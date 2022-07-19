كيفية حساب ال gpa، تعتبر gpa عملية حسابية يتم اتابعها في المجموع التراكمي للطلاب، وعلى أساس هذه العملية يتم تقييم معدلات وقدرات كافة الطلبة، ووفق الطرق المحددة سيتم شرح كيفية كيفية حساب ال gpa بعد الانتقال الى الجامعة.

كيفية حساب ال gpa

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها في علمية حساب المعدل التراكمي الخاص بطلاب الجامعات، ومن أبرز هذه الطرق حسابها عن طريق ال gpa والتي يتم استخدامها في الكثير من الجامعات في مختلف العالم، وهناك اربعة نقاط في حساب ال gpa :

المعدل التراكمي= (المادة الأولى*عدد ساعات المادة الأولى+ المادة الثانية* عدد ساعات المادة الثانية)/(عدد ساعات المادة الأولى+الثانية).

طريقة حساب المعدل التراكمي

لحساب المعدل التراكمي للجامعة يجب احتساب المعدلات لجميع الفصول الدراسية ومن ثم يتم احتساب المعدل التراكمي باستخدام المعادلة التالية:

المعدل التراكمي = (متوسط ​​الفصل الأول * ساعات الفصل) + (متوسط ​​الفصل الثاني * ساعات الفصل الثاني) / إجمالي عدد الساعات المحسوبة لجميع الفصول الدراسية.

هناك أيضًا العديد من المواقع على الإنترنت التي تحتوي على آلات حاسبة إلكترونية تحسب المتوسط ​​التراكمي ، لكن عليك أن تكون على دراية بقيمة الرموز المستخدمة في الجامعة.

برنامج حساب المعدل التراكمي Gpa

يعد حساب المتوسط ​​التراكمي في الطريقة السابقة عملية صعبة إذا كان عدد الموضوعات في الدراسة كبيرًا ، ومع التقدم هناك بعض البرامج التي تحسب المتوسط ​​التراكمي.

حيث تقوم بإدخال المواد الدراسية وعدد ساعات الدورة والأحرف التي تناسب النسبة المئوية.

إذا كنت تريد حذف دورة تدريبية ، فقد تم النقر فوقها – باللون الأحمر ، وإذا كنت تريد إضافة دورة تدريبية ، فانقر فوق الدورة التدريبية) كما تظهر الصورة ، وعندما قمنا بحساب المتوسط ​​التراكمي للمثال السابق ، كان نفس الرقم.

يعد من الامور التي يتم السؤال عنها بشكل دوري من قبل العديد من الطلبة الجامعات، والذي يمكنهم من العرف على كيفية حساب معدلاتهم التراكمية، وقد بينا من خلال المقالة الطريقة السهلة والبسيطة لحسابة المعدل التراكمي.