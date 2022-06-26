كيفية طرد الغازات من البطن نهائيًا

غازات البطن من أكثر الأمور المزعجة التي يشعر بها الناس، خاصة بعد تناول وجبة، ما الذي يسبب غازات البطن كيف يمكن طرد الغازات من البطن نهائيا

يُعرف غازات البطن أو انتفاخ البطن أو الرياح بإطلاق الغازات من الجهاز الهضمي عبر فتحة الشرج، لذلك يتراكم الغاز في الجهاز الهضمي، وهي عملية طبيعية تحدث في الجسم.

يتم جمع الغازات في الجهاز الهضمي بطريقتين رئيسيتين قد يؤدي ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب إلى تراكم الغاز في الجهاز الهضمي.

أو أثناء هضم الطعام، تتراكم الغازات من عملية الهضم ويمكن أن تسبب كلتا الطريقتين انتفاخ البطن.

ما هي أسباب انتفاخ البطن

يمكن أن يكون سبب انتفاخ البطن

ابتلاع الهواء

من الطبيعي تمامًا أن يتم ابتلاع الهواء بشكل طبيعي أثناء النهار أثناء الأكل أو الشرب، وإذا ابتلعت كمية كبيرة من الهواء، فسيؤدي ذلك إلى انتفاخ البطن.

بعض الأسباب التي تؤدي إلى ابتلاع كمية كبيرة من الهواء

التدخين

مشروبات غازية

تناول الطعام بسرعة كبيرة.

اختيار الطعام

يمكن أن تسبب بعض خيارات الطعام انتفاخ البطن، مثل

فاصوليا

العدسات

عصير الفواكه

كيف يمكن طرد الغازات من البطن نهائيا

هناك عدد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من انتفاخ البطن، ويعتمد اختيار العلاج على السبب الكامن وراء المشكلة.ولعلاج انتفاخ البطن في المنزل، يمكنك تجربة ما يلي

حمية

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها، فحاول استبدالها بأخرى لا تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، مثل الموز والبطاطس والأرز.

سجل وتجنب الأطعمة التي تسبب لك الغازات

قم بمضغ الطعام بشكل صحيح وتجنب أي ممارسة قد تسبب ابتلاع المزيد من الهواء

تجنب مضغ العلكة والتدخين

التمرين يساعدك على التخلص من غازات المعدة المزعجة

وصفات محلية الصنع

هناك أعشاب أو وصفات منزلية يمكن أن تساعدك في التخلص من الغازات نهائيًا، مثل