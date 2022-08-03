كيفية عمل العاشوراء في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ، هنالك العديد من الأشخاص ممن يحبون العديد من الأطعمة ومنها وجبة عاشوراء والتي يحبها الكثير من الناس ، وهي أحد الأطعمة الصحية المفضلة لاحتوائها على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم ، تابعوا معنا للتعرف على كيفية عمل العاشوراء في المنزل بخطوات .

طريقة عمل عاشوراء بالمكسرات

يمكنك إضافة المكسرات المفضلة لديك إلى طبق عاشوراء لإضفاء مذاق مميز لا يقاوم. تزيد المكسرات أيضًا من القيمة الغذائية للوجبة. إليك المكونات التي تحتاجها لتحضيرها

كوب مكسرات محمصة حسب الرغبة.

نصف كوب قمح مقشر.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب نشا ذرة.

كوبان من الحليب السائل.

نصف كوب قشطة لبنانية.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا أو الفانيليا السائلة.

كوب قشطة شانتيلي.

خطوات التحضير

طريقة عمل عاشوراء بالمكسرات كالتالي

نحضر وعاء عميق ثم نضيف كمية القمح ونغسله جيداً تحت الماء الجاري ونتركه في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل.

نضع قدر على النار ثم نسكب كمية مناسبة من الماء ونترك الخليط حتى يصل لدرجة الغليان.

نحضر قدرًا آخر ثم نضعه على نار متوسطة، ثم نسكب الحليب والقشدة الألبانية ونقلب المكونات جيدًا، ثم نسكب القمح والسكر مع التحريك المستمر.

نضع القليل من الماء ثم نضيف إليها كمية الكريمة شانتيلي ثم نضيفها على النار ونسكب النشا المذاب في الماء على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب باستخدام الخلاط اليدوي حتى تحصل على خليط متجانس مع خليط ناعم. نسيج دسم.

اسكبي عاشوراء في أطباق التقديم، ثم زيني الوجه بالمسكرات وقدميها ساخنة.

طريقة عمل عاشوراء بالقشطة

الكريم هو أحد المكونات الإضافية التي تضفي على عاشوراء طعمًا لذيذًا ولذيذًا. إليك المكونات التي تحتاجها لتحضيرها

نصف كوب زبيب.

3 أكواب قمح.

كوبان من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

نصف كوب جوز هند.

ربع كوب كريمة.

كوب مكسرات.

خطوات التحضير

طريقة صنع عاشوراء بالقشدة كالتالي

اغسل القمح جيدًا تحت الماء الجاري ثم انقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.

ضعي قدرًا على نار متوسطة، ثم أضيفي القمح واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة حتى يصبح طريًا وطريًا.

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نسكب الحنطة ثم نديرها بأعلى سرعة حتى تصبح المكونات متجانسة ومختلطة.

نضع قدرًا على النار ثم نسكب كمية (قمح – لبن – سكر)، ثم نحرك المكونات باستمرار حتى تتجانس وتخلط.

أحضر كوبًا مع القليل من الماء، ثم اسكب ملعقة من نشا الذرة وحركه جيدًا حتى يذوب بالماء، ثم ضعه في المزيج السابق مع التحريك المستمر حتى تحصل على قوام كريمي ناعم خالٍ من الكتل.

نحضر أطباق التقديم ثم نسكب عليها مقدار من عاشوراء ونزين الوجه بالزبيب وجوز الهند والمكسرات، ويمكنك تقديمها باردة أو ساخنة حسب الرغبة.

طريقة عمل عاشوراء بكريم شانتيلي

يمكن تحضير وجبة عاشوراء بكريمة أو كريم شانتيلي ويتم ذلك بإحضار المكونات التالية

كوب من القمح المنقوع.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد.

كأس حليب؛

5 ملاعق كبيرة قشطة شانتيلي.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

خطوات التحضير

فيما يلي الخطوات التي تحتاجها لتحضير عاشوراء بالكريمة

نضع قدرًا على نار متوسطة، ثم نضع القمح ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء، ونتركه على النار حتى يجف الماء تمامًا.

عندما يصل الخليط إلى درجة الغليان، يمكنك ترشيحه وتقشيره، ثم إضافة كمية الحليب كامل الدسم وتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.

تُسكب كمية السكر مع التحريك المستمر لمدة 10 دقائق حتى يذوب تمامًا ويمتزج، ثم تُسكب كمية النشاء المذاب في كوب من الماء البارد ويترك حتى يغلي على درجة حرارة عالية.

نضيف كمية كريمة شانتيلي والفانيليا مع التحريك المستمر، ثم نسكب عاشوراء في الأطباق ونزين الوجه بالقرفة أو المكسرات حسب الرغبة.

كيف تصنع عاشوراء بدون نشا

عاشوراء من أشهى وألذ الحلويات الشرقية المعروفة بفوائدها الهامة للجسم حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتمنح الشخص الشعور بالشبع، والنشا من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها الحصول على نسيج متماسك، ولكن يمكنك الاستغناء عنه إذا كنت ترغب في الحصول على نسيج خفيف نوعًا ما، وذلك بإحضار المكونات التالية

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

كوب قمح.

ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا أو الفانيليا السائلة.

كوب مكسرات.

كوبان من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب كريمة.

خطوات التحضير

طريقة أداء عاشوراء بدون نشا كالتالي

اترك القمح منقوعًا في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل بعد تنظيفه جيدًا تحت الماء الجاري.

نحضر قدرًا عميقًا ثم نضعه على نار متوسطة ثم نضيف القمح ونضيف كمية الحليب ونتركه على النار حتى ينضج تمامًا.

تُسكب كمية السكر والقشدة والفانيليا ويُقلب جيدًا حتى يصبح كثيفًا نوعًا ما، ثم يُسكب في أطباق التقديم ويُزين الوجه بالشوكولاتة أو المسكرات.

كيف تصنع عاشوراء التركية

تختلف طريقة تحضير عاشوراء على الطريقة التركية عن الطرق التقليدية المتعارف عليها في العالم العربي، وفيما يلي المكونات التي تحتاج إلى تحضيرها بالتفصيل

كوبان من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب قمح.

كوبان من الماء البارد للغليان.

ربع كوب كريمة خفق.

نصف كوب أرز منقوع.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

مكونات لخدمة عاشوراء التركية

فيما يلي المكونات المطلوبة لتزيين عاشوراء على الطريقة التركية

كوب مكسرات محمصة.

نصف كوب حليب.

ربع كوب كريمة خفق.

خطوات التحضير

طريقة عاشوراء على الطريقة التركية كالتالي

نحضر وعاء عميق ثم نضع القليل من الماء ثم نضيف التيس ثم نضع الخليط على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

صفي القمح من الماء، واغسله جيدًا تحت الماء الجاري، ثم ضعه مرة أخرى في القدر، وأضف الأرز إليه، واتركه مرة أخرى على النار لمدة 25 دقيقة، مع الحرص على التقليب باستمرار.

اتركي عاشوراء في الثلاجة حتى تبرد تمامًا، ثم أضيفي كمية السكر والقرفة، ثم ضعي عاشوراء على النار مرة أخرى.

نحضر نصف كوب من الماء الفاتر ثم نضيف النشا ليذوب في الماء، ثم نضيفه إلى الخليط السابق مع التحريك المستمر باستخدام الخلاط اليدوي حتى لا يتكتل.

تُسكب كمية الكريما وتُحرّك جيداً حتى تذوب مع المكونات، ثم تُسكب عاشوراء في أطباق التقديم وتُقدّم ساخنة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية عمل العاشوراء في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ، و كيف تصنع عاشوراء التركية ، و كيف تصنع عاشوراء بدون نشا ، طريقة عمل عاشوراء بكريم شانتيلي .