كيفية عمل الزبادي في البيت طعم لذيذ وناعم ، قد تسعى العديد من الامهات الى القيام بتحضير وجبة الزبادي والذي يعد من أصناف الألبان ، وصولاً الى التوفير الاقتصادي بدلاً من شراءه ، ويعد يعتبر الزبادي من الأطعمة الصحية التي يوصي بها العديد من الأطباء للأطفال ، كما يستخدم كوجبة خفيفة لمن يتبع نظامًا غذائيًا ، لأنه سهل الهضم ويعطيك شعور بالشبع ، لذلك سنوضح لكم طريقة سهلة عمل الزبادي في البيت طعم لذيذ وناعم حتى تتمكن من توفير الكثير من المال بسبب ارتفاع سعر الكوب ، تابعوا معنا .

كيفِيْة عمل الزبادي في المنزل

امنح أطفالك نفس نكهة الزبادي التي تشتريها من السوبر ماركت، ولكن بتكلفة أقل، وإليك الطريقة

مكونات عمل الزبادي في المنزل

كيلو حَلْيب كامل الدسم.

كوب من الزبادي المحَلْي أو أي نوع من الزبادي تحبه.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

أكواب من الكريستال أو الخزف، حسب المتاح لديك.

كوبان من الفراولة أو أي فاكهة تحبينها ويمكنك الاستغناء عنها.

خطوات عمل الزبادي في البيت