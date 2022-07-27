كيفية حضور الدرس في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على كيفية حضور الدرس في منصة مدرستي 1444، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، نتيجة إتاحتها بسبب التداعيات الصحية التي فرضت على نفسها بعد انتشار فيروس كورونا في السنوات السابقة بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، في منصة مدرستي للطلاب ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي 1444

وهي من أهم منصات التعليم عن بعد التي توفرها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بسبب التداعيات والإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات الصحية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 2022) حيث مدرستي لعبت المنصة دورًا إيجابيًا كبيرًا في الحفاظ على التعليم والتحصيل التعليمي المستمر لجميع مراحل التعليم ضمن إجراءات ومعايير السلامة الرسمية.

الجدير بالذكر أن منصة مدرستي تقوم على رعاية عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها بطريقة إلكترونية تضمن عدم الاختلاط وتضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين، حيث يمكن للطالب متابعة حضور الفصول اليومية. الدورات ويمكن حل الواجبات اليومية من خلال المنصة بالإضافة إلى أداء الامتحانات الفصلية وغيرها وإنهاء العام العملية التعليمية دون الاختلاط المباشر مع أي من كوادر العملية التعليمية، ويمكن لولي الأمر الدخول إلى موقع المنصة ومتابعتها متابعة التحصيل الدراسي للطالب، بالإضافة إلى المتابعة الكاملة من خلال قائد المدرسة أو الروضة أو أي من المؤسسات التعليمية الحكومية.

كيفية حضور الدرس على منصة مدرستي 1444

وهي من أهم الخدمات التي ترعاها منصة مدرستي، وذلك لضمان الحضور اليومي للطالب وضمان متابعة الدروس والقرارات اليومية، ويتم ذلك من خلال سلسلة من الخطوات وهي

الدخول إلى موقع منصة مدرستي مباشرة.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول بشكل روتيني من خلال حساب Microsoft.

اكتب اسم المستخدم الخاص بالطالب في حقل الاسم المحدد.

أدخل كلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

انقر على خيار “My Table” الموجود في القائمة الجانبية.

اختر اسم الدرس الذي يرغب الطالب في حضوره واضغط عليه.

انقر فوق علامة الحضور الموجودة بجانب اسم الدرس.

انقر فوق خيار (Join) وانتقل إلى برنامج Times لحضور الدرس.

انضم إلى الدرس عبر منصة My School وفقًا لبرنامج TIMES.

استمرار فقرات الدرس بعد تسجيل الخطوات السابقة.

كيفية إثبات حضور الطالب للدرس على منصة مدرستي 1444

إن حضور الطالب للدرس المقرر في المواعيد التي يحددها المعلم مهم، حيث يتم احتسابه ضمن درجات الطالب، لذلك يتم خصم معدل الطالب أو زيادته بناءً على التزامه بحضور الدرس، ويتم إثبات الحضور من خلال ما يلي خطوات

الدخول إلى موقع منصة مدرستي مباشرة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب من خلال منصة مدرستي.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

تحديد خيار (أمر جدولي) حيث يوجد هذا الخيار في القائمة الرئيسية ضمن خيارات النظام الأساسي.

حدد الدرس أو الدورة التي يرغب الطالب في حضورها من القائمة.

انقر فوق علامة حضور المادة الموجودة بجوار عنوان الدرس.

انضم إلى الدرس المجدول واتبع فقراته من خلال برنامج TIMES.

وبالتالي، تم تسجيل الطالب كحاضر في قائمة المعلم.

كيفية تسجيل الدخول إلى الدرس في منصة مدرستي 1444

من المهم جدًا لجميع الطلاب تسجيل الدخول لمتابعة الدروس والدورات التي تتم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، ويتم إجراؤها وفقًا للخطوات التالية

الدخول إلى موقع منصة مدرستي مباشرة.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالطالب، ثم اضغط على خيار (التالي).

ثم اكتب كلمة المرور.

الضغط على أيقونة (My Table) من القائمة الرئيسية ثم الضغط على الدرس.

اضغط على أيقونة (حضور الدرس).

تواصل مع النظام الأساسي باستخدام متصفح الإنترنت الخاص بك.

انقر فوق خيار “الانضمام” لحضور الدرس.

تقارير الحضور والغياب في منصة مدرستي 1444

تعتمد منصة مدرستي على تقديم مجموعة من الخدمات للطالب والمعلم. من خلال خيارات المنصة، يمكن الحصول على إحصائيات الغياب والحضور لجميع الطلاب خلال العام الدراسي 1444، ويمكن للمدرس من خلال حسابه الشخصي على المنصة تنزيل بيان الحضور والغياب لكل درس من الدروس المقررة للعام الجاري لتوثيق الحضور، حيث يعد الحضور من المعايير المهمة التي تثبت التزام الطالب وحصوله على عدد من الدرجات، وبناءً عليه يتم خصم درجات الطالب في حالة الغياب، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخيارات التي تمنح المعلم مساحة وخيارات كافية للوصول إلى ذلك.

كيفية تنزيل بيان الحضور والغياب على منصة مدرستي من قبل المعلم

يمكن للمدرس تحميل قائمة بكافة اللوائح الخاصة بحضور وغياب الطلاب لإحدى الدورات في المناهج الدراسية للعام 1444 هـ وذلك وفق الخطوات التالية

الدخول إلى موقع منصة مدرستي مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم عبر منصة مدرستي. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة له. تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

انتقل إلى الدرس ثم ابدأ الدرس.

انقر فوق خيار “قائمة الحضور”.

اضغط على أيقونة (خيارات)، ثم اضغط على (تحميل قائمة الحضور).

كيفيةمعرفة الحضور والغياب على منصة مدرستي 1444

يمكن للطالب التعرف على سجل حضوره وغيابه من خلال منصة مدرستي ويتم ذلك إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى موقع منصة مدرستي مباشرة.

انقر فوق خيار “التقارير والإحصائيات”، وسيكون الخيار موجودًا في القائمة الرئيسية.

النقر فوق خيار “متابعة غيابي”، وهو أيضًا أحد خيارات القائمة.

متابعة جدول الطالب لمعرفة أيام وساعات الغياب.

كيفية تسجيل طالب على منصة مدرستي 1444

يجب على الطالب وولي الأمر والمعلم التسجيل في منصة مدرستي لضمان استمرار التعليم في المراحل التي تعمل وفق التعلم الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى موقع منصة مدرستي مباشرة.

اضغط على خيار (تسجيل جديد) والموجود بأعلى الموقع كما هو موضح بالشكل أدناه.

أدخل الرقم القومي للطالب أو رقم الإقامة، تمامًا كما هو موضح في الشكل المرفق أدناه.

حدد وأدخل رقم الهاتف المحمول، ثم نضغط على (التحقق) المطلوب من قبل الموقع ..

انقر فوق خيار (تحقق) وانتظر حتى يتم إرسال الرمز إلى رقم الهاتف المحمول عبر رسائل SMS.

أدخل رمز التسجيل ثم اضغط (تحقق) مرة أخرى كما هو موضح بالشكل المرفق أدناه.

قم بتأكيد حساب تسجيل الدخول، ويتم ذلك بعد أن نتحقق من البيانات الأساسية كما هو موضح بالشكل المرفق أدناه، ثم نضغط على خيار (تسجيل الدخول).

اختيار الخدمة (تسجيل الدخول بحساب Microsoft) إذا كان الشخص المسجل في المنصة طالبًا أو مدرسًا، كما هو موضح بالشكل المرفق أدناه.

تحديث كلمة المرور الخاصة في حساب الطالب، بما يتوافق مع إجراءات الحساب الرسمية التي يطلبها، كما هو موضح بالشكل أدناه.

تحديد كلمة مرور جديدة، ويجب أن تكون كلمة مرور قوية وجديدة، ثم نقوم بتأكيدها في الحقل المخصص لها، كما هو موضح بالشكل المرفق.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول” للحساب.

اقفل الحساب، ثم اضغط على خيار (التالي).

اكتب رقم جوال الوالد أو الطالب وانتظر الكود الخاص بعملية التقصي، ثم نفذ عملية تأمين الحساب كما هو موضح في الصورة أدناه.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الطالب واعرض بيانات النظام الأساسي لمدرستي عند الانتهاء من العملية.

رابط حضور الدرس على منصة مدرستي 1444

توفر منصة مدرستي الكثير من الجهد على الطالب والمعلم من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، حيث توفر خدمة إثبات حضور الطالب للدرس من خلال المنصة إمكانية معرفة مدى التزام الطلاب بحضورهم و متابعة الدورات الأكاديمية المفروضة على كل مرحلة من مراحل التعليم، والتي تعد من أهم أسباب النجاح وزيادة التحصيل الأكاديمي، ويمكنك الوصول إلى رابط حضور الدروس على منصة “مدرستي”، ثم تسجيل الدخول و حضور دروس الدورة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية حضور الدرس في منصة مدرستي 1444 ، و رابط حضور الدرس على منصة مدرستي 1444 ، و كيفية تسجيل طالب على منصة مدرستي 1444 ، و كيفية تنزيل بيان الحضور والغياب على منصة مدرستي من قبل المعلم ، و كيفية إثبات حضور الطالب للدرس على منصة مدرستي 1444 .