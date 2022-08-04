كيفية حساب النسبة الموزونة الخاصة بي لدخول الجامعة 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على كيفية حساب النسبة الموزونة الخاصة بي 1444 ، حيث انها تتم بشكل سهل عبر إستعمال الآلة الحاسبة الإلكترونية التي تقوم بتقديمها العمادة الخاصة بالقبول والتسجيل بالجامعة وذلك لطلبة الثانوية العامة المجتازين والمرشحين للتعليم الجامعي داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

ما هي النسبة المرجحة

النسبة المرجحة هي النسبة التي تسمح للطلاب بالقبول والدراسة في الجامعات السعودية سواء في القسم العلمي أو الأدبي. تختلف النسبة المرجحة من جامعة إلى أخرى حسب التخصص المطلوب دراسته. تُعرف نسبة الطالب الموزونة بإجراء عملية حسابية بسيطة تحتوي على متوسط ​​الطالب في المدرسة الثانوية. الجمهور العام بغض النظر عما إذا كان في القسم العلمي أو الأدبي، بالإضافة إلى معرفة الدرجة العلمية التي حصل عليها الطالب في اختبار القدرات، ودرجة الاختبار التحصيلي، حيث أن النتيجة الإجمالية تساوي 100٪.

حساب مرجح من حاسبة الويب

فيما يلي نستعرض طريقة حساب النسبة المرجحة من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الويب لحساب النسبة الموزونة “”.

كتابة متوسط ​​المدرسة الثانوية.

كتابة درجة اختبار القدرات العامة.

كتابة درجة الاختبار التحصيلي.

تأكيد معايير القبول التي تحددها الجامعة.

انقر فوق خيار حساب النسبة المئوية المرجحة للطلاب.

كيف أحسب ميزانيتي لدخول الجامعة 1444

لمعرفة النسبة المرجحة للالتحاق بالجامعات في المملكة العربية السعودية، يجب على الطالب الحصول على شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى الحصول على اختبار القدرات ومعرفة معدل الاختبار التحصيلي. يكون اختبار التحصيل كما يلي

النسبة المئوية المرجحة = (النسبة المئوية للمرحلة الثانوية × 0.30) + (درجة القدرة العامة × 0.30) + (درجة اختبار التحصيل × 0.40)

استعلام عن النسب المرجحة في الجامعات السعودية

يمكن لأي طالب في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن النسب المرجحة في الجامعات السعودية، حيث يتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجامعة التي تريد التسجيل فيها.

الضغط على خيار عمادة القبول والتسجيل.

انقر على دليل القبول.

ستظهر جميع الشروط المرجحة للقبول في الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية حساب النسبة الموزونة الخاصة بي لدخول الجامعة 1444 ، و استعلام عن النسب المرجحة في الجامعات السعودية ، و حساب مرجح من حاسبة الويب .