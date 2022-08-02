كيفية حساب النسبة الموزونة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها حساب النسبة الموزونة ، وذلك عند العديد من الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، كما أنه يتم الاحتساب النسبة الموزونة من قبل ابناء الثانوية العامة في المملكة السعودية فما هو حساب النسبة الموزونة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ، تابعوا معنا .

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تأسست جامعة الملك فيصل بمرسوم ملكي عام 1395 هـ (1975 م)، ويقع مقرها الرئيسي في حي الراكة على الطريق الساحلي بين الدمام والخبر. تحت رعاية جلالة الملك خالد بن عبد العزيز. تعتبر من أعرق الجامعات في المنطقة الشرقية، وهي من الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية. يعتمد القبول في هذه الجامعة على الاختبارات الوطنية الموحدة. بعد ذلك، يتم قبول الطلاب في المسارات بناءً على درجاتهم. في عامهم الأول، يتنافس الطلاب على التخصصات حيث يتم فحص الطلاب المتفوقين في الكليات التي يختارونها. يعد المسار الطبي من أكثر المسارات تنافسية في الجامعة بأكملها.

حساب النسبة المرجحة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

حددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل النسب المرجحة التي يجب تحقيقها في الطلاب والطالبات في كل من المسارات المتاحة في الجامعة، والجدير بالذكر أن النسبة المرجحة تتفاوت بين الطلاب والطالبات، وما دون ذلك سنستطيع. اشرح لكم النسب التي وافق عليها الطلاب والطالبات للالتحاق بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الرحمن بن فيصل لعام 1444 هـ

فئة طريق شهادة الثانوية العامة كتل إنجاز الطلاب المسارات 30٪ 30٪ 40٪ الطلاب دبلوم كلية الشريعة والقانون التطبيقي 50٪ 50٪ _ طالبات المسارات والكليات 30٪ 30٪ 40٪

طريقة حساب النسبة المرجحة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تقدم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إمكانية حساب النسبة المرجحة بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكن للطلاب والطالبات إدخال نسب الثانوية العامة، ونتائج اختبارات التحصيل والقدرات، مع العلم بضرورة وضع الطلاب فيها. اختبار التحصيل (صفر) لأنهم لا يخضعون لاختبار تحصيل كما يلي

انتقل إلى الصفحة المخصصة لحساب النسبة المئوية الموزونة.

أدخل كلاهما معدل القدرة. معدل الإنجاز. معدل المدرسة الثانوية.

انقر فوق حساب.

ستظهر نتيجة النسبة المئوية المرجحة للطالب.

معدلات القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تختلف معدلات القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من سنة إلى أخرى. يجب على جميع الطلاب والطالبات قراءة معدلات القبول قبل التقدم للتسجيل في الجامعة، حيث تختلف النسب بين الطلاب والطالبات، وسنشرح لكم أدناه معدلات القبول لكل من الطلاب والطالبات.

معدلات القبول لطلبة البنين

يوضح الجدول التالي معدلات القبول للطلاب المتقدمين على جميع المسارات التي تقدمها الجامعة

البرنامج / المسار 1437/1438 1439/1438 هـ 1444/1439 1444/1444 1444/1444 1443 1444 المسار الصحي 87.14 88.7 90.17 90.28 91.03 92.64 0 المسار الهندسي 82.3 84.78 84.96 86.12 87.65 87.44 0 المسار العلمي 78.9 81.63 83.29 84.46 86.8 86.97 0 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 82.67 84.57 86.3 85.89 88.44 90.58 0 كلية الشريعة والقانون تختص بالشريعة فقط 84.29 85.17 86.5 85.92 88.62 90.46 0

معدلات القبول للطالبات

أما معدلات قبول الفتيات فتتضمن النقاط التالية

البرنامج / المسار 1437/1438 1439/1438 هـ 1444/1439 1444/1444 1444/1444 1443 1444 المسار الصحي 94.02 95.33 94.72 94.84 94.01 95.57 0 المسار الصحي لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 92.74 93.92 94.22 94.22 93.59 94.94 0 المسار الهندسي 93.29 94.4 94.35 94.3 93.96 95.04 0 المسار العلمي بالدمام 85.82 86.74 89.27 88.98 89.35 90.1 0 المسار الانساني بالدمام 0 81.19 79.56 79.63 81.52 78.85 0 المسار العلمي بالجبيل 0 0 87.74 87.62 87.96 88.8 0 المسار الإنساني في الجبيل 0 82.12 79.41 78.78 80.83 78.38 0 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 86.15 86.29 87.68 87.53 88.41 89.03 0 كلية المجتمع بالدمام 78.51 77.47 81.66 82.92 83.77 83.64 0 كلية المجتمع بالقطيف 73.05 70.9 76 77.47 78.98 81.81 0

تاريخ تسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن الموعد المخصص للقبول والتسجيل بالجامعة للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. واعتبارا من نفس الشهر الموافق 6 أغسطس 2022 م تستقبل الجامعة طلبات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني وكذلك من خلال تطبيق الجامعة على الهواتف الذكية.

شروط القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

وسط حرص جامعة الإمام على الاستمرار في تنظيم العملية التعليمية داخلها، حددت عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، والتي تم إبرازها وفقًا للنقاط التالية

التقديم للجامعة يجب أن يكون وفق الخطة الزمنية المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال موقع الجامعة.

التقديم متاح للطلاب الحاصلين على الجنسية السعودية، ويستثنى من شرط الجنسية ما يلي أن يكون للطالب أم سعودية. وتتراوح أعمار الطلاب من القبائل النازحة بين (17-25) سنة. أن يكون للطالب غير السعودي إقامة نظامية في المملكة. دفع الرسوم الدراسية والتي تبلغ 9200 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل فصل دراسي لكامل الفترة المتعلقة بالدراسة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتياز اختبارات القدرات والتحصيل بالنسب المطلوبة. يجب توثيق هذه الدرجة من خلال برنامج التعاملات الحكومية “يسِّر”. يجب ألا يكون قد مضى أكثر من (5) سنوات على مدة هذين الاختبارين.

ألا يكون الطالب مسجلاً في جامعة معترف بها. أو أن يكون لديه سجل جامعي في جامعة الإمام في نفس سنة التقديم.



شروط القبول بمسارات الكلية الصحية

هناك بعض الشروط لكليات المسار الصحي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، منها ما يلي

أن يكون الطالب من مواطني المملكة.

اجتياز واجتياز اختبار اللياقة المهنية من خلال مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة في نفس سنة التقديم أو بحد أقصى العام السابق.

شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون

أما القبول في كلية الشريعة والقانون فيشمل الآتي

الحصول على النسبة المرجحة في حي لا يقل عن 80٪.

يجب على المرشحين اجتياز المقابلات الشخصية.

تحقيق النسب المرجحة لكل من الطلاب والطالبات الموضحة بالجدول المرفق أعلاه.

شروط خاصة للقبول في مسار كلية التربية

يشترط في كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين، مع استيفاء جميع الشروط العامة الموضحة أعلاه.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المستندات التي يجب تقديمها من قبل كل من الطلاب والطالبات عند التقديم هي كما يلي

جنسية المستندات المتقدمون السعوديون رقم السجل المدني لمقدم الطلب الطلاب غير السعوديين من أم سعودية نسخة واضحة من شهادة الميلاد بصيغة PDF الطلاب غير السعوديين نسخة واضحة من تصريح الإقامة ساري المفعول بصيغة PDF الطلاب المتقدمون من دول مجلس التعاون الخليجي نسخة واضحة من جواز السفر ساري المفعول بطاقة مركز القياس بصيغة PDF الطلاب الحاصلين على بطاقات خمس سنوات (قبائل نازحة) نسخة واضحة من الإثبات مستخرج من وزارة الداخلية بصيغة PDF يجب الإشارة إلى الدليل بعبارة (غير مصرح له بالعمل)

تطبيق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تقدم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التطبيق الخاص بها، والتي تقدم من خلاله عددًا من الخدمات الإلكترونية للأفراد المنتسبين إلى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين. يمكنك تحميل هذا التطبيق من خلال الروابط التالية

طرق التواصل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

خصصت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عددا من قنوات الاتصال وهي كالتالي

الرقم الموحد +966133333766.

موقع الجامعة ““.

خدمة الدعم المباشر “”.

حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها

منصة المستفيدين (IAU – BSC) “”.

رابط عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

يمكنكم الدخول على رابط عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عبر الموقع المخصص لهذا مباشرة “” حيث تتيح العمادة الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل في الجامعة من خلال المسارات والتخصصات المختلفة المتاحة. .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف كيفية حساب النسبة الموزونة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، و معدلات القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، و طرق التواصل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ،