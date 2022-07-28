كيفية طلب النقل الداخلي 1444 شرائح النقل الداخلي للمعلمين ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على طلب النقل الداخلي 1444 للمعلمينبالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر طلب النقل الداخلي للمعلمين 1444 بالخطوات ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

كيفية طلب النقل الداخلي

يرغب العديد من المعلمين في معرفة طريقة التحويل الداخلي من خلال نظام نور الإلكتروني والمصرح به من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ويتبع التحويل الداخلي باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني ““.

قم بتسجيل الدخول عن طريق ملء المعلومات التالية اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

اذهب إلى القائمة الجانبية.

اختيار الخدمات المتعلقة بشؤون المعلمين.

حدد “رغبات النقل الداخلي”.

ثم انقر فوق “طلب تعديل الرغبات، انقر هنا”.

النقر فوق حفظ.

كيفية تعديل رغبات النقل الداخلي من خلال نظام نور 1444

يمكن للمعلمين المستفيدين من حركة النقل الداخلي تعديل بياناتهم من خلال نظام نور للعام 1444 بعد إدخال بيانات النقل الداخلي، ويتم تعديل البيانات على النحو التالي

التوجه إلى نظام “نور”.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات المستخدم.

اضغط على خيار “خدمات شؤون المعلمين”.

من هناك، حدد “رغبات التحويل الداخلي”.

حدد “طلب تعديل الرغبات”.

انقر فوق عرض ثم حفظ.

يتم ترتيب الرغبات بواسطة الأسهم التي تظهر على الشاشة، أو احذف تلك التي لم تعد تريدها.

اختر زر “حفظ” بعد استكمال ترتيب الرغبات مرة أخرى.

كيفية ترتيب قطاعات النقل الداخلي 1444

يقصد بترتيب قطاعات النقل الداخلي اختيار أماكن العمل لمنزل المعلم، ويمكنهم ترتيب قطاعات النقل الداخلي باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى نظام “نور”.

اختيار طلبات النقل الداخلي.

النقر على “تغيير”، انقر بالماوس على السهم. يتم تغيير ترتيب الشرائح إلى التخطيط الأقرب إلى المبنى السكني للمدرس.

حدد المربع “حفظ”

هنا تم تغيير ترتيب قطاعات النقل الداخلي لعام 1444.

استعلام عن النقل الداخلي 1444

يمكن لجميع المستفيدين من حركة النقل الداخلي الاستفسار إلكترونيًا على النحو التالي

دخول الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

اذهب إلى خدمات شؤون المعلمين.

الضغط على خدمة “استعلام عن إجراءات التحويل الداخلي للمعلمين”.

سيتم عرض نتائج حركة النقل الداخلي بالنسب لحساب المعلمة.

آليات النقل الداخلي 1444

اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الآليات التي يتم على أساسها قبول المعلمين في إجراءات النقل الداخلي لعام 1444 هـ، ومن أبرز هذه الآليات ما يلي

يجب أن تتم الموافقة على إجراءات التحويل الداخلي من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

يجب التحقق من البيانات المدخلة، حيث يتم التحقق منها، وإذا تم اكتشاف خطأ، يتم إلغاء الطلب.

لا يتم قبول الطلب في الحالات التالية إذا تغيب المعلم عن العمل بغير عذر مقبول. إذا تم انتداب المعلم. إذا لم يبدأ المعلم عمله لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ بدء العام الدراسي.

حددت وزارة التربية والتعليم مهلة (10) أيام للانسحاب من حركة النقل الداخلي.

نظام نور ربط النقل الداخلي اعتماد 1444

نظام نور هو الموقع الرسمي المخصص للخدمات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية. تم إطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ليكون بمثابة بوابة للتواصل وإجراء جميع المعاملات الإلكترونية المتعلقة بالوزارة، لجميع أطراف العملية التعليمية. جميع المعاملات المتعلقة بالنقل الداخلي من خلال نظام نور الإلكتروني “”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيفية طلب النقل الداخلي 1444 شرائح النقل الداخلي للمعلمين ، و نظام نور ربط النقل الداخلي اعتماد 1444 ، و آليات النقل الداخلي 1444 ، و استعلام عن النقل الداخلي 1444 .