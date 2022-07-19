كيفية حماية الهاتف من ارتفاع درجة حرارة في 5 خطوات 

تتأثر الهواتف الذكية بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف التي تعيشها معظم دول العالم، مما يجعل المستخدمين قلقين، لأن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في معظم الأجهزة الحديثة يمكن أن تتضرر بسبب درجات الحرارة القصوى ؛ لذلك، تتضمن الشركات المصنعة وسائل حماية يمكن أن تتسبب في إغلاق الأجهزة عندما تصبح ساخنة للغاية.

على سبيل المثال، تحذر Apple من أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تغير سلوك الأجهزة الذكية أثناء محاولتها تنظيم درجة حرارتها، ويمكن أن تشمل هذه التغييرات إبطاء أو إيقاف الشحن، أو تعتيم أو تعتيم الشاشة، أو ضعف الإشارة أو تباطؤ الأداء، أو تعطيل مؤقتًا للشاشة. فلاش الكاميرا.

وفي الوقت نفسه، تدعي شركة Samsung أنه إذا كان جهازك ساخنًا، فسوف يعرض إشعارًا بأن درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية، لذلك إذا كان جهازك ساخنًا جدًا، فسيتم إيقاف تشغيله من تلقاء نفسه.

احمِ هاتفك من السخونة الزائدة

فيما يلي بعض النصائح التي أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية لحماية هاتفك من الحرارة الزائدة.

1- قم بإزالة واقي الهاتف

تتمثل إحدى الطرق السريعة لتقليل خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف في إزالة الجراب الواقي ؛ لأنه يحتفظ بالحرارة، وإذا تجاهلت ذلك فقد ينتهي بك الأمر مع شاشة متصدعة.

2- احفظه بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة

قد يؤدي ترك هاتفك في ضوء الشمس المباشر إلى ارتفاع درجة حرارته فوق المستويات الآمنة، مع العلم أن درجة الحرارة المثالية لهاتفك يجب ألا تتجاوز 35 درجة مئوية.

إذا كنت بالخارج، فحاول إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ولا تتركه في مركبة ساخنة.

3- وضع توفير البطارية

إذا كان هاتفك يشغل الكثير من التطبيقات التي لا تستخدمها، فقد يكون هاتفك محمومًا، وأفضل حل لتجنب ذلك هو تشغيل وضع توفير البطارية لتوفير الطاقة، وهذا سيضمن عدم تشغيله بشكل مستقر دائمًا وتساعد في وقف ارتفاع درجة الحرارة.

4- تقليل سطوع الشاشة

سيؤدي تقليل إعداد السطوع على هاتفك إلى تقليل النسبة المئوية للبطارية التي تستخدمها كما سيمنع جهازك من السخونة الشديدة.

5- تجنب استخدام الكاميرا

على الرغم من أن الصيف هو وقت رائع للصور ومقاطع الفيديو، فحاول تجنب استخدام كاميرا هاتفك لفترات طويلة من الوقت.

6- لا تضعه في جيبك أو تحت وسادة

إذا احتفظت بهاتفك في جيبك في يوم مشمس، فإن حرارة جسمك ستزيد من درجة حرارة جهازك، لذلك من الأفضل وضعه في حقيبة أو على طاولة للحفاظ على تهوية جيدة.

يجب أيضًا أن تتجنب النوم وهاتفك تحت وسادتك، لأن ذلك قد يمنع الحرارة من الهروب والسخونة الزائدة.