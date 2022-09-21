كيفية عمل الزبادي في البيت طعم لذيذ وناعم ، قد تسعى العديد من الامهات الى القيام بتحضير وجبة الزبادي والذي يعد من أصناف الألبان ، وصولاً الى التوفير الاقتصادي بدلاً من شراءه ، ويعد يعتبر الزبادي من الأطعمة الصحية التي يوصي بها العديد من الأطباء للأطفال ، كما يستخدم كوجبة خفيفة لمن يتبع نظامًا غذائيًا ، لأنه سهل الهضم ويعطيك شعور بالشبع ، لذلك سنوضح لكم طريقة سهلة عمل الزبادي في البيت طعم لذيذ وناعم حتى تتمكن من توفير الكثير من المال بسبب ارتفاع سعر الكوب ، تابعوا معنا .
كيفِيْة عمل الزبادي في المنزل
امنح أطفالك نفس نكهة الزبادي التي تشتريها من السوبر ماركت، ولكن بتكلفة أقل، وإليك الطريقة
مكونات عمل الزبادي في المنزل
- كيلو حَلْيب كامل الدسم.
- كوب من الزبادي المحَلْي أو أي نوع من الزبادي تحبه.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- أكواب من الكريستال أو الخزف، حسب المتاح لديك.
- كوبان من الفراولة أو أي فاكهة تحبينها ويمكنك الاستغناء عنها.
خطوات عمل الزبادي في البيت
- اتركي الحَلْيب على نار هادئة واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان لقتل البكتيريا الضارة التي يحتويها.
- اترك الحَلْيب جانبًا حتى يصبح فاترًا على نفس درجة حرارة الدموع.
- خذ كوبًا وضع فِيْه كَمْية صغيرة من الحَلْيب الدافئ.
- الآن ضعي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض فِيْ كَمْية الحَلْيب الكبيرة، أما المقدار القليل فِيْ الكوب، ضعي كوب اللبن الذي أعددته.
- ضعي الفراولة فِيْ الخلاط، ويفضل أن تكون غير مجمدة، أي فِيْ درجة حرارة الغرفة.
- تُسكب الفراولة فوق المكونات وتُحرّك، ثم يُسكب اللبن المذاب فوق الحَلْيب.
- ابدأ الآن بصب المزيج فِيْ الأكواب الزجاجية، وأثناء تحضير الخليط يجب تسخين الفرن إلى درجة حرارة عالية.
- نحضر صينية ونضع الأكواب مليئة بالخليط، ونضعها فِيْ الفرن طوال الليل على الأقل.
- فِيْ حال فتحت الفرن ووجدت أن الزبادي لم ينضج بالكامل، يجب عليك إخراجه.
- سخني الفرن وأعيدي الصينية إلى أن يكتمل النضوج.
- بهذه الطريقة سيكون لديك زبادي فراولة بالكَمْية التي تناسب عائلتك.
ياتي الزبادي من مشتقات الالبان والتي تعد من الأطعمة المفضلة للكثير كوجبة إفطار في الصباح وخاصة الاشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي او حمية غذائية ، و أصبحت من الطرق التي تبحث عنها الامهات نظراً لارتفاع سهر علبة الزبادي في الأسواق ما يدفع بهم الى عملها في البيت دون الحاجة الى كمية كبيرة من المال .