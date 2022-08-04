كيفية حساب النسبه الموزونه جامعة ام القرى 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على كيفية حساب النسبه الموزونه المرجحة في جامعة ام القرى 1444 ، حيث انها تتم بشكل سهل عبر إستعمال الآلة الحاسبة الإلكترونية التي تقوم بتقديمها العمادة الخاصة بالقبول والتسجيل بالجامعة وذلك لطلبة الثانوية العامة المجتازين والمرشحين للتعليم الجامعي داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية

جامعة أم القرى هي أول جامعة في المملكة العربية السعودية. في الوقت الحاضر، تحتل مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية، حيث تضم العديد من الكليات والأقسام والتخصصات في جميع المجالات، بما في ذلك النظرية والعلمية. تسعى جامعة أم القرى لاستقبال أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من خلال وضع ضوابط وشروط خاصة للقبول كل عام.

حساب النسبة المرجحة جامعة أم القرى 1444

يمكن حساب النسبة المرجحة لجامعة أم القرى من خلال الخطوات التالية

فتح رابط الموقع لحساب النسب المرجحة لجامعة أم القرى ”.

كتابة متوسط ​​المدرسة الثانوية.

أدخل درجات اختبار القدرات العامة.

تسجيل درجة اختبار التحصيل.

تحقق من معيار الجامعة المطلوب.

انقر على أيقونة الكسب.

ستظهر نتيجة الطالب على الفور.

النسبة المرجحة في جامعة أم القرى 1444

تمتلك جامعة أم القرى نسبة مرجحة تختلف عن الجامعات الأخرى، حيث تتميز كل جامعة بشروطها ونسبها ومعايير القبول والتسجيل. جامعة في المملكة العربية السعودية.

النسبة المرجحة للسنة التحضيرية للمسار الطبي 1444

كانت النسبة المرجحة للسنة التحضيرية للمسار الطبي بجامعة أم القرى كما يلي

الثانوية العامة معدل القبول 50٪.

القدرات العامة احصل على 30٪.

اختبار تحصيلي احصل على 20٪.

النسبة المرجحة للسنة التحضيرية مسار الهندسة والحاسوب 1444

أما المسار الهندسي والحاسوب فيشمل النسب التالية

الثانوية العامة معدل القبول 50٪.

القدرات العامة 30٪ معدل القبول.

اختبار تحصيلي احصل على 20٪.

النسبة المرجحة للمسار الإداري للسنة التحضيرية 1444

يتضمن المسار الإداري النسب التالية

الثانوية العامة الحصول على نسبة 60٪.

القدرات العامة لا تقل نسبة القبول عن 40٪.

النسبة المرجحة في قسم اللغة الإنجليزية 1444

يشمل قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى النسب التالية

معدلات قبول الطلاب المدرسة الثانوية 40٪، كفاءات اللغة الإنجليزية 40٪، القدرات العامة 20٪.

معدلات قبول الطالبات الثانوية العامة 40٪، اللغة الإنجليزية 40٪، القدرات والإنجاز 10٪.

النسبة الموزونة في الأقسام النظرية 1444

أما الأقسام النظرية بجامعة أم القرى فهي كالتالي

معدلات القبول للطلاب الثانوية العامة 60٪، القدرات العامة 40٪.

معدلات القبول للطالبات الثانوية 60٪، القدرات والإنجاز 20٪.

النسبة المرجحة في الأقسام العلمية 1444

النسبة المرجحة للأقسام العلمية كالتالي

الثانوية العامة معدل القبول 50٪.

القدرات العامة لا تقل عن 30٪.

اختبار تحصيلي تصل النسبة إلى 20٪.

شروط القبول بجامعة أم القرى 1444

تم تحديد شروط وضوابط القبول في جامعة أم القرى على النحو التالي

مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يزيد عمر التخرج عن خمس سنوات.

أما بالنسبة للتخصصات الطبية، فيشترط ألا يتجاوز الحصول على الشهادة سنتين.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

إجراء اختبارات القدرة والإنجاز والكفاءة في اللغة الإنجليزية.

الالتزام بشروط كل قسم وإجراء المقابلات الشخصية.

يشترط اللياقة الطبية التي تؤهل المتقدم للالتحاق بالجامعة.

عدم فصل المتقدم من جامعة أخرى أكاديمياً أو تأديبياً.

رابط الموقع الرسمي لجامعة أم القرى

يمكن الدخول من خلال الرابط الرسمي لجامعة أم القرى من خلال الرابط المباشر “” حيث توفر الجامعة على الموقع الإلكتروني دليل القبول للطلبة والطلاب بالإضافة إلى شروط وأحكام القبول والتعرف على أكثرها. معايير ومعدلات القبول المهمة في الأقسام المختلفة بجامعة أم القرى.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية حساب النسبه الموزونه جامعة ام القرى 1444 ، رابط الموقع الرسمي لجامعة أم القرى ، شروط القبول بجامعة أم القرى 1444