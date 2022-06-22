كيفية فتح حساب المستقبل من بنك الراجحي وشروطه ومزاياه

من أهم الخدمات المالية التي يقدمها مصرف الراجحي فتح الحساب الآجل وهو أحد حسابات التوفير على شكل مضاربة من مصرف الراجحي. نوضح في المقال شروط فتح الحساب وأهم مميزاته وكيفية التقديم عليه والرابط. يعتبر حساب التوفير أو التوفير من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع قوانين الدين ، ومن أهم ميزات برامج الحماية التي يقدمها البنك للعميل ، فهو حساب يكون ينشئ الشخص لتوفير المال ويمنح صاحب الحساب الحق في تحقيق ربح. على العديد من الخدمات من خلال منصة الراجحي الإلكترونية أو من خلال التطبيق الإلكتروني للبنك.

شروط فتح حساب التوفير:

يشترط أن يكون لدى الشخص حساب في مصرف الراجحي وأن يكون عمره أكثر من 15 سنة.

يشترط أيضًا امتلاك هوية وطنية وإنشاء حساب جديد في البنك.

أهم مميزات الحساب الآجل من مصرف الراجحي:

من أهم المزايا التي يمكن الحصول عليها من فتح حساب الراجحي أنه بمجرد إيداع الأموال ، يتم حفظها تلقائيًا.

يتم فتح الحساب وإنشاء الحساب إلكترونيًا دون أي رسوم مالية.

من مزايا الراجحي عند فتح حساب مستقبلي أنه يتمتع بمعدلات ربح تنافسية.

يمكن للعملاء أيضًا إلغاء الحساب في أي وقت دون دفع أي رسوم.

من بين مزاياها ، يمكن للعميل إضافة رصيد حساب التوفير في أي تاريخ ، خلال الحالات التي لا يتوفر فيها الرصيد في تاريخ الخصم المحدد.

يتميز هذا الحساب بسهولة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية للنمو طويل الأجل ابتداءً من 300 ريال شهريًا.

قدم الراجحي تطبيقًا سريعًا خاصًا به ، بمجرد فتح الحساب ، تتم إدارته إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك.

ومن مزاياها في حالة الوفاة أو العجز “لا قدر الله” أن تقوم شركة تكافل الراجحي بدفع المبالغ التي قدمتها منذ بدء البرنامج أو مبلغ الحماية المتفق عليه.

ومعلوم أن أحكام الراجحي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي.

أهم المستندات والمتطلبات لفتح حساب مستقبلي:

من أهم الشروط والمستندات المقدمة والمقدمة أن يكون لدى مقدم الطلب حساب نشط لدى مصرف الراجحي.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بشروط وأحكام البنك.

يشترط على العميل إنشاء حساب ولا يحتاج إلى دفع أي رسوم ، فهو مجاني ، وعند إلغاء الخدمة لا يحتاج إلى دفع أي رسوم.

كيفية فتح حساب مستقبلي من خلال مصرف الراجحي: