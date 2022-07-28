كيفية دخول الحصص في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب وأولياء الامور حول التعرف على طريقة دخول منصة مدرستي والحصول على جدول الحصص الخاص بهم ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن توفر جدول الحصص يهيئ الطلاب الى الدراسة والتحضير المنزلي بنسبة كبيرة ، وتعد منصة مدرستي من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

قبل معرفة كيفية دخول الفصول الدراسية في منصة مدرستي 1444، سيتم التعريف بمنصة مدرستي، حيث أنه في ظل الانتشار العالمي لوباء كورونا، اتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، حيث علقت الدراسة الشخصية حتى إشعار آخر، وبدأت في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية، وهكذا أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي، حيث يمكن الوصول إلى منصة مدرستي من خلال ربط حساب مايكروسوفت بـ حساب توكلنا الذي أنشأته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

كيف أقوم بإدخال الفصول على منصة مدرستي 1444

يمكن للطالب الوصول إلى الفصول على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق الخيار المجدول من قبل الطالب.

اضغط على اسم الدرس بعد اختيار الدرس الذي تريد حضوره.

قم بالتسجيل وتأكيد الحضور وإدخال الدرس في بداية وقته.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

يتم تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بمنصة “مدرستي”.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالطالب.

انقر فوق الخيار التالي.

أدخل كلمة مرور الطالب.

انقر فوق تسجيل الدخول.

جدول حصص منصة مدرستي 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، بدء الدرس الأول على منصة مدرستي، والذي سيكون الساعة الثالثة عصراً للمرحلة الابتدائية، والساعة التاسعة صباحاً للمرحلتين المتوسطة والثانوية. أتاحت وزارة التربية والتعليم معرفة جدول الدروس لمنصة مدرستي 1444 للطلاب والطالبات باتباع الخطوات التالية

فتح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي والدخول إليها “”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

حدد حقل “الجدول الزمني الخاص بي” من القائمة الرئيسية.

عرض جدول الحصص على منصة مدرستي.

اختر الدرس الذي يرغب الطالب في حضوره من قائمة المواعيد المعروفة.

شروط الوصول للدروس لمنصة مدرستي 1444

يجب على كل طالب يعرف كيفية دخول الدروس على منصة مدرستي 1444 أن يلتزم بشروط دخول دروس منصة مدرستي، حيث أن هذه الشروط والضوابط لها دور فعال في الاستفادة الكاملة من الدروس على منصة مدرستي، و ضمان التواصل الفعال بين الطالب والمعلم من خلال منصة مدرستي، والشروط كما ستأتي

يجب على الطالب الذي يرغب في الوصول إلى دروس منصة مدرستي أن يكون مسجلاً في المنصة وأن يكون لديه حساب باسمه الكامل والصريح.

يجب أن يجلس الطالب على كرسي وطاولة تمامًا كما يفعل في مدرسة حضرية.

الالتزام التام من قبل الطالب بالهدوء وعدم إحداث الفوضى أو الضجيج أثناء الدرس.

يجب على كل طالب ارتداء الزي المدرسي أثناء الدرس ومتابعة الدرس وعدم تشتيت انتباهه.

يجب على الطالب التفاعل مع الفصل والمشاركة مع المعلم وبقية الطلاب أثناء شرح الدرس، فيطرح عليهم الأسئلة ويجيب عليهم في حال طرحها عليهم المدرس.

رابط مدرستي على الإنترنت school.madrasati.sa

يمكن لجميع الطلاب والمدرسين والإداريين وأولياء الأمور الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي، من خلال الدخول إلى منصة “مدرستي” على الإنترنت مباشرة.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيفية دخول الحصص في منصة مدرستي 1444 ، و شروط الوصول للدروس لمنصة مدرستي 1444 ، و قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444 .