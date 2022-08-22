كيفية كتابة طلب خطي ، الطلب الخطي يعرف بأنه تقرير مكتوب للتقدم بطلب للحصول على شيء ما ، سواء كان له مكان مع مقدم الطلب أو شخص آخر ويُطلق على الطلب الخطي المؤلف ورقة تفويض مقدمة إلى أحد الأطراف ، للحصول على بيانات محددة ، والتي تعد الموضوع الرئيسي للطلب المؤلف ، ويمكن تقديم هذا الطلب على الورق أو باستخدام جهاز كمبيوتر من بين المعاني المختلفة للطلب المكتوب ، ويتم الطلب الخطي في التبادلات الحقيقية داخل الأقسام والمؤسسات الخاصة والنماذج العامة.

كيفية كتابة طلب خطي

إنشاء طلب خطي من أحد الأشياء المهمة التي يجب فهمها وضمان السيطرة عليها بدقة بهدف أن يتم تقديم طلب مكتوب إلى الجهات الرسمية بطريقة مناسبة ، والخروج بعد ذلك هو توضيح لاستراتيجية الكتابة وأجزاء الطلب المكتوب وعند الكتابة الجيدة الى الطلب يتم معرفة الطرق السليمة في كتابة الطلب المكتوب بطرق مناسبة.

خطوات كتابة طلب خطي

يوجد مجموعة من الخطوات يجب أن تكون معروفة في تقديم طلب نصي مكتوب وهي على النحو التالي:

كتابة الاسم الكامل لأربعة مقاطع ، أو الاسم الذي يتم إدراكه داخل مكان العمل بسبب متطلبات العمل المكتوبة.

املأ الموقع المحدد للمرشح نفسه، والذي يتضمن مكان المنزل أو (العمل) ، بغض النظر عن أي بيانات أخرى تضيف إلى شرح رقم الشارع.

سجل رقم الهاتف الشخصي، أو الأرقام الشخصية التي يمكن من خلالها التحدث مع المرشح الكاتب، بما في ذلك الأرقام المصاحبة:

رقم الهاتف الخلوي. ورقم هاتف المنزل. ورقم هاتف العمل.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الخدمات الإلكترونية المكونة ، أو التي تحتوي على سجلات ملحقة بالإنترنت.

عبر عن الموضوع الأساسي للطلب المكتوب والذي يظهر الدافع وراء تقديم الطلب إلى هيئة السلطة ، أو الفرد المسؤول عن الحصول عليه.

يؤلف العناصر في الطلب الخطي، وهو نصه ، ويحتوي على مجموعة من التفاصيل الدقيقة المهمة.

تسجيل تاريخ تقديم الطلب ، والذي قد يُنظر إليه على أنه تاريخ الحصول عليه من العمل عند تنفيذ عناصره ، أو التركيز عليه لتأييده أو رفضه.

مكونات الطلب الخطي

يحتوي الطلب الخطي في كثير من الأحيان على مجموعة من الأجزاء الأساسية ، وهي:

موقع المرسل السري في الفرد أو المؤسسة المسؤولة عن التطبيق المكون.

مادة (رسالة) الطلب الخطي، والتي تحتوي على الأغراض الكامنة وراء التكوين وإرسالها.

موقع المستفيد من الطلب الخطي ، أو اسم الفرد الذي سيتم نقل الطلب إليه.

بيانات أخرى تفصيلية ، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم دفتر الأستاذ (كلما لزم الأمر) وهياكل الطلب الخطي.

الطلب الخطي مفيد جداً في الكثير من الأحيان حيث إنه يدخل في الكثير من المعاملات سواء كانت تجارية او غير ذلك، حيث يوجد له أهداف وطرق في الكتابة وهي موضحة أعلاه.