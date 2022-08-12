كيفية معرفة اني حامل بالكلور ، قد تسائل العديد من الفتيات والنساء حديثي الزواج حول معرفة هل هي حامل أم لا دون اللجوء الى الطبيب المختص ، وذلك عبرة الطرق التي استخدمت منذ القدم ، و ترغب العديد من النساء في معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام الكلور كاختبار حمل للتوفير على حساب اختبار الحمل الطبي من الصيدلية وأيضًا لتسهيل الأمر على أنفسهن ويرجع لوجود الكلور في جميع المنازل تقريبًا ، تابعوا معنا .

كيف أعرف أنني حامل بالكلور

تريد العديد من النساء معرفة الطريقة الصحيحة لإجراء اختبار الحمل بالكلور ؛ نظرًا لأن هذا اختبار سهل وغير مكلف نسبيًا لوجود الكلور في جميع المنازل، سنشرح بالتفصيل في هذا الجزء من المقالة كيفية استخدام الكلور لتأكيد الحمل

كيفية استخدام الكلور لتأكيد الحمل

يستخدم الكلور عادة بالطريقة التالية لتأكيد الحمل

يتم جمع نصف كوب من البول في كوب نظيف.

في كوب آخر، نضع نصف كوب من الكلور.

ثم يضاف البول تدريجياً إلى الكلور وانتظار النتائج.

كيف أعرف ما إذا كانت نتيجة اختبار الحمل بالكلور إيجابية

يمكن للمرأة أن تعرف أن نتيجة اختبار الحمل بالكلور إيجابية إذا رأت وجود العديد من الفقاعات البيضاء على سطح الكلور، ولاحظت أن الكلور قد بدأ في الظهور بعد إضافة البول إليه، وعلى العكس من ذلك، فإن عدم حدوث أي تغيرات في الكلور بعد إضافة البول إليه يدل على أن النتيجة سلبية في كثير من الأحيان.

كيف يعمل اختبار الحمل بالكلور

يعتمد تحليل الحمل بالكلور على وجود هرمون الحمل في البول، حيث يتفاعل هذا الهرمون بالذات مع البول مكونًا الفقاعات البيضاء والفوران الذي تم ذكره سابقًا، مما يعني أن تحليل الحمل بالكلور هو الشكل البدائي للحمل الفحوصات التي توجد في الصيدلية، وتعمل أيضًا على الكشف عن نفس الهرمون.

هل يوجد نوع معين من الكلور في اختبار الحمل

نعم، النوع المناسب من الكلور في اختبار الحمل هو الكلور الأبيض النقي. عادة ما يكون الكلور المختلط غير دقيق في نتائجه ؛ لأنه في معظم الأحيان لا يتفاعل مع البول حتى لو كان يحتوي على هرمون hCG.

هل اختبار الحمل بالكلور دقيق

عادة ما تكون نتائج اختبار الحمل بالكلور صحيحة بنسبة 85٪. عادة، قد يكون اختبار الحمل بالكلور غير دقيق بسبب أحد الأسباب التالية

شرب الكثير من الماء قبل إجراء اختبار الحمل بالكلور، لأن هذا يضعف من ظهور هرمون الحمل في البول.

تناول أنواع معينة من الأدوية التي تقلل من ظهور هرمون الحمل في البول.

مخاطر استخدام الكلور كاختبار للحمل

قد يتسبب استخدام الكلور في الكشف عن الحمل في التعرض للمخاطر التالية

إجهاض.

يحترق الكلور إذا تم تطبيق البول مباشرة على الكلور.

التعرض لمشاكل الجهاز التنفسي التي تسببها أبخرة الكلور.

من جرب اختبار الحمل بالكلور وخرجت حامل

في هذا الجزء من المقال، سوف نقدم تجربة المرأة مع اختبار الحمل بالكلور

بعد 4 أشهر من زواجي، أردت أن أتأكد من حملي، لذا أجريت اختبار حمل بالكلور بمجرد أن شعرت بعلامات الحمل.

بالطبع، بمجرد أن أضع البول على الكلور، ظهرت الإيجابية على أنني حامل من الفقاعات والفوار. مما جعلني سعيدًا جدًا وجعلني أسرع لإخبار العائلة والأصدقاء بهذه الأخبار السعيدة.

عندما ذهبت إلى الطبيب لمتابعة الحمل معه، أخبرني أنني لست حاملاً، وأن الأمونيا في البول هي التي تسببت في ارتفاع الكلور، وأكد لي أن الفحوصات الطبية للحمل يجب أن تكون تستخدم والابتعاد عن أي طرق أخرى.

علامات الحمل المؤكدة

علامات الحمل المؤكدة هي

اضطراب المزاج

الكثير من الإفرازات المهبلية البيضاء أو المخاطية.

الشعور بالكسل والرغبة الشديدة في النوم.

زيادة الرغبة في التبول.

اضطرابات القولون والجهاز الهضمي.

عدم القدرة على تحمل بعض روائح الطعام.

الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول كيفية معرفة اني حامل بالكلور ، بحيث يمكن لجميع النساء اللواتي يرغبن في استخدام الكلور كاختبار حمل معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية معرفة ذلك نتائج اختبار الحمل بالكلور سلبية أو إيجابية .