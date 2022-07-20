كيفية حساب النسبه الموزونه جامعة تبوك 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على كيفية حساب النسبه الموزونه المرجحة في جامعة تبوك 1444 ، حيث انها تتم بشكل سهل عبر إستعمال الآلة الحاسبة الإلكترونية التي تقوم بتقديمها العمادة الخاصة بالقبول والتسجيل بالجامعة وذلك لطلبة الثانوية العامة المجتازين والمرشحين للتعليم الجامعي داخل المملكة ، تابعوا معنا .

جامعة تبوك

تعد جامعة تبوك من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتضم 18 كلية، وتعتبر جامعة حديثة نسبيًا. حيث تأسست قبل 16 سنة فقط، أي في العام 2006 م / 1427 هـ، تقع الجامعة في مدينة تبوك وهي نتيجة رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز. تهدف إلى تطوير قطاعات التعليم في المملكة على جميع المستويات التعليمية، وتراعي الجامعة اعتماد أحدث المناهج التعليمية لتكون منارة للتعليم في المنطقة.

طريقة حساب النسبة المرجحة جامعة تبوك 1444

لتسهيل الجامعة للمرشحين والطلاب، فقد قدمت الآلة الحاسبة الإلكترونية الخاصة بها ؛ ليحسب الطلاب النسب الخاصة بهم، فيما يلي طريقة حساب النسبة الموزونة، جامعة تبوك 1444

فتح رابط الحاسبة الإلكترونية لجامعة الكتاب عبر الرابط “”.

اختر جامعة تبوك (يمكن اختيار الجامعات الأخرى حسب رغبة المستخدم).

اختر نوع المتعلم (ذكر / أنثى).

اختيار تخصص (أدبي / علمي).

أدخل الدرجات (المدرسة الثانوية، الإنجاز، القدرات).

اضغط على حاسبة النسبة المئوية.

معايير القبول وآلية احتساب النسبة المرجحة والمعادلة جامعة تبوك 1444

الآن وفي سياق توضيح طريقة احتساب النسبة المرجحة لجامعة تبوك 1444 نقدم المعايير التالية للنسبة التي تطلبها الجامعة للعام الدراسي الجديد

النسبة الموزونة لجامعة تبوك 1444 طالبة

بالنسبة للطالبات الراغبات في الالتحاق بأحد التخصصات العلمية أو الأدبية، يجب أن يحصلن على النسب التالية

الشهادة الثانوية 30٪.

درجة الإنجاز 40٪.

درجة القدرة العامة 30٪.

بلغت النسبة المرجحة لجامعة تبوك 1444 طالب وطالبة

أما بالنسبة للطلبة فإن النسبة المرجحة المطلوبة في الجامعة تختلف حسب المسار الأكاديمي سواء أكان علميًا أم أدبيًا، ونوضح النسب المطلوبة في الحالتين الآتيتين

التخصصات العلمية 30٪ ثانوي، 30٪ قدرات، 40٪ أكاديمي.

التخصصات الأدبية 40٪ ثانوي، 60٪ قدرات. أما الإنجاز فهو غير مطلوب.

ما هو معدل القبول بجامعة تبوك

حددت جامعة تبوك معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، وهي مماثلة لمعدلات العام الماضي، بحيث يمكن الاستدلال على معدلات القبول في جامعة تبوك للعام الدراسي الجديد ما لم تكن عمادة التسجيل و يعلن القبول عن أي تغيير آخر

التخصصات العلمية التخصصات الأدبية الطب 94.9٪.

صيدلة 91.13٪.

هندسة الحسابات 87.74٪.

تمريض 78.11٪.

العلاج الطبيعي 86.68٪.

الهندسة 81.12٪.

الأحياء 68.02٪.

الكيمياء الحيوية 67.27٪.

الإحصاء 66.28٪.

الرياضيات 65.27٪.

الكيمياء 64.20٪.

الفيزياء 64.06٪.

الصحة العامة 59.17٪.

السجلات الطبية 55.74٪. الترجمة واللغات 87.43٪.

تقنية المعامل 85.02.2022

الإدارة 81.12٪.

الشريعة 77.92٪.

التسويق 76.34٪.

الدراسات الإسلامية 73.96٪.

اللغة العربية 72.64٪.

تكنولوجيا المعلومات 72.38٪.

علوم الحاسب الآلي 71.98٪.

نظم المعلومات الإدارية 70.74٪.

تمويل الاستثمار 70.45٪.

محاسبة 70.39٪.

دائرة الموارد البشرية 69.26٪.

الإدارة المالية 68.36٪.

شبكات الحاسوب 59.79٪.

جدول التسجيل بجامعة تبوك 1444

اقترب العام الدراسي الجديد، لذلك أعلنت جامعة تبوك عن تفاصيل التقدم للقبول في الجامعة، وفيما يلي الجدول الزمني للقبول والتسجيل

قارن تاريخ البدء الهجري تاريخ البدء في ميلادي تاريخ انتهاء الصلاحية الهجري تاريخ انتهاء الصلاحية الميلادي تقديم طلبات القبول 28 ذو الحجة 1443 27 يوليو 2022 4 محرم 1444 2 أغسطس 2022 نتائج القبول الثلاثاء 11 محرم 1444/9 أغسطس 2022 تثبيت القبول 11 محرم 1444 9 أغسطس 2022 17 محرم 1444 15 أغسطس 2022 تحرير الرغبات 11 محرم 1444 9 أغسطس 2022 17 محرم 1444 15 أغسطس 2022 نتيجة تحرير الرغبات السبت 22 محرم 1444 الموافق 20 أغسطس 2022 الانسحاب من القبول 11 محرم 9 أغسطس 25 محرم 23 أغسطس بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد الأحد 2 صفر 1444/28 أغسطس 2022 م

شروط القبول بجامعة تبوك 1444

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار بالتقدم عبر الإنترنت على موقع الجامعة، وهي

أن تكون جنسية المتقدم سعودية أو سعودية الأم.

شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وثيقة أساسية، وفي حال حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة المعادلة، يجب أن تكون صادرة من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم في حال الحصول عليها من مدرسة خارج المملكة. .

أن يكون الطالب قد درس في المرحلة الثانوية بشكل منتظم.

لم تمر خمس سنوات على تاريخ إصدار الشهادة الثانوية (أو ما يعادلها)، أي آخر موعد لها هو (1438/1439 هـ)، ويجب مراعاة بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالتخصصات الصحية.

لسن المتقدم لا يزيد عن 25 سنة.

أما درجة الإنجاز فلا تقل عن 50٪، وينطبق الشيء نفسه على درجة القدرات.

ألا تقل النسبة المرجحة للمتقدم عن النسبة المرجحة التي تطلبها الجامعة.

أن لا يكون المتقدم حاصلاً على سجل أكاديمي سابق في الجامعة في آخر 4 فصول دراسية.

يجب أن يكون المتعلم حسن الخلق، أي لم يتم فصله من قبل من جامعة أو مؤسسة تعليمية لأسباب أخلاقية أو تأديبية.

يجب ألا يكون الطالب قد تم قبوله في جامعة أخرى.

صحة البيانات المقدمة للجامعة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعلم.

يتم التقديم فقط عبر موقع الجامعة.

اجتياز المقابلة الشخصية للجامعة.

كيفية التسجيل في جامعة تبوك 1444

الان بعد الاطلاع على طريقة احتساب النسبة المرجحة في جامعة تبوك 1444 اذا كانت نسبة الطالب تتفق مع النسبة التي تطلبها الجامعة فيمكن تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية – مع العلم ان التطبيق يكون فقط من خلال الحاسوب وليس من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية-

افتح بوابة القبول لجامعة تبوك من خلال الرابط “”.

اختر علامة التبويب “أكاديمي”.

تحديد جنس الطالب.

اختر طلب قبول جديد (عادي).

تعهد بقراءة دليل القبول أولاً.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

رتب الرغبات حسب أولوية مقدم الطلب، ثم أرسلها وانتظر النتائج.

تعرض التخصصات المتاحة للطالب حسب الضوابط (عامة، خاصة).

يتم ترشيح المتقدمين وفقًا لمعايير النسب المرجحة والنسبة المئوية المعادلة وما إلى ذلك.

يدخل الطالب إلى البوابة لمعرفة نتيجة القبول النهائي، وإذا رغب في ذلك يقوم بتأكيد العملية بالضغط على تأكيد القبول، وعدم القيام بهذه الخطوة يجعل طلب المرشح باطلاً.

دليل القبول بجامعة تبوك 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن دليل القبول للعام الدراسي الجديد 1444. من المهم توجيه الطلاب ؛ وهي تتضمن أهم المعلومات التي يحتاجها طالب الجامعة خلال عامه الجامعي الجديد للتعرف على طريقة القبول والتقديم، ويمكن تحميل الدليل مباشرة “”.

طرق التواصل مع جامعة تبوك

لتقديم أي استفسار حول القبول أو التسجيل في الجامعة أو النسب المرجحة وأمور أخرى، هناك مجموعة من طرق الاتصال التي يمكن الاستفسار عنها من خلال

هاتف 0144473022.

البريد الإلكتروني .

يمكن الوصول إلى موقع تويتر الخاص بالجامعة عبر الرابط “”.

عمادة القبول والتسجيل على تويتر، جامعة تبوك ““.

يمكن زيارة إنستغرام الخاص بالجامعة “”.

يتم عرض Snapchat University من خلال بعض التحديثات، ويمكن الوصول إليها “”.

رابط حاسبة النسبة الموزونة

تتيح جامعة تبوك الوصول من خلال الرابط لحساب النسبة المرجحة بشكل مباشر، كما يمكن للطلاب حساب النسبة المئوية الموزونة من خلال حاسبة الويب الإلكترونية من خلال الرابط “” ؛ حيث يتم توفير آلة حاسبة جاهزة للاستخدام توضح النسبة المرجحة بمجرد إدخال النسب المئوية لدرجات التحصيل والقدرات والثانوية، كما يمكنك اللجوء إلى حسابات بعض الجامعات الأخرى أو الحاسبة الخاصة بالقبول الإلكتروني الموحد العمادة في الرياض عبر الرابط “”.

رابط موقع جامعة تبوك

من خلال الموقع الرسمي لجامعة تبوك، يمكن الوصول إلى بوابة القبول ؛ وكذلك بوابة التوظيف والمؤتمرات، بالإضافة إلى خدمات الجامعة الإلكترونية، وحزمة من المزايا الأخرى، وكل ما يتعلق بالجامعة. للوصول إلى الموقع، يمكن القيام بذلك من خلال الرابط “”.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد اوضحنا لكم اهم التفاصيل حول كيفية حساب النسبه الموزونه جامعة تبوك 1444 ، و رابط موقع جامعة تبوك و الرابط الخاص بحاسبة النسبة الموزونة ، و كيفية التسجيل في جامعة تبوك 1444 .