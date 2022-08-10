كيفية حساب نقاط الترقية للعسكريين 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن انتسبوا الى القوات العسكرية داخل المملكة السعودية أو ممن يودن الالتحاق بوظائف القوات العسكرية ، حول التعرف على الطريقة والخطوات التي يتم بها حساب نقاط الترقية للعسكريين ، وذلك لمعرفة الأوقات التي يستحق فيها الموظف أن يحصل على الترقية الجديدة الخاصة به ، ويعد ذلك الأمر من أهم ما يطمح إليه الضباط والأفراد العسكريين .

الترقية العسكرية في المملكة العربية السعودية

تعتبر ترقيات الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية نظامًا هرميًا داخل المؤسسات العسكرية في المملكة العربية السعودية بهدف ربط الأفراد من خلال مجموعة من الألقاب والمهام المختلفة الموكلة لكل فرد في المؤسسة العسكرية، ويتم تحديد هذه المهام بناءً على درجات الخبرة وسنوات الخدمة، بالإضافة إلى العديد من الشروط الأخرى، تستلزم أيضًا مجموعة من الصلاحيات والمسؤوليات التي يتم فيها تعيين كل فرد في التسلسل الوظيفي، ومن خلال هذه الرتب، يتم تنظيم العلاقة بين الأفراد والضباط من خلال تحديد الواجبات المنوطة بكل فرد، وتختلف الرتب العسكرية للأفراد والضباط كما هو مبين أدناه.

الرتب العسكرية السعودية للضباط 2022

تختلف الرتب العسكرية للضباط، وتختلف مدة كل رتبة باختلاف العوامل التي تُحدد الرتب على أساسها. تبدأ الرتب العسكرية للضباط في المملكة من ملازم إلى فريق أول، وهذه الرتب هي على النحو التالي

أيتها الملازم.

ملازم أول.

قائد المنتخب.

رائد.

مقدم.

كولونيل.

عميد.

لواء.

فريق.

الفريق الأول.

استثناء للجنرال والفريق الأول. في هذه الرتب تضاف كلمة (طيار) إلى رتبة ضابط طيار في سلاح الجو، وتضاف كلمة (بحري) إلى الضباط العاملين في القوات البحرية، وتضاف كلمة (طبيب) إلى الضباط الطبيين. تضاف كلمة (مهندس). لضباط الهندسة تضاف كلمة (فني) إلى الضباط الفنيين.

الرتب العسكرية السعودية للأفراد 2022

أما الرتب العسكرية للأفراد فهي تبدأ باسم جندي وتنتهي برتبة رقيب أول. ترتيب هذه الرتب على النحو التالي

جندي.

الجندي الاول.

عريف.

وكيل رقيب.

شاويش.

رقيب أول.

رئيس الرقباء.

يشار إلى أن كلمة فني تضاف مباشرة بعد رتبة الكوادر الفنية.

طريقة احتساب نقاط الترقية للعسكريين 1444

يحتسب الموظفون في المملكة العربية السعودية نقاط الترقية بناءً على الجدول الموضح أدناه

فترة الترقية في الرتب العسكرية للضباط 2022

تم تحديد الفترة الزمنية المطلوبة للترقية من رتبة إلى أخرى من سنتين إلى ست سنوات كحد أقصى. الفترة الزمنية لترقية الضباط العسكريين يوضحها الجدول التالي

مرتبة مدة الترقية أيتها الملازم سنتان ملازم أول 4 سنوات قائد المنتخب 6 سنوات رائد 4 سنوات مقدم 4 سنوات كولونيل 4 سنوات عميد 4 سنوات لواء 4 سنوات فريق بأمر ملكي من الملك الفريق الأول بأمر ملكي من الملك

مدة الترقية في الرتب العسكرية للأفراد

يوضح الجدول التالي الفترة الزمنية اللازمة لترقية الأفراد العسكريين، بناءً على رتبة كل موظف

مرتبة مدة الترقية جندي سنتان الجندي الاول سنتان عريف 3 سنوات وكيل رقيب 3 سنوات شاويش 4 سنوات رقيب أول 5 سنوات رئيس الرقباء 5 سنوات

استعلام عن نقاط الترقية

يتم الاستعلام عن ترقيات أفراد الأمن العام من خلال منصة أبشر للخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة أبشر مباشرة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اختيار علامة التبويب “أبشر أفراد”.

التوجه إلى خدمات المعلومات، ثم إدخال رقم السجل المدني.

اكتب رقم الطلب واضغط على أيقونة “استفسار”.

هذا يظهر كل تفاصيل الترقية.

في حال تأكيد الترقية، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة والذهاب إلى مقر الأمن العام حسب مكان الإقامة.

كم عدد النقاط التي يحتاجها الجيش للترقية

يختلف عدد النقاط التي يحتاجها الجندي للترقية إلى رتبة جديدة بناءً على العديد من العوامل التي تحدد عدد النقاط، بما في ذلك الاختلاف في عدد الأشهر والسنوات التي يقضيها العسكري في الخدمة، بالإضافة إلى النقاط المتعلقة التعليم والتدريب ونقاط تقييم الأداء الوظيفي.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية حساب نقاط الترقية للعسكريين 1444 ، و المدة الزمنية للترقية في الرتب العسكرية للأفراد أو الضباط ، والآلية التي تمكن العسكريين من الاستفسار حول الترقية التي ينتظرونها ، و تفاصيل الترقيات عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية.