

اختر حالة المسجل (مواطن – مقيم).

اكتب رقم هويتك أو رقم إقامتك.

تحديد تاريخ ميلاد المستفيد.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

أنشئ كلمة مرور جديدة وقوية، ثم أعد إدخالها.

انقر فوق موافق لجميع الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة (Register).

يتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المسجل تحتوي على رمز التأكيد.

أدخل الرمز في المكان المخصص له وانقر فوق “تحقق”.

يمكنك الذهاب الى الخدمات الالكترونية.

الضغط على خدمة (الحالة الصحية).

سيتم عرض الحالة الصحية لمقدم الطلب.

تأكد من خلوه من فيروس كورونا أم لا.

إثبات صحة مقدم الطلب ضروري ومهم.

ابدأ حجز موعد العمرة من خلال التطبيق.

كيفية حجز عمره من خلال تطبيق توكلنا 1444

بعد إنشاء حساب للمستخدم الذي يوفره تطبيق توكلنا، تصبح طريقة حجز حياته هي الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Tawakkalna وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات في الشريط السفلي.

انتقل إلى علامة التبويب خدمات الحج والعمرة.

الضغط على خدمة إصدار التصريح.

اختر أداء العمرة واضغط على متابعة.

اختر الأشخاص الذين يريد المستخدم إضافتهم إلى التصريح.

انقر فوق الزر “متابعة”.

تحديد الوقت والتاريخ المناسبين للعمرة.

اضغط للمتابعة.

اختر نقطة الدخول.

اختر محل الاقامة ثم وافق على التعهد.

اضغط على ايقونة اصدار التصريح عند الانتهاء.

كيفية التسجيل في تطبيق العمرهنا 1444

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن حجز العمرة من خلال تطبيق العمرة ولكن لا بد من التسجيل أولاً في التطبيق من خلال الخطوات التالية

حمل تطبيق “أمراهنا” على هاتف المستخدم.

افتح التطبيق بعد اكتمال عملية التنزيل والتثبيت.

انقر فوق مستخدم جديد من الواجهة.

اكتب رقم هويتك أو رقم إقامتك.

اختر مدينة الوصول من القائمة المنسدلة.

أدخل تاريخ الميلاد ثم اكتب رقم الهاتف.

املأ حقل البريد بعنوان البريد الإلكتروني للمستفيد.

قم بإنشاء كلمة المرور الجديدة ثم قم بتأكيدها عن طريق كتابتها مرة أخرى.

وافق على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

كيفية حجز العمرة من العمرة 1444

بعد استكمال خطوات التسجيل يجب اتباع الخطوات التالية لحجز العمرة من تطبيق العمرة وهي كالتالي

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Umrahna واستكمل إجراءات تسجيل الدخول.

الضغط على تصريح أداء العمرة من خلال قائمة الخدمات.

اختيار الأفراد بالإضافة إلى إضافة مرافقين إذا رغبت في ذلك.

انقر فوق “متابعة”، ثم حدد التاريخ والوقت.

حدد نقطة التجمع وانقر على زر متابعة.

شراء جميع خدمات النقل المناسبة لإصدار التصريح.

أنواع التصاريح في تطبيق العمرة

هناك مجموعة من التصاريح في تطبيق العمرة، لذلك نوضح أهم أنواع التصاريح الموجودة على النحو التالي

تصريح لأداء العمرة.

الصلاة في المسجد الحرام.

الصلاة في روضة الشريفة – رجال.

تصاريح الصلاة في روضة الأطفال المشرفة – نساء.

زيارة الرسول.

شروط حجز تصريح عمرة جديد 2022

يجب على جميع الراغبين في إصدار تصريح العمرة استيفاء جميع الشروط المعلنة، ونقدمها على النحو التالي

التزام الحاج بكافة الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

التقيد بإجراءات إدخال الحجز الصحي

في حال كان الحاج من خارج المملكة، عليه الالتزام بكافة إجراءات إدخال الحجز الصحي المعلنة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

تحقق من الحالة الصحية لمقدم الطلب.

ما يثبت استلام الشخص التطعيم شريطة أن يكون موقعاً من الجهات المختصة.

استلام اللقاح المعتمد في المملكة ضد فيروس كورونا.

خدمات تطبيق توكلنا 1444

يوفر تطبيق توكلنا مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بمنصة أبشر، ونقدمها على النحو التالي

احجز موعدًا لاختبار الكورونا.

عرض المخالفات المرورية.

تسجيل زوار المملكة.

خدمة تصاريح الحج.

عرض تواريخ الأحوال المدنية وجوازات السفر.

شارك بطاقة حالتك الصحية.

عرض مواعيد القضائية وة تفاصيل كل موعد.

متابعة وة الوضع التعليمي للأطفال.

الحصول على التصاريح اللازمة.

عرض الانتهاكات في الأمن العام.

عرض المخالفات في الشؤون البلدية والقروية أو التأمينات.

الإبلاغ عن التجمعات ومخالفات الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة.

كيفية تحميل تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا متاح الآن لجميع الأجهزة الذكية من خلال روابط التنزيل التي نقدمها على النحو التالي

قم بتحميل تطبيق “توكلنا” على هواتف أندرويد من خلال متجر بلاي ستور مباشرة.

قم بتنزيل تطبيق “توكلنا” على أجهزة iPhone مباشرة من خلال App Store.

قم بتنزيل تطبيق “توكلنا” على هواتف Huawei من خلال متجر App Gallery مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة كيفية حجز عمره عبر تطبيق توكلنا 1444 ، و كيفية تحميل تطبيق توكلنا ، و خدمات تطبيق توكلنا 1444 ، و شروط حجز تصريح عمرة جديد 2022 ، و أنواع التصاريح في تطبيق العمرة ، كيفية التسجيل في تطبيق العمرهنا 1444 .