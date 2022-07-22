كيفية رصد درجات نور بشكل سريع 1444 ، وسرعان ما يتم البحث حول كيفية رصد درجات نور 1444 من معلمي المدارس حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة رصد درجات نور عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على كيفية رصد درجات نور بشكل سريع من قبل المعلمين ، ودائماً ما يكون ذلك السؤال بعد الانتهاء من الامتحانات ونهاية الفصل الدراسي ، تابعوا معنا .

نظام الدرجات الجديد 1444

تم تقديم نظام مراقبة الدرجات الجديد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الإلكتروني. يمكن لمعلم المدرسة الدخول إلى حسابه الذي أنشأته الوزارة، ومن ثم البدء في إضافة الدرجات وإدارتها، بالإضافة إلى إدارة الفصول الدراسية ومتابعة طلبات المعلمين. يهدف نظام الدرجات الجديد لعام 1444 هـ إلى الحفاظ على وقت مديري المدارس وتوفير المزيد من مستويات الراحة.

كيفية مراقبة درجات نور بسرعة 1444

يتم رصد الدرجات في نظام نور لعام 1444 هـ بسرعة كالتالي

انتقل إلى موقع “” “” “مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم أو إنشاء حساب.

اضغط على زر التسجيل بعد دخول الحساب.

انقر فوق رمز Copy Code الرمادي.

انقر فوق الزر “إضافة إشارة مرجعية جديدة”.

الصق الرمز في حقل URL وأضف العنوان.

انتقل إلى نور مباشرة.

تسجيل الدخول إلى حساب مدرس المدرسة.

انقر فوق الاختبارات من القائمة الرئيسية.

انقر على زر إدخال الدرجات، ثم أدخل التفاصيل.

انقر على زر البحث الأخضر.

انقر فوق الإشارة جريدة الساعةية التي تمت إضافتها مسبقًا.

تحقق من النتائج، ثم انقر فوق حفظ.

طريقة رصد الدرجات في نظام نور للمقررات 1444

فيما يلي خطوات مراقبة درجات نور لعام 1444 هـ لنظام الدورة

قم بتسجيل الدخول إلى حساب “Noor Teacher”.

انقر فوق الاختبارات من القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار الدرجات نظام الفصل الدراسي.

أدخل تفاصيل حول الدورة والسنة الأكاديمية.

انقر على أيقونة البحث الخضراء.

إدخال الدرجات لجميع طلاب المقرر.

تحقق من النتائج، ثم انقر فوق زر حفظ.

طريقة نسخ الدرجات في نظام نور 1444

يتم نسخ الدرجات في نظام نور لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

انقر فوق الاختبارات، ثم اختر إدخال الدرجات.

أدخل التفاصيل ثم انقر فوق زر البحث.

انقر فوق عنوان الاختبار الذي نريد نسخ دورته.

انقر فوق رابط نسخة درجات الاختبار.

حل مشكلة ايقونة الدرجات غير النشطة في نور 1444

يمكن للمدير تفعيل أيقونة الدرجات في نظام نور عام 1444 هـ وحل مشكلة الأيقونة غير النشطة باتباع التعليمات التالية

تحقق من حدث التقدير يجب على المسؤول التحقق من عدم إضافة أكثر من حدث تقدير واحد إلى التقويم لأن أيقونة النتيجة يمكن أن تواجه مشكلة في هذه الحالة.

إضافة حدث التقدير من الضروري إضافة حدث التقدير من قبل المعلم من خلال التقويم في حالة عدم إضافته مسبقًا حتى يتمكن المعلم من مراقبة درجات طلابه.

منح الأذونات لدخول الصفوف يجب على مدير المدرسة منح المعلمين سلطة مراقبة الدرجات لتفعيل الرمز المذكور من خلال حساباتهم على نور.

هل يمكن تعديل الدرجات في نظام نور 1444

يمكن لمعلم المدرسة في المملكة العربية السعودية تعديل درجات الطلاب بعد إدخالها بسهولة بالغة من خلال خدمة إدخال الدرجات، فيما تأتي خطوات تعديل درجات نظام نور عام 1444 هـ.

كيفية استخدام استمارة تعديل درجة الطالب في نور 1444

يمكننا تعديل الدرجات من خلال نموذج التعديل الإلكتروني لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

أكمل تسجيل تسجيل الدخول لحساب معلم المدرسة.

انقر فوق الاختبارات من القائمة اليمنى.

انقر فوق خدمة إدخال الدرجة.

أدخل التفاصيل، ثم اضغط على زر البحث.

ابدأ في تعديل النتائج، ثم انقر فوق حفظ.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444

يمكن للطلاب تسجيل أبنائهم في نظام نور عام 1444 هـ باتباع ما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى نور مباشرة.

اضغط على تسجيل الأطفال من الصفحة الرئيسية.

اضغط على خدمة تسجيل الطالب الجديدة.

أدخل هوية الطالب أو رقم الإقامة.

تحديد القرابة والعمل الحالي من القوائم.

انقر فوق التالي بعد التحقق من البيانات.

أدخل البيانات المطلوبة عن الطالب وولي الأمر.

انقر فوق الزر “تحقق” عند الانتهاء.

اتبع التعليمات حتى الانتهاء من تسجيل الطالب.

استعلام عن درجات الطالب في نور من حساب ولي الأمر 1444

يستفسر الوصي عن درجات أبنائه من خلال نور من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة منصة “نور” مباشرة.

اكتب اسم المستخدم ثم كلمة المرور.

أدخل الرمز الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة تبويب الابن الذي نريد أن نعرف علاماته.

انقر فوق إشعار درجة الطالب.

حدد الفصل الدراسي، ثم انقر فوق بحث.

انظر التفاصيل المتاحة.

استعلام عن درجات الطلاب في نظام نور من حساب الطالب 1444

يمكن للطالب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن درجاته في نور

قم بتسجيل الدخول إلى نور مباشرة.

انقر فوق التقارير من الواجهة.

انقر فوق خدمة التقارير الأخرى.

حدد الإشعار الأكاديمي من قائمة التقارير.

عرض درجات الطالب.

رابط نظام نور لمراقبة الدرجات noor.moe.gov.sa

يمكن للمدرس التوجه إلى نظام نور الإلكتروني عبر الرابط مباشرة لتسجيل الدخول إلى حسابه على المنصة ثم البدء في إدخال الدرجات باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية رصد درجات نور بشكل سريع 1444 ، و كيفية استعلام عن درجات الطالب في نور من حساب ولي الأمر 1444 ، و كيفية استخدام استمارة تعديل درجة الطالب في نور 1444