كيفية كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة

مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظامه الجديد ، ننشر لك كيفية كتابة رقم المقعد في ورقة امتحان بابل شيت.

كيف تكتب رقم الجلوس في بابل شيت

اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي كيفية كتابة رقم الجلوس في بابل الشيت في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد طارق شوقي أن كتابة رقم المقعد في ورقة بابل سهلة وبسيطة وليست كما يظن البعض.

وأشار إلى أن الجزء العلوي من ورقة بابل لا يتم التعامل معه بواسطة ماسح ضوئي في المقام الأول ، بشرط أن يقوم الخبراء في المركز بمراجعة ما هو مكتوب عليه ومراجعته.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأمر بسيط للغاية ، ويمكن للطالب كتابة رقم المقعد بالأرقام سواء كانت عربية 1 أو 2 أو 3 أو أجنبية 1 ، 2 ، 3.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كتابة رقم المقعد في بابل الشيت في امتحانات الثانوية العامة من اليسار إلى اليمين ، على أن يترك الطلاب المربع الأيمن فارغًا ، لإنهاء الأمر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن على الطالب كتابة الأرقام بشكل واضح للعين دون الخلط بين الرقم 5 والرقم 0.

واختتم الدكتور طارق شوقي حديثه بشرح كيفية كتابة رقم الجلوس في بابل الشيت في امتحانات الثانوية العامة ، على أن يتم مراجعة رقم الجلوس من قبل خبراء بمراجعته بالعين الأولى بالعين البشرية والثانية بالعين البشرية حتى يتم التأكد من ذلك. صحتها ثم تسجيلها في النظام الإلكتروني.