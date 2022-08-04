كيفية حل الواجب في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات حول التعرف الطرق التي يتم من خلالها حل الواجب في منصة مدرستي 1444 في السعودية ، حيث ان المنصة من الامور المهمة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي

تم إطلاق التعليم الإلكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ليكون بمثابة الحل الأمثل للظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم. لعب كل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المملكة والخدمات المتميزة التي تقدمها منصة مدرستي دورًا رئيسيًا في إنجاح آلية التعلم الإلكتروني، حيث تضم مجموعة مميزة من الأدوات التعليمية التي تحقق أهداف المناهج الدراسية. دورات بالإضافة إلى المعرفة والقيم.

كيف أقوم بالواجب المنزلي في منصة مدرستي 1444

نظرًا لأهمية طريقة حل الواجب المنزلي على منصة مدرستي، فإننا نناقش الخطوات التالية التي تمكن الطلاب من إكمال ذلك بنجاح

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب على منصة “مدرستي”.

انقر فوق علامة التبويب الدورات والموارد.

انقر فوق خيار “المهام”.

انتقل إلى مربع البحث واختر “لقد بدأت المهام” من بين الخيارات المتاحة.

انقر فوق رمز “حل المهمة” بجوار المهمة التي تريد حلها.

أرفق الإجابة الصحيحة على المهمة، ثم احفظ الإجابة لإرسالها.

من الجدير بالذكر أنه عندما يختار الطالب المهام المكتملة والواجبات التي لم تبدأ، يمكن ة المهمة فقط.

كيفية حل الواجبات المنزلية على منصة مدرستي عبر الهاتف المحمول

يمكن للطلاب الراغبين في أداء الواجب المنزلي على منصة مدرستي عبر الهاتف المحمول اتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي عبر الهاتف المحمول “”.

انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة لإظهار القائمة الرئيسية.

النقر على أيقونة القيام بالواجب المنزلي والتي تظهر على شكل قلم.

يتم نقل صفحة الواجبات إلى واجبات الطالب ومعلوماتهم.

النقر على أيقونة “القيام بالمهمة” بجوار المهمة المطلوبة.

انتقل إلى صفحة معلومات الواجب.

أدخل الإجابة في “مربع الإجابة” ثم انقر فوق أيقونة حفظ.

ثم يتم إرسال المهمة إلى المعلم.

كيف أدخل منصة مدرستي لحل واجباتي المدرسية

يمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي لأداء واجباتهم المدرسية على المنصة باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

اختر علامة التبويب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مدرستي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

بينما يمكن لقائد المدرسة تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي على النحو التالي الدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط المباشر “”. انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول إلى حساب نور. أدخل اسم المستخدم. أدخل كلمة المرور لحساب نظام نور. أدخل رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول. انقر فوق خيار تسجيل الدخول.



كيفية تحميل مهمة على منصة مدرستي

يمكن للطالب تحميل ملف الواجب حسب نوع المهمة المدرجة من قبل المعلم باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم “”.

انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة.

انقر على أيقونة المهام على شكل قلم.

انقر على أيقونة “القيام بالواجب المنزلي”.

انقر فوق أيقونة اختيار ملف.

اختر الملف المطلوب من الجهاز المستخدم أو التقط صورة له.

انقر فوق حفظ لحفظ الواجب.

يظهر تنبيه يشير إلى أن المهمة قد اكتملت بنجاح.

كيف أعرف حالة المهام في مدرستي

يمكن العثور على حالة الواجب المنزلي للطالب على منصة مدرستي التعليمية على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب المستخدم “”.

انقر فوق علامة التبويب الدورات والموارد واختر المهام.

انتقل إلى أداة التصفية أعلى الصفحة للاختيار بين المهام.

ظهور الخيارات الثلاثة (بدأت الواجبات – انتهت الواجبات – لم تبدأ الواجبات).

يمكنك النقر فوق خيار “لقد بدأت المهام” لرؤية المهام المتاحة للحل.

انقر فوق خيار “المهام دون اتصال” لمعرفة المهام التي لم تعد متوفرة.

انقر فوق “المهام التي لم يتم البدء فيها” لعرض المهام التي ستكون متاحة للحل قريبًا.

وبالتالي، من الممكن معرفة حالة جميع المهام على منصة مدرستي.

كيف يمكنني معرفة من قام بالواجب على منصة مدرستي

يمكن للمدرس التعرف على الطلاب الذين أنهوا واجباتهم المدرسية بالطريقة التالية

تسجيل الدخول إلى حساب المعلم على منصة “مدرستي”.

انقر فوق علامة التبويب الجدول الأكاديمي.

سيتم فتح جدول المدرسة للأسبوع الحالي.

اختر الفصل الدراسي الذي تم تقديم الواجب فيه.

سيتم نقلك إلى إدارة الحصص.

انقر على أيقونة “عرض تفاصيل الدرس”.

انقر فوق رمز “الإجابات” من علامة التبويب “المهام”.

يتم عرض تفاصيل الواجب.

تظهر أسماء الطلاب وحلولهم للمهمة.

يتم عرض تفاصيل كل طالب من حيث أداء الواجب.

انقر فوق “تصفح الحل” لمشاهدة إجابات الطالب.

يمكن للمدرس توجيه الملاحظات للطالب في حقل ملاحظات المعلم.

كيفية تصحيح المهام في النظام الأساسي لمدرستي

يتم تصحيح الواجبات من قبل المعلمين باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم على منصة “مدرستي”.

انقر فوق علامة التبويب الجدول الأكاديمي للانتقال إلى جدول الأسبوع الحالي.

اختر الفصل التعليمي الذي تمت إضافة الواجب إليه.

عند اختيار الحصة، يتم نقلها إلى إدارة الحصة.

انقر فوق رمز “عرض تفاصيل الدرس” لعرض إجابات الطلاب.

انتقل إلى علامة التبويب “المهام” وانقر على أيقونة “الإجابات”.

ظهور كافة تفاصيل واجبات الطلاب وحلول هذه الواجبات.

انقر فوق أيقونة “تصفح الحل” لعرض الحلول وتقييمها.

يمكن للمدرسين توجيه الملاحظات للطلاب باستخدام حقل ملاحظات المعلم.

منصة مدرستي واجبي المنزلي

توفر أيقونة الواجب المنزلي في منصة مدرستي العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين، حيث يمكن للطلاب تحميل الواجبات، بينما يمكن للمدرسين إضافة مهام للطلاب، وفيما يلي أبرز مزايا أيقونة الواجب المنزلي

امكانية تحميل الواجبات المنزلية لاختبار معلومات الطلاب.

يسمح للمعلم بتقييم مستوى الطلاب ومدى استفادتهم مما تم توفيره.

سهولة إضافة الواجبات من خلال الأيقونة وتوفير عدة خيارات للمعلم.

من ناحية أخرى، تمكن الأيقونة الطالب من تحديد حالة المهام.

القدرة على حل الواجبات المتاحة للحل وإرسالها للمعلمين بكل سهولة.

منصة مدرستي نشرت الواجبات المنزلية

على منصة مدرستي، يمكن للمدرس إضافة الواجبات المنشورة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم عبر المنصة “”.

انقر على أيقونة الدورات والموارد، ثم اختر “الواجبات”.

انقر فوق خيار “إضافة مهمة”.

أضف الرقم التسلسلي للمقالة التي سيتم تحميل مهمة خاصة لها.

حدد الوحدة والدرس لموضوع المهمة.

أدخل بيانات المهمة، بما في ذلك اسم المهمة ومصدرها.

تحديد الطريقة التي سيتم تسليم التخصيص.

يمكن للطلاب ترك ملاحظات في مربع الوصف.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة، اضغط على “التالي”.

سيتم نقلك إلى صفحة الاختيار للأسئلة المدرجة في المهمة.

الضغط على أيقونة “إضافة” في السؤال المطلوب ثم تحديد درجة السؤال.

انقر فوق “حفظ”.

انقر فوق “إرسال مهمة” وحدد وقت الإرسال ووقت البدء والانتهاء.

حدد المجموعة المستهدفة لإكمال المهمة، ثم انقر على أيقونة “حفظ”.

وبالتالي، ستظهر المهام للطلاب وسيكونون قادرين على حل الأسئلة وإرسالها.

رابط منصة مدرستي السعودية

يمكن الدخول إلى منصة مدرستي مباشرة من خلال الرابط ثم استكمال الخطوات المناسبة للدخول من خلال المنصة والبدء في استخدامها والتعلم من خلالها والاستفادة من الخدمات والمزايا المتنوعة والهادفة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية مما جعلها بيئة تعليمية متكاملة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية حل الواجب في منصة مدرستي 1444 ، و كيفية تصحيح المهام في النظام الأساسي لمدرستي ، و طريقة تحميل مهمة على منصة مدرستي ، و