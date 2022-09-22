كيفية عمل الفتة المصري علي أصولها مع اللحمة ، عمل الفتة المصرية باللحمة تعتبر من أكثر الطرق بحثا خاصة مع قدوم العيد ، لأنها الطبق الرئيسي على المائدة في الأيام الأولى من حلول أيام العيد ، لذا نقدم لكم الوصفة الأصلية والتي تعطيكم مذاقاً رائعاً من أجل عمل الفتة المصرية في شكلها الأصلي ، تستغرق هذه الوصفة نصف ساعة ، ويجب اتباع هذه الوصفة بعناية حتى تحصل على النتيجة مفضلة لدى العائلة عند تناولها ، تابعوا معنا . كيفية عمل الفتة المصرية مكونات عمل الفتة المصرية : 3 قطع طماطم.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

سحقها حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة خل.

ربع ملعقة كبيرة سكر.

زيت الذرة أو أي نوع من أنواع الزيوت المتوفرة فِيْ المنزل ماعدا زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كيلو لحم مقطع إلى مكعبات على السلق.

عش مقطع الفِيْديو الخاص بي بالمقص أو باليد، قص بشكل عشوائي.

الهِيْل وورق لورا.

بصل كبير

5 فصوص ثوم.

2 كوب أرز. طريقة عمل الفتة المصرية فِيْ البداية نحضر قدرًا كبيرًا، نضع الماء حتى يغلي، ثم نضع اللحم حتى يرتفع ونخرج الريم من الشوربة، ثم نضع مكعبات البصل، ثم الهِيْل، ثم ورق الغار، وبعد أن ينضج اللحم تمامًا نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات فِيْ الحساء حتى يتم التحكَمْ فِيْ الطعم جيدًا.

نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع فِيْها شرائح الخبز مع قليل من السمن ونحمص الخبز جيداً دون حرقه ونتركه مقرمشاً.

لعمل الأرز، نأخذ قدرًا كبيرًا، نضع الماء أو الحساء حسب الرغبة، ونصف السمن، ونضع فِيْه 2 كوب من الأرز المغسول والمصفى، ونضع الملح، وعندما تغلي المكونات معًا، نضع الصلصة. وخفض درجة الحرارة على الأرز حتى يستقر فِيْ الهادي.

لتحضير الصلصة، اعصري الطماطم جيداً وصفِيْها، خذ الثوم المفروم وضعيه فِيْ مقلاة مع القليل من الزيت، اقلي الثوم حتى يصبح أحمر قليلاً، ثم أضيفِيْ عصير الطماطم والملح والطماطم. صوص مع التحريك لعشاق الفلفل الحار، نضعها حسب الرغبة.

لتحضير اللحم نقلي اللحم فِيْ مقلاة بالسمن حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي ونضيف الملح والفلفل.

للتقديم نحضر صينية مستديرة ونضع عليها الخبز كطبقة أولى ثم ملعقة كبيرة صوص ثم مغرفة شوربة ثم أرز أبيض ثم نغطي الأرز بالصلصة الحمراء ثم نضع اللحم المشوي على رأس الفتات ويقدم ساخنة مع ألف هنا.

دئماً هنالك بحثاً من قبل الأمهات وربات البيوت حول الطرق التي تتعلق بالأطباق والتي يتم صنعها للوجبات الغذائية في المنزل سواء على الغذاء أو العزائم ، لتحقيق مذاق وطعم رائع يعجب جميع افراد الأسرة ، ويعتبر الفتة المصري مع اللحمة من الأطباق المفضلة لدى الكثير من المواطنين المصرية .