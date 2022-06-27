كيفية فهم لغة الجسد

كيف تفهم لغة الجسد – في هذه المقالة، سنحدد ما تعنيه لغة الجسد وكيف يمكنك قراءتها وتفسيرها لفهم الناس بشكل أفضل والتواصل معهم بشكل أكثر فعالية.

ما هي لغة الجسد

ببساطة، لغة الجسد هي عنصر التواصل غير المعلن الذي نستخدمه للكشف عن مشاعرنا وعواطفنا الحقيقية. إيماءاتنا وتعبيرات وجهنا ووقفتنا، على سبيل المثال.

عندما نتمكن من “قراءة” هذه العلامات، يمكننا استخدامها لصالحنا.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدنا في فهم الرسالة الكاملة لما يحاول شخص ما إخبارنا به وأن نصبح أكثر وعياً بردود فعل الناس على ما نقوله ونفعله. يمكننا أيضًا استخدامه لتغيير لغة جسدنا لتبدو أكثر إيجابية. .

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كيف تقرأ لغة الجسد السلبية

يمكن أن يسمح لك إدراك لغة الجسد السلبية للآخرين بالتعرف على المشكلات غير المعلنة أو المشاعر السلبية. لذلك، في هذا القسم، سنسلط الضوء على بعض الإشارات غير اللفظية السلبية التي يجب الانتباه إليها.

محادثات صعبة ومندفعة

المحادثات الصعبة أو المتوترة هي حقيقة غير مريحة في حياة العمل. ربما كان عليك التعامل مع عميل صعب أو كنت بحاجة إلى التحدث إلى شخص ما عن أدائه السيئ. أو ربما تفاوضت على عقد كبير.

من الناحية المثالية، سيتم حل هذه الحالات بهدوء. ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يكون معقدًا بسبب الشعور بالعصبية والتوتر والاندفاع وحتى الغضب.

وعلى الرغم من أننا نحاول إخفاء ذلك، فإن هذه المشاعر تظهر غالبًا في لغة جسدنا.

على سبيل المثال، إذا أظهر الشخص واحدًا أو أكثر من السلوكيات التالية، فمن المحتمل أن يكون فك الارتباط أو عدم الاهتمام أو عدم الرضا

تعبيرات الوجه البطيئة أو المتوترة.

عن طريق إبعاد الجسد عنك.

عيون مضطربة، احتفظ بلمسة صغيرة.

يمكن أن يساعدك إدراك هذه العلامات على ضبط ما تقوله وكيف تقوله، لذلك يشعر بمزيد من الراحة ويقبل وجهة نظرك.

كيف تفهم لغة الجسد تجنب الجماهير غير المبالية

عندما يتعين عليك التقديم أمام جمهور أو التعاون في مجموعة، فأنت تريد أن يكون الأشخاص من حولك مشاركين ومهتمين بنسبة 100٪.

فيما يلي بعض علامات “رواية القصص” التي قد يشعر بها الناس بالملل أو عدم الاهتمام بما تريد قوله

اجلس.

التحديق في شيء آخر أو في الفضاء.

رج، رج باستخدام الأقلام والهواتف.

الكتابة أو التزوير.

عندما تلاحظ أن شخصًا ما لم يعد يهتم بما تقوله، فأنت في وضع يسمح لك بفعل شيء حيال ذلك. على سبيل المثال، يمكنك إعادة إشراكه من خلال طرح سؤال مباشر عليه أو دعوته للمساهمة بفكرته الخاصة.

كيف تفهم لغة الجسد كيف تبدأ لغة الجسد الإيجابية

خلق الانطباع الأول عندما تستخدم لغة الجسد الإيجابية، يمكن أن تضيف قوة إلى الرسائل أو الأفكار اللفظية التي تريد نقلها وتساعدك على تجنب إرسال إشارات مختلطة أو مربكة.

في هذا القسم، سنحدد بعض المواقف الأساسية التي يمكنك تبنيها لإظهار الثقة بالنفس والانفتاح.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح على ضبط لغة جسدك حتى تتمكن من ترك انطباع أول رائع

اتخذ وضعية مفتوحة كن مرتاحًا، اجلس أو قف بشكل مستقيم وضع يديك على جانبيك. تجنب وضع يديك على وركيك، لأن ذلك سيجعلك تبدو أطول.

استخدم المصافحة القوية لكن لا تسرف! أنت لا تريد أن تصبح محرجًا، أو أسوأ، مؤلمًا للشخص الآخر. إذا حدث هذا، فمن المحتمل أن يتم تفسيرك على أنك وقح أو عدواني.

حافظ على اتصال جيد بالعين حاول أن تحافظ على نظرة الشخص الآخر لبضع ثوانٍ في كل مرة. سيظهر لها هذا أنك صادقة وملتزمة. لكن، تجنب تحويلها إلى مباراة ثابتة.

تجنب لمس وجهك هناك تصور شائع بأن الأشخاص الذين يلمسون وجوههم أثناء الإجابة على الأسئلة هم كاذبون. على الرغم من أن الأمر ليس كذلك دائمًا، فمن الأفضل تجنب فرك شعرك أو لمس فمك أو أنفك، خاصةً إذا كان هدفك أن تكون جديرًا بالثقة.

كيفية فهم لغة الجسد التحدث أمام الجمهور

يمكن أن تساعدك لغة الجسد الإيجابية على إظهار الثقة عند التحدث في الأماكن العامة. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك

اتخذ وضعية إيجابية اجلس أو قف بشكل مستقيم وكتفيك وذراعيك للخلف وجانبك أو أمامك. لا تضع يديك في جيوبك، لأن ذلك سيجعلك تبدو غير مبال.

حافظ على رأسك مرفوعًا يجب أن يكون رأسك مستقيمًا ومستويًا. الميل للأمام أو للخلف يجعلك تبدو عدوانيًا أو متعجرفًا.

تدرب على هذه الحركات وتدرب عليها بنفسك إذا كنت قد تدربت على عرضك التقديمي مسبقًا، فلماذا لا تمارس لغة جسدك أيضًا قف بشكل مريح، وزنك موزع بالتساوي. ضع قدمًا أمام الأخرى – سيساعدك ذلك في الحفاظ على وضعيتك.

استخدم إيماءات اليد المفتوحة مد يديك أمامك، بحيث تواجه راحة اليد جمهورك قليلاً. يشير إلى الرغبة في التواصل وتبادل الأفكار. حافظ على ذراعيك العلويين بالقرب من جسمك. احرص على ألا تكون شديد التعبري وإلا فقد يولي الناس اهتمامًا أكبر لما تريد قوله أكثر مما تفعله.

إذا لاحظت أن انتباه جمهورك بدأ في الانزلاق، فحاول الانحناء قليلاً للأمام أثناء حديثك. إنه يشير إلى أنك اكتسبت ثقتهم وسيساعدك على استعادة انتباههم.

لغة الجسد لمقابلات العمل والمفاوضات والعصف الذهني

يمكن أن تساعدك لغة الجسد أيضًا في الحفاظ على هدوئك في المواقف التي من المحتمل أن ترتفع فيها المشاعر مقابلة عمل، أو مفاوضات، على سبيل المثال، أو ة أداء.

استخدم النصائح التالية لنزع فتيل التوتر والانفتاح

استخدم المرآة إذا استطعت، استخدم لغة جسد الشخص الذي تتحدث إليه. هذا سيجعله يشعر بالراحة ويمكن أن يبني علاقة. لكن لا تقلد كل خطوة يقوم بها، لأن ذلك سيجعله على الأرجح يشعر بعدم الارتياح أو أنك لن تأخذه على محمل الجد.

استرخِ جسدك قد يكون من الصعب إبعاد العواطف، خاصة في المواقف التي تمزق الأعصاب مثل مقابلة أو تقييم. لكن يمكنك الحفاظ على مظهر هادئ من خلال إبقاء يديك ثابتتين وتجنب تحريك شعرك أو لمس وجهك.

ملحوظة

في حين أن النصائح الواردة في هذه المقالة هي دليل عام جيد لتعليم لغة الجسد، من المهم أن تتذكر أنها لن تنطبق بالضرورة على الجميع.

هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان لدى شخص ما ثقافة مختلفة عن ثقافتك، على سبيل المثال.

تجنب وضع افتراضات معممة. إذا تلقيت إشارات مختلطة، فتأكد من صحة تفسيرك للغة جسد الشخص عن طريق طرح الأسئلة والتعرف عليها بشكل أفضل.

بعد كل شيء، القدرة على تفسير لغة الجسد هي مهارة تكميلية وليست بديلاً عن الاستماع وفهم الآخرين.

النقاط الرئيسية

تشير لغة الجسد إلى الإشارات غير اللفظية التي تستخدمها للتعبير عن مشاعرك ونواياك. يتضمن ذلك وضعيتك وتعبيرات وجهك وإيماءات اليد.

يمكن أن تساعدك القدرة على فهم لغة الجسد وتفسيرها على التعرف على المشكلات أو المشاعر السلبية التي قد يواجهها الآخرون.

يمكنك أيضًا استخدامه بطريقة إيجابية لإضافة قوة إلى رسائلك الشفهية.

تتضمن لغة الجسد السلبية

كسول.

تعبيرات الوجه المتوترة.

عن طريق إبعاد الجسد عنك.

ضعف التواصل البصري.

تتضمن لغة الجسد الإيجابية