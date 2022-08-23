كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت، يمكن لأي شخص حول العالم عند حاجته للإنترنت الوصول إلى الإنترنت من خلال استخدام هاتفه ، ويأتي ذلك الأنر إما عبر طلب رمز الخاص بالتحقق من الرصيد الخاص بالإنترنت والاستهلاك ، أو باستخدام تطبيق My Ooredoo الذي تم تنزيله للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها Ooredoo ، تابعوا معنا لمعرفة استهلاك النت اوريدو الكويت .

شركة Ooredoo الكويت

Ooredoo هي واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة الكويت. تقدم الشركة خدماتها لأكثر من مليون ونصف عميل في دولة الكويت. تأسست الشركة في عام 1997 لتصبح ثاني شركة في الكويت متخصصة في هذا المجال. فازت Ooredoo بجائزة أفضل علامة تجارية في الكويت عام 2010، بالإضافة إلى بعض الجوائز الأخرى على المستوى الإقليمي.

كيف تعرف استهلاك الإنترنت من Ooredoo الكويت

يمكن لعملاء Ooredoo في الكويت الاستعلام عن استهلاكهم للإنترنت باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق My Ooredoo لأجهزة Android أو iPhone أو Huawei.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على التطبيق.

بمجرد فتح التطبيق، يمكن للمستخدم عرض الباقة المتبقية ورصيده.

كود استهلاك الإنترنت Ooredoo الكويت

مثل الشركات الأخرى، تقدم Ooredoo لعملائها العديد من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الاستخدام، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن الرصيد أو استهلاك باقة الإنترنت ؛ يمكنك الاتصال على # 555 * من لوحة الاتصال بالهاتف، ثم اتباع التعليمات حتى تستفسر عن استهلاك باقة الإنترنت أو الرصيد.

باقات الإنترنت شركة Ooredoo الكويت

تقدم Ooredoo مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت لعملائها في دولة الكويت، وتختلف هذه الباقات حسب سعة الاستخدام والمدة الزمنية لتجديد الاشتراك في الباقة. من أبرز باقات الإنترنت من Ooredoo الباقات السريعة وباقات شامل التي نتعرف عليها في الفقرتين التاليتين.

باقات Ooredoo Express الكويت

باقات Express من Ooredoo في الكويت هي ست باقات نتعرف عليها في النقاط التالية

باقة اكسبرس الأساسية الشهرية سعر هذه الباقة 5 دينار كويتي وصلاحيتها 30 يوم.

باقة اكسبرس الأساسية السنوية سعرها 85 دينار كويتي وصلاحيتها 12 شهرًا.

باقة 100 جيجا سعرها 12 دينار كويتي وصلاحيتها 30 يوم.

باقة 200 جيجا سعرها 16 دينار كويتي وصلاحيتها 30 يوم.

باقة 400 جيجا سعرها 18 دينار كويتي، وصلاحيتها 30 يوم.

باقة 6 جيجا سعرها 6 دينار كويتي وصلاحيتها 30 يوم.

باقة 60 جيجا سعرها 9 دينار وصلاحيتها 30 يوم.

باقات شامل Ooredoo الكويت

باقات شامل تقدم تجربة مستخدم مميزة وهي خمس باقات نتعرف عليها في النقاط التالية

باقة شامل 15 تمنحك 100 جيجا انترنت، وسعر الباقة 15 دينار كويتي.

باقة شامل 12.5 توفر 100 جيجابايت من استخدام الإنترنت، وسعر الباقة 12.5 دينار كويتي.

باقة شامل 10 توفر سعة إنترنت 50 جيجا، وسعر الباقة 10 دينار كويتي.

باقة شامل 22.5 توفر إنترنت غير محدود بتقنية الجيل الخامس، ويبلغ سعر الباقة 22.5 دينار كويتي.

باقة شامل 17.5 توفر 500 جيجا انترنت، وسعر الباقة 17.5 دينار كويتي.

كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت ، تعتبر شركة اوريدو من الشركات الضخمة والعاملة في مجال الاتصالات الانترنت داخل الكويت ، وتعد من الشركات ذات العلامة التجارية المميزة منذ عام 2010 ، كما تعرفنا على باقات الإنترنت شركة Ooredoo الكويت .