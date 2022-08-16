كيفية رفع مسوغات صرف العوائد السنوية وزارة المالية ، قد سعى العديد من الأفراد بالبحث حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من عملية رفع المسوغات التي تتعلق بالعوائد السنوية الى وزارة المالية داخل المملكة العربية السعودية ، وهي تعتبر من المتطلبات المهمة للاستفادة من الحصول على الدعم من العوائد السنوية في وزارة المالية داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

وزارة المالية في المملكة العربية السعودية

تأسست وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عام 1344 هـ. وتعتبر الوزارة الثانية بعد وزارة الداخلية. تكمن أهمية وزارة المالية في أنها مسؤولة عن إدارة الخطط المالية للمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإعداد الخطط والمشاريع المرجحة على أساس الجانب السياسي والاقتصادي داخل المملكة.

رفع مبررات صرف العوائد السنوية

يتم تقديم مبررات صرف العوائد السنوية إلكترونياً من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع وزارة المالية “”.

اذهب إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اختر الخدمات الفردية.

اضغط على علامة التبويب لرفع مبررات صرف العوائد السنوية.

اقرأ الشروط والأحكام واضغط على موافق.

انقر على زر الخدمة.

اكتب رقم الهوية الوطنية للشخص المتوفى.

انقر فوق زر الاستعلام.

سيتم عرض جميع بيانات الاستعلام.

التوجه نحو خدمة رفع مبررات التبادل الخاص.

رفع المبررات بعد الموافقة.

انتظر من 3 إلى 5 أيام حتى تتم الموافقة على الطلب.

متى يتم دفع العوائد السنوية 1444

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم صرف العوائد السنوية لعام 1444 هـ من بداية شهر محرم حتى نهاية شهر جمادى الثانية، حيث شددت على ضرورة الاستعلام عن العوائد السنوية واستلامها. الدعم في الوقت المحدد، وإلا سيتم إسقاط الدعم مباشرة من المستفيد.

خطوات التسجيل للعوائد السنوية 1444

يتم التسجيل لدعم المرتجعات السنوية من خلال النقاط التالية

قم بزيارة موقع وزارة المالية السعودية.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة تبويب منصة الأفراد.

انقر على كلمة تسجيل.

أضف جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

اكتب العنوان الوطني لمقدم الطلب.

املأ جميع بيانات الدخل.

اكتب رقم الحساب المصرفي.

قم بتحميل كافة الملفات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة لتفعيل الحساب من خلال البوابة.

استعلام عن العوائد السنوية وزارة المالية 1444

يتم الاستعلام عن العوائد السنوية للمستفيدين باتباع الخطوات التالية

فتح رابط نظام حجز المواعيد “”.

عرض والموافقة على شروط الخدمة.

انقر للذهاب إلى الخدمة.

أدخل رقم الهوية في المساحة المتوفرة.

املأ رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة الاستعلام

المستندات المطلوبة لدفع العوائد السنوية

عند التقدم بطلب للحصول على عوائد سنوية بوزارة المالية، يجب إرفاق المستندات التالية

إرفاق وثيقة الإقرار السنوي بصرف المرتجعات بموافقتها.

تحميل مستند التحويل على حساب الوكيل بعد تعبئته وتصديقه.

رفع صك حصر ورثة الميت.

صورة من خلاصة القيد مختومة بالموت.

– تربية وكالة شرعية من المستفيدين من العائدات.

صورة من صك الطلاق إذا كان المدين مطلقاً.

صورة من خلاصة القيد لزوج البنت الأرملة.

إرفاق صورة من عقد الوصاية للقاصر أو غير الكفء.

حجز موعد لة الإدارة العامة للعائدات السنوية

توفر وزارة المالية خدمة الحجز المسبق من خلال النقاط التالية

انتقل إلى موقع وزارة المالية السعودية “”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اضغط على الخدمة لتحديد موعد آخر.

أضف سبب حجز الموعد.

حدد التاريخ المناسب قبل شهر واحد من تاريخ الصرف وتاريخ آخر يوم لصرف العائدات السنوية.

يمكن للمواطن تعديل الموعد في أي وقت خلال الشهر.

رابط لوزارة المالية السعودية

يمكن الدخول إلى موقع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بشكل مباشر “” حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات التي يستفيد منها المواطنون مثل خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمال.

كيفية رفع مسوغات صرف العوائد السنوية وزارة المالية ، تعتبر وزارة الماية داخل المملكة هي احدى الوزارت بالغة الأهمية بعد وزارة الدفاع ، مما يستطيع الأباء الاستفادة من خدمة اضافة الأبناء للحصول على العوائد السنوية وذلك عبر موقع وزارة المالية الالكتروني ، و أرفقنا الرابط الرسمي لوزارة المالية.