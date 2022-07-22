كيفية حساب درجة الاختبار التحصيلي 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من حساب درجة الاختبار التحصيلي بعد إنجازه ، وذلك وصولاً الى الدراسة في الجامعة التي يريدها الطالب ، ويعد حساب درجة الاختبار التحصيلي من الأمور المهمة التي تنتشر داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

ما هو اختبار التحصيل

الاختبار التحصيلي هو اختبار في المرحلة الثانوية السعودية، وهذا الاختبار هو أحد المعايير المعتمدة في المملكة للطلبة لدخول المرحلة الجامعية بعد المرحلة الثانوية. إنه ناجح أو رسوب، لكنه مقياس لإنجاز الطلاب خلال المرحلة الثانوية.

طريقة احتساب درجة الإنجاز 1444

يتم احتساب درجة الإنجاز بواسطة المصحح التلقائي في المركز الوطني للقياس ؛ في حالة عدم وجود عملية حسابية محددة يمكن من خلالها الوصول إلى درجة اختبار التحصيل، مثل النسبة المرجحة أو النسبة المؤهلة، ويكون الاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية بدرجاتها الثلاثة ؛ حيث يقيس مستوى تحصيل الطلاب خلال هذه المرحلة، وهو اختبار مهم ضمن العملية الحسابية الخاصة للنسبة المرجحة للقبول في الجامعات السعودية.

ما هي أفضل نتيجة في اختبار الإنجاز

الدرجة النهائية لاختبار التحصيل هي 100 ؛ لذلك فهذه الدرجة التي يحصل عليها الطلاب في اختبار التحصيل لها وزن معين مع الكلية التي يتقدمون إليها بعد إكمال المرحلة الثانوية، ويعتبر من المهم أن يحصل الطلاب على درجة عالية في الاختبار التحصيلي. يساعدهم على زيادة النسبة المرجحة ؛ وبالتالي، سيكون لديهم فرصة أفضل للالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها.

ترتيب الطلاب في الاختبار التحصيلي

يتم ترتيب الطلاب بعد الانتهاء من الاختبار التحصيلي كما هو موضح في الجدول التالي

درجة ترتيب الطلاب 81 وما فوق أعلى 5٪ من الطلاب 78 وما فوق أعلى 10٪ من الطلاب 73 وما فوق أعلى 20٪ من الطلاب 70 أعلى 30٪ من الطلاب 65 معدل 60 أو أقل أقل من 30٪ من الطلاب

أقسام اختبار التحصيل

يجب أن يدخل اختبار التحصيل الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية بشعبيتها الأدبية والعلمية. تكون الاختبارات في المواضيع التالية

المواد العلمية أحياء، رياضيات، فيزياء، كيمياء.

المواد الأدبية التوحيد، التاريخ، الفقه، النحو والصرف، الحديث والثقافة الإسلامية، الجغرافيا، البلاغة والنقد، الأدب.

كم عدد الأسئلة للاختبار التحصيلي

يصل عدد الأسئلة في الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات إلى 160 سؤالاً، ووقت الإجابة بحد أقصى ثلاث ساعات، ويقسم الاختبار إلى خمسة أقسام ؛ بحيث يكون الوقت المحدد لكل قسم 25 دقيقة ؛ حتى يتمكن الطلاب من حلها وتها.

التسجيل لامتحان التحصيل

يتم التسجيل للاختبار التحصيلي من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويمكن التسجيل للاختبار للطلاب والطالبات في الموعد المحدد. إنجاز.

موعد الاختبار التحصيلي 1444

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن مواعيد اختبارات التحصيل للطلاب والطالبات باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موقعها الرسمي. يمكنك معرفة الجدول الزمني لاختبار التحصيل لعام 1444.

الاستفسار عن نتائج الاختبار التحصيلي

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل من موقع قياس باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “القياس”.

تسجيل الدخول.

انقر على نتائج الاستعلام للاختبار.

اختر اختبار الإنجاز.

اكتب رقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل رمز التحقق.

الصورة على أيقونة البحث لإظهار نتيجة الاختبار.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية حساب درجة الاختبار التحصيلي 1444 ، و موعد الاختبار التحصيلي 1444 ، و الاستفسار عن نتائج الاختبار التحصيلي ، و أقسام اختبار التحصيل ، و كم عدد الأسئلة للاختبار التحصيلي .