كيفية حساب معدل البكالوريا، تعتبر الثاوية العامة هي نفسها البكالوريا في المغرب، وتعد من السنوات المهمة جدا للطلاب والطالبات، وتعتبر من السنوات الحاسمة التي حدد مصير الطالب، كما أنه في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن نتائج البكالوريا في المغرب، وكان سبة نصيب البنات من التفوق أعلى من الذكور، مما كثرت التساؤلات في التعرف على كيفية حساب معدل البكالوريا.

طريقة حساب معدل البكالوريا

يريد الكثير من الطلاب من دولة المغرب في العرف على طريقة حساب معدل البكالوريا بشكل صحيح، وذلك عليك اتباع كافة الخطوات التالية:

قم بضرب العامل الرقمي الدرجة المخصصة لكل مادة مع عدد الساعات المعتمدة

كم بجمع كافة النواتج مع بعضها مع كل المواد،

قم بالقيام بعملية القسمة مجموع العلامات ككل على عدد الساعات المعتمدة في كل مادة.

كيفية حساب معدل البكالوريا

هناك العديد من الطلبة يقوم بالبحث بشكل كبير حول كيفية التعرف على حساب معدل البكالوريا بأنفسهم،لذلك يوجد العديد من المواقع التي تقوم بحساب معدل البكالوريا الثانوية العامة بشكل صحيح ودقيق وسريع أيضا، عليك الضغط على الرابط التالي، ثم القيام بإدخال كافة الدرجات المطلوبة بشكل صحيح.

حساب معدل الباك 2022

لحساب معدل الثانوية العامة البكالوريا من توفر ثلاثة عوامل ولا يمكن حسابهم من غير هذه العوامل وهي كتالي:

25% النسبة التي يمثلها الجمهوري الموحد

25% النسبة التي تمثلها نقطة المراقبة

50% النسبة التي يمثلها الامتحان الوطن

وفي الآونة الأخيرة صدرت نتائج الثانوية العامة ففي المغربة والمسمى بالبكالوريا، وكانت نتائج الطلاب مرضية لى حد ما، وكانت نتائج الطالبات علامة،مما جعل العديد من الطلاب يبحث حول كيفية حساب معدل البكالوريا وقد تعرفنا علية من خلال مقالنا