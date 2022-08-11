كيفية معرفة اذا الموقع موثوق للشراء وحقيقي ، قد أثار الاهتمام خلال الفترة الأخيرة ونتيجة التقدم التكنولوحي في عملية الشراء من الأسواق عبر المواقع الالكترونية ، وتعتبر المشتريات الإلكترونية مؤخرًا من أكثر أنواع المشتريات شيوعًا في معظم دول العالم وبالاخص في دول منطقة الخليج ، لذلك من الضروري أن يتأكد الشخص من أن الموقع المستخدم آمن وموثوق به ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

كيف أعرف ما إذا كان الموقع موثوقًا وحقيقيًا للشراء

من الممكن معرفة ما إذا كان الموقع موثوقًا للشراء أم لا من خلال النقاط التالية

يجب تسجيل رقم السجل التجاري للشركة المالكة للموقع على الموقع الإلكتروني.

اجتياز جميع اختبارات الأمان بسهولة.

هذه المواقع آمنة للاستخدام بعد تمكين خيارات الأمان.

وجود روابط واضحة جدًا.

لديك سياسات خصوصية عالية المستوى.

لا تحتوي هذه المواقع على العديد من النوافذ المنبثقة.

تعود ملكية الموقع إلى نفس الشركة المالكة للموقع.

كيفية التأكد من أن الموقع آمن للتسوق

من الممكن التأكد مما إذا كان الموقع آمنًا للتسوق أم لا من خلال ظهور أيقونة القفل في شريط العنوان بالمتصفح الإلكتروني، ومن الضروري الانتباه إلى جميع التحذيرات الأخرى المتعلقة بالأمان، مثل فحص البطاقة كشف الحساب بشكل دوري، مع تفعيل خاصية استلام جميع الإخطارات لكل إجراء أو عملية شراء تتم عن طريق البطاقة.

كيف لي أن أعرف ما إذا كان الموقع قد تمت الموافقة عليه

يمكن التأكيد على أن الموقع تمت الموافقة عليه من خلال عنوان الموقع حيث أن الموقع المعتمد يبدأ بالرمز HTTP // ولا يحتوي الموقع غير المعتمد على هذه الميزة ويجب التأكد من وجود علامة أو قفل رمز في بداية عنوان الموقع، مع البحث عن الشركة المالكة للموقع، بالإضافة إلى جميع المعلومات المتعلقة به للتأكد من صحتها في تعاملاتها التجارية أم لا.

كيف اعرف ان الموقع غير موثوق به

هناك خطوة بسيطة للغاية للتأكد من عدم مصادقة الموقع، وذلك بفتح صفحة داخل متصفح Chrome، وهذه الصفحة هي حامل رابط الموقع من أجل التحقق من وجود رمز الأمان على يمين عنوان الويب، “آمن أو غير آمن”.

ما الفرق بين المواقع الآمنة وغير الآمنة

يكمن الاختلاف بين المواقع الآمنة والمواقع غير الآمنة في حالة وجود أخطاء بالترتيب المطلوب، حيث في حالة التعامل مع موقع آمن، سيجد العميل بالتأكيد مكانًا لإرسال الشكوى رسميًا، وسيكون قادرًا على استرداد أمواله، في حين أن المواقع غير الآمنة لا توفر أيًا من خصائص هذه الميزات.

كيف تعرف المواقع المزيفة

من خلال النقاط التالية سنتعرف على أهم المؤشرات على أن الموقع موقع مزيف

يجب أن تكون لغة الموقع لغة واحدة.

البريد الإلكتروني غير محترف.

أن لا تتم صياغة الشكل القانوني للشركة بأسلوب احترافي.

الشركة ليس لديها هاتف ثابت.

استقرار السعر.

انخفاض سعر البضائع.

نوع غير عادي من البضائع المعروضة.

كيف تلاحظ أن هذه الشركة مزيفة بعد الاتصال بهم

من خلال ما يلي سوف نناقش كيفية التأكد من أن الشركة مزيفة بعد الاتصال

تم تنسيق البريد الإلكتروني بشكل غير صحيح.

التوقيع الإلكتروني.

طريقة الدفع او السداد.

حاول تقديم دليل على أن الشركة حقيقية وليست وهمية.

فاتورة هاتف غير احترافية.

اللغة الوحيدة للموقع.

تخفيضات غير معقولة

تعرفنا عبر السطور أعلاه حول كيفية معرفة اذا الموقع موثوق للشراء وحقيقي ، وشرحنا لكم بعض المعلومات حول مواقع موثوقة يمكنكم الشراء من خلالها ، بالإضافة إلى كيفية التأكد من مصادقة الموقع وليس موقع مزيف.