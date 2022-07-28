كيفية حل الواجبات في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على حل الواجبات في منصة مدرستي 1444، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

تُعرّف منصة مدرستي بأنها من أهم المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على خلفية قرارات أوقفت التعليم وجهاً لوجه في المؤسسات التعليمية بسبب تفشي فيروس كورونا. تقدم هذه المنصة العديد من الخدمات التعليمية للمعلمين والطلاب، وخدمات أخرى قد تكون هذه المنصة قد ساهمت بشكل كبير في متابعة العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية في ظل انتشار فيروس كورونا، وساهمت في الحفاظ عليها. مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب من مختلف الفئات الأكاديمية، وفي ما يلي سنتحدث عن كيفية تسجيل الدخول للطالب في هذه المنصة.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة المدرسة الخاصة بالطالب

يمكن للطالب المسجل في منصة مدرستي الوصول إلى حسابه على المنصة باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة على منصة “مدرستي”.

أضف اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تسجيل دخول الطالب عبر توكلنا 1444

يمكن للطالب أيضًا تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية

حمل تطبيق “توكلنا” على الهاتف.

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

انقر فوق “الخدمات”.

اختيار “My School Platform Data”، وهو أحد خيارات الخدمات التعليمية.

حدد خيار “الطالب”.

انقر فوق ‘إرسال.

تلقي كلمة المرور السرية التي تأتي مع رسالة نصية خاصة على الهاتف.

الدخول إلى منصة مدرستي مباشرة.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

أضف اسم المستخدم الخاص بك وانقر فوق التالي.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

كيف أقوم بالواجب المنزلي على منصة مدرستي 1444

يستطيع الطالب إدخال الواجب المنزلي في منصة مدرستي وحلها من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت مباشرة “”.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”، وهو خيار متاح للمدرسين والطلاب.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية.

انقر فوق “المهام” وهي أيقونة في الصفحة الرئيسية.

ابحث عن المهمة المطلوبة وانقر على “حل”.

حل الأسئلة.

انقر فوق حفظ.

كيفية رفع الواجبات المنزلية على منصة مدرستي 1444

طريقة رفع المهمة في منصة مدرستي هي إحدى الطرق البسيطة التي يمكن القيام بها بسهولة باتباع ما يلي

الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft الخاص بالطالب.

النقر على “واجباتي” وهو خيار متاح في خيارات الصفحة الرئيسية.

انقر فوق “إدراج مهمة”.

حدد المهمة التي سيتم تقديم المهمة من أجلها.

أضف ملف المهمة.

هل كل الأسئلة.

اضغط على “حفظ” حتى يتم إرسال الواجب إلى المعلم.

انقر فوق “مرئي” حتى يتمكن المعلم من رؤية المهمة وتقييمها.

كيفية تعديل الواجبات في النظام الأساسي لمدرستي 1444

إذا قام الطالب بتحميل الواجب على النظام الأساسي لمدرستي ثم أراد تعديله، فيمكن تعديله باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft.

انقر على أيقونة “واجباتي” الموجودة في الصفحة الرئيسية للمنصة.

تحديد المقرر الذي يرغب الطالب في تعديله.

حدد المهمة المحفوظة.

أضف التعديلات المطلوبة.

إرسال الواجب مرة أخرى.

معرفة حالة الواجب البيتي على المنصة 1444

يمكن للطالب بسهولة الاطلاع على حالة واجباته المدرسية في منصة مدرستي من خلال ما يلي

الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft.

انقر فوق “تعيين”.

افتح قائمة “إحصائيات الإنجاز”.

اضغط على “واجب” لتظهر للطالب كل العمل.

انقر فوق العمل الذي تريد معرفة حالته.

منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيفية حل الواجبات في منصة مدرستي 1444 ، و منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa ، و معرفة حالة الواجب البيتي على المنصة 1444 ، و كيفية تعديل الواجبات في النظام الأساسي لمدرستي 1444 .