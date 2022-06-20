كيفية شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE UC عبر الموقع الرسمي

نعرض لك الطريقة الصحيحة والرسمية التي يمكنك من خلالها شحن أسافين PUBG MOBILE والحصول على أسافين في اللعبة والتي تعد من أشهر الألعاب حول العالم ، حيث تحتوي على الكثير من المستخدمين بسبب الإثارة والمغامرة أنه يحتوي ، وبالتالي هناك عدد كبير من المستخدمين ، فاللعبة الشهيرة تبحث عن الطريقة الصحيحة لشحن الأوتاد ، كما في حالة استخدام مواقع غير رسمية يمكن أن يؤدي ذلك إلى إغلاق الحساب ، لذلك سنعرض لكم الطريقة الآمنة التي يمكن من خلالها شحنها دون أي مشاكل قد تواجهها ، لجميع مستخدمي اللعبة سواء على الهاتف الذي يعمل من خلال نظام التشغيل “Android” أو مستخدمي هواتف iPhone التي تعمل بنظام التشغيل “ios”. .

Free PUBG MOBILE UC

لعبة PUBG Mobile هي لعبة مجانية ويمكن الحصول عليها عن طريق دخول Google Play لمستخدمي Android أو Apple Store لمستخدمي iPhone وكتابة اسمها في مربع البحث والبدء في تنزيلها على الهاتف. وعلى الرغم من أنه مجاني تمامًا إلا أنه يحتوي على بعض الإضافات والميزات التي يجب على المستخدم شحنها للمفاتيح من أجل الحصول عليها ، وتكون تلك المفاتيح من خلال دفع رسوم مادية عبر الموقع الرسمي للشحن ، وتختلف الأسعار حسب عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها ، حيث تتراوح الأسعار المُعلن عنها من 10 جنيهاً مصرياً وحتى 1600 جنيهاً مصرياً.

خطوات شحن أدوات PUBG UC

يجب على الراغبين في الشحن اتباع الطريقة الآمنة حتى لا يتعرض حسابك لأي مشاكل قد تؤدي إلى إغلاقه. لذلك يجب اتباع هذه الطريقة: