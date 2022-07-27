كيفية دخول الاختبار في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على كيفية دخول الاختبار في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب إجراء اختبارات تعزيز المهارات حيث تعمل منصة مدرستي على توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

هي منصة تعليمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التدريس والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والدورات. يساهم في تحقيق المهارات والقيم والمعرفة لدى الطلاب والطالبات لتتناسب مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل. كما تزود المنصة المعلم بكافة الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة التي يحتاجها أثناء الشرح، لتسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والمعلمين.

تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1444

توفر منصة مدرستي للطالب إمكانية الانضمام إلى المنصة من خلال خطوات بسيطة موضحة أدناه

اذهب إلى منصة مدرستي.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

كتابة الرقم القومي للطلبة السعوديين. اكتب رقم الإقامة للطلاب الدوليين.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق خيار “تحقق” وانتظر وصول رمز التحقق عبر رسالة نصية.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

انقر فوق خيار “تحقق”.

تحقق من البيانات المدخلة.

انقر فوق خيار “تسجيل”.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

تحديث كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص لها، واكتبها مرة أخرى لتأكيدها.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انقر على أيقونة “التالي” من الخيارات.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب. في انتظار وصول رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق لإكمال التسجيل

يمكن للطالب الاطلاع على الصفحة الشخصية على منصة My School، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

يمكن لكل من الطلاب والمعلمين تسجيل الدخول إلى منصة My School باتباع ما يلي

انتقل مباشرة إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق “حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب”.

أدخل اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

كيف تدخل الاختبار على منصة مدرستي

يمكن للطلاب والطالبات أداء الاختبارات على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

اختر “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للعاملين في التعليم والطلاب”.

انقر على أيقونة “الاختبارات”.

انقر فوق “الاختبارات المركزية”.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

تسجيل الدخول مع اكتب بريدًا إلكترونيًا للطالب على حساب Microsoft. انقر فوق {التالي. أدخل كلمة المرور.

تسجيل الدخول.

انقر فوق الزر الأخضر “إجراء اختبار” في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

ابدأ في حل الأسئلة التي ستظهر أمامك على الشاشة.

كيفية إضافة الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي للمعلم إضافة الاختبارات النهائية، ويمكن حذف الاختبارات بعد إضافتها. يتم إضافة الاختبارات باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول إلى المنصة “”.

انقر على الدورات والموارد، ثم اختر الاختبارات.

تحديد التسلسل التعليمي المناسب للموضوع المراد تحميل الاختبار من أجله.

أدخل البيانات اللازمة من اسم ونوع الاختبار.

أدخل الوصف المناسب للاختبار وحدد نطاق الاختبار.

انقر فوق “التالي” ثم حدد الأسئلة المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الحفظ لإنهاء العملية وحفظ الأسئلة.

يمكن أيضًا حذف الاختبار من حساب المعلم باتباع ما يلي انقر فوق “الدروس والموارد”. انقر فوق رمز الاختبارات واختر الاختبار الذي تريد حذفه. انقر فوق أيقونة الحذف. تم استلام رسالة تفيد بحذف الاختبار.



منصة الواجبات المدرسية 1444

يستطيع الطالب أداء الواجب المنزلي على منصتي التعليمية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى مدرستي ““.

انقر فوق المهام من القائمة الرئيسية اليمنى.

ابحث عن المهمة المطلوبة.

اضغط على أيقونة أداء الواجب المنزلي بعد قراءة التفاصيل.

اتبع التعليمات لإنهاء الحل.

انقر فوق “إظهار النتيجة” لإرسال المهمة.

كيفية تعديل الواجب في النظام الأساسي لمدرستي 1444

يمكن للطالب تعديل المهمة التي حلها سابقًا باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصتي التعليمية “”.

تسجيل دخول الطالب من حساب Microsoft.

حدد مجال الدورات.

انقر فوق المادة التعليمية التي تريد تعديل مهمتها.

يمكن للطالب تعديل الواجب إذا لم يصححه المعلم.

انقر فوق مربع إرسال لإرساله إلى المعلم للتصحيح.

منصتي التعليمية الجديدة تربط school.madrasati.sa

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، والدخول إلى المنصة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. يمكنك الدخول مباشرة

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية دخول الاختبار في منصة مدرستي 1444، و منصتي التعليمية الجديدة تربط school.madrasati.sa ، و كيف تدخل الاختبار على منصة مدرستي ، كيفية تعديل الواجب في النظام الأساسي لمدرستي .