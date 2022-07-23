كيفية حساب النسبة المئوية للثانوية مع القدرات والتحصيلي ، لقد ذاع إنتشار التسائلات خلال الأوقات الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعرف كيفية حساب النسبة المئوية للثانوية مع الاختبارات القدرات والتحصيلي ، حيث يسعى العديد من الأفراد في إجتياز تلك الاختبارات بنجاح للوصول الى التخصص الجامعي المراد دراسته ، وتعد من الامور التي تثير إهتمام الكثير ، حيث تهدف إلى التعرف على مستوى الطلاب ، تابعوا معنا .

طريقة حساب نسبة الثانوية العامة بالقدرات والتحصيل

النسبة المئوية للشهادة الثانوية هي النسبة التي يحصل عليها الطلاب في نهاية السنوات الثلاث التي درسوها خلال المرحلة الثانوية. أما اختبار التحصيل واختبار القدرات، فهما اختبارات مصممة لقياس مستوى الطلاب بعد التخرج من الثانوية العامة. تساعد هذه الاختبارات الكليات السعودية على اختيار أفضل الطلاب، مع العلم أنه لا يوجد نجاح أو فشل في هذه الاختبارات، ولكن يتم اعتمادها في حساب النسبة المرجحة للدخول إلى المستوى الجامعي.

كيفية احتساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية السعودية

يتم احتساب نسبة الثانوية السعودية من خلال عملية حسابية تعتمد على القسمة والضرب. لتوضيح هذا الحساب، يمكن استخدام المثال التالي

إذا أردنا حساب النسبة المئوية لإجمالي الطالب الذي حصل على 620 من 800، نقسم إجمالي 620 للطالب على الإجمالي الكلي 800، ثم نضرب النتيجة في الرقم 100 على النحو التالي

620 ÷ 800 = 0.775

0.775 × 100 = 77.5

لذا فإن النسبة المئوية لمجموع 620 من 800 هي 77.5٪

كيفية احتساب نسبة الشهادة الثانوية الكترونيا

توفر حاسبة الموقع خدمة حساب النسبة المئوية لأي درجة يحصل عليها الطالب في المدرسة الثانوية. يمكن استخدام الآلة الحاسبة الإلكترونية لحساب النسبة المئوية لمجموع الشهادة الثانوية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “احتساب النسبة المئوية”.

حدد الخيار “متقدم”.

انقر فوق خيار “النسبة المئوية”.

أدخل الإجمالي الذي حصل عليه طالب المدرسة الثانوية في حقل النسبة المئوية للمزود.

أدخل الإجمالي الكلي للشهادة الثانوية في الحقل بجوار النسبة المئوية.

انقر فوق “حساب”.

ثم تظهر النسبة المئوية من الإجمالي الذي حصل عليه الطالب في المدرسة الثانوية.

كيفية حساب درجة اختبار القدرات

يدخل طلاب المدارس الثانوية في اختبار القدرات العامة لقياس عدد من القدرات المتعلقة بعملية التعلم، مثل القدرة التحليلية والقدرة الاستنتاجية للطلاب. بعد الدخول في هذا الاختبار، يتم التصحيح تلقائيًا ؛ لذلك، لا توجد طريقة يمكن من خلالها حساب درجة اختبار القدرات، ولكن يتم الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كيفية الاستفسار عن نتائج اختبار القدرات

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات بعد إعلان النتائج باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “القياس”.

أدخل رقم السجل المدني ثم كلمة المرور.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختر اختبار القدرات العام.

تحديد طريقة البحث عن رقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام.

أدخل رمز التحقق، ثم اضغط على أيقونة البحث لعرض النتيجة.

كيفية حساب درجة اختبار التحصيل

يتم حساب درجة اختبار التحصيل أيضًا من خلال جهاز التقدير التلقائي في مركز القياس ؛ لا توجد طريقة محددة يمكن من خلالها الوصول إلى درجة الاختبار التحصيلي، مثل النسبة المرجحة، ويعتمد اختبار التحصيل على ما درسه الطلاب في المرحلة الثانوية ؛ ولقياس مستوى تحصيل الطلاب خلال تلك المرحلة، يتم الاستفسار عن نتائج اختبار التحصيل من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كيفية الاستفسار عن نتائج الاختبار التحصيلي

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “القياس”.

أدخل رقم السجل المدني ثم كلمة المرور.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختر اختبار الإنجاز.

اكتب رقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة البحث لعرض نتيجة الاختبار.

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