كيفية عمل مطوية مدرسية مميزة بالخطوات ، إن أكثر ما يبحث عنه الطلاب أصحاب القدرات العقلية القيام بعمل المطويات التي تتعلق بالمواد الدراسية وياتي ذلك كأسلوب من قبل المعلمين والمدرسين للعمل على تشجيع الطلاب على المنافسة يما بينهم وصولاً الى التميز ، و يعتبر الكتيب من أحدث الوسائل التعليمية التي تستخدم فيها المعلومات لتوصيل المعلومات للطلاب بطريقة مبسطة وممتعة ، تابعوا معنا .

كتيب المدرسة

كتيب المدرسة هو مستند تعليمي تم إعداده إلكترونيًا بتنسيق Word أو PDF، أو تم إعداده يدويًا، بهدف توصيل مجموعة من المعلومات المحددة للطلاب فيما يتعلق بالدروس التعليمية التي يتم تدريسها من قبل المعلمين في الفصل الدراسي. يمكن أن يحتوي الكتيب على قدر كبير من المعلومات المكتوبة بخط اليد وهو صغير جدًا ويمكن أن يحتوي على كمية صغيرة من المعلومات ومكتوب بخط كبير، ويجب تصميمه بطريقة ممتعة وجذابة للطلاب لتشجيعهم على فهم المعلومات.

كيفية عمل كتيب مدرسي

في النقاط التالية سنوضح لك كيف يعمل الكتيب المدرسي

حدد موضوع النشرة أو الدرس الذي ستغطيها النشرة.

حدد أهم المعلومات الخاصة بالدرس المحدد والتي يجب كتابتها داخل النشرة.

تم ترتيب الصفحة الأولى من الورقة بحيث تحتوي على العنوان، ويتم وضع العنوان في البداية، وسيتم كتابته على اللوحة الخارجية.

الجمل التي ستوضع داخل الملف القابل للطي يتم تحديدها وكتابتها ولا تتجاوز خمس جمل مهمة ومختصرة لنقل المعلومات بسرعة ودقة.

العبارات مكتوبة بخط يد واضح للقارئ وفي نفس الوقت بخط صغير، ولكن يجب ألا يكون الخط صغيراً لدرجة تجعله غير واضح.

تتم إضافة الصور المتعلقة بالعبارات المكتوبة والدرس المحدد.

يستخدم الورق المقوى في حالة طية الورق، حيث يجب أن يتراوح حجم الورق بين 22 سم في الطول و 28 سم في العرض.

تنقسم الورقة إلى 3 طيات لتصبح طية تقليدية، ثم توضع على المكتب بطريقة تظهر العنوان في البداية.

يتم تقديم الكتيب للمعلم ومناقشته في الفصل.

كيفية عمل كتيب مدرسي الكتروني

الكتيبات الإلكترونية هي الأكثر استخدامًا وهي الأفضل للطلاب والأسهل من حيث التصميم، لذلك سنشرح لك الخطوات التالية لعمل كتيب مدرسي إلكتروني

سجّل الدخول إلى Microsoft Word.

في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة، ستضغط على شريط البحث، وهنا سيتم تحديد “كتيب”، ثم انقر فوق الزر “إدخال”.

سيتم تحميل جميع نماذج الكتيبات والقوالب داخل برنامج Word.

اختر النموذج القابل للطي المفضل من بين ما تم تحميله، ويجب اختيار الألوان والأشكال المناسبة لموضوع الدرس.

كتابة أو نسخ المعلومات ووضعها داخل الطي، ثم تنظيم الحجم والصورة والشكل.

انقر فوق “حفظ باسم”، ثم احفظ الملف القابل للطي على كمبيوتر المستخدم.

يمكن طباعة الكتيب وإرساله أو إرساله إلى المعلم عبر البريد الإلكتروني، كما هو محدد من قبل المعلم.

أهمية الكتيب المدرسي

يتم استخدام نشرة المدرسة بشكل مختلف، فعند إعدادها من قبل الطالب هنا، ستصبح مهمة في عملية التعليم الذاتي التي يقوم بها الطالب، مما ساعده على الاعتماد على نفسه في عمل النشرة، وفي البحث عن موضوع الدرس في النشرة، والهدف الآخر هو مساعدة أولياء الأمور لأبنائهم في التحضير بالإضافة إلى العمل المشترك الذي يقوم به المعلم مع طلابه، وبالتالي تقوية العلاقة بينهم مما يؤدي إلى نجاح عملية التدريس في النهاية.

أنواع الكتيبات

هناك العديد من أنواع الكتيبات التي يتم استخدامها، بعضها يستخدم في إعداد الكتيب المدرسي، والبعض الآخر يستخدم في الإعلانات والعروض التقديمية للشركات والمتاجر، ولها استخدامات أخرى كثيرة، وفي السطور التالية سوف نشرح لك أنواع الكتيبات

نصف مطوية

تأخذ هذه الطية عمومًا النهاية الطويلة للورقة وتطويها إلى نصفين. يُستخدم هذا النوع من الطيات جيدًا في العروض التقديمية الأساسية أو أوراق المعلومات، وهو مشابه جدًا في مظهر الكتيب.

ثلاثي أضعاف

في هذا الكتيب، يتم وضع لوحة واحدة أقصر قليلاً داخل حظيرة اللوحين الأخريين، ويُعتبر هذا الكتيب عمومًا من أكثر اللوحات استخدامًا وتنوعًا، وشائعًا في الأعمال التجارية أو تسويق المنتجات.

مطوية Z

تم تسميته بذلك لأنه يشبه الحرف z، فهو مشابه لثلاثي الطيات، ولكن بدلاً من وجود لوحة واحدة بالداخل، يتم طي الألواح الثلاثة بالتساوي في اتجاهات متعاكسة، وهذا خيار رائع للقطعة المرسلة بالبريد أو التصميمات التي تمتد عبر الألواح .

طي البوابة

غالبًا ما تستخدم للتصاميم الغنية بالرسومات التي تعتمد على كشف كبير، تحتوي Open Gate Fold على لوحة أكبر تحجبها لوحتان أقصر تعملان كنوع من فتح الباب المزدوج.

طي البوابة المغلقة

تتكون طية البوابة المغلقة من لوحين يتناسبان مع نصف طية، وهذا هو سبب فتحه أولاً مثل الطية النصفية أو النصفية، ثم يفتح مثل طية البوابة، وهو خيار جيد للعروض التقديمية الأكبر حجمًا. .

الاستخدامات المطوية

لا تقتصر استخدامات الكتيب على الدراسة، ولكنها تستخدم لعدة أغراض أخرى. سنشرحها لك في النقاط التالية

المناسبات الوطنية أو الاجتماعية مثل الكتيبات الخاصة بالأعياد الوطنية والتي يتم توزيعها على المواطنين لنشر أهم المعلومات في المناسبة المخصصة.

عروض للشركات والمؤسسات تقوم بعض الشركات بتصميم بروشورات تخاطب أبرز منتجاتها بشكل سلس ومميز.

الجامعات تقدم الجامعات كتيبات لطلاب السنة الأولى للتعريف بمواقع الجامعة وأقسامها وخططها الدراسية.

المدارس يقوم المعلمون بتزويد الطلاب بها لتعلم معلومات حول درس معين، أو يقوم الطالب بإعدادها عند تعيينها من قبل المعلم.

قوالب كتيب المدرسة فارغة

تتعدد أشكال ونماذج الكتيبات المدرسية، وهي من أهم وأبسط الأدوات التعليمية التي يعتمد عليها نظام التعليم الحديث. نعرض لكم أدناه مجموعة من نماذج الكتيبات المدرسية

كيفية عمل مطوية مدرسية مميزة بالخطوات ، تعتبر المطويات من المستندات التي تهدف الى توصيل المعلومات بطرق مبسطة وسهلة الى الطلاب بحيث يحتوي مطوية على قدر كبير من المعلومات المكتوبة بخط اليد ، كما اوضحنا الخطوات التي تمكنكم من عمل مطوية مدرسية مميزة .