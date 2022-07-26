كيفية معرفة ان المنطقه عندي متوسعه بعد الولادة ، قد سعى الكثير من النساء بالبحث حول التعرف على معرفة ان المنطقه عندي متوسعه بعد الولادة ، والذي دفع بالنساء سواء التي تم ولادتهن أو النساء التي على وشكل الولادة أو من فئة البنات ككل حول معرفة ان المنطقه عندي متوسعه بعد الولادة ، فمعرفة إجابة هذا السؤال نتيجة المشاكل التي تواجه بعد النساء بعد الولادة سواء كانت الولادة طبيعية أو عملية قيصرية ، تابعوا معنا .

أسباب تضخم المهبل

يحدث توسع المهبل عادة بسبب ما يلي

الشيخوخة في معظم الحالات تضعف عضلات منطقة المهبل بسبب التقدم في السن ونقص هرمون الاستروجين في جسم المرأة مما يؤدي بالضرورة إلى فقدان المهبل مرونته.

الولادة تؤدي الولادة إلى اتساع عضلات المهبل لخروج الطفل مما يؤدي إلى اتساع منطقة المهبل لفترة من الوقت بعد الولادة، ولكن عادة ما يعود حجم المهبل إلى طبيعته بعد فترة من الوقت بعد الولادة.

كيف اعرف ان المنطقة اتسعت بعد الولادة

يمكن للمرأة أن تعرف أنها تعاني من مشكلة في تمدد المهبل بعد الولادة بملاحظة الأمور التالية

إذا لاحظت أنها لا تشعر بالمتعة عند الدخول في علاقات زوجية، خاصة إذا كان ذلك مصحوبًا بشكوى الزوج من نفس المشكلة.

إذا كانت المرأة تعاني من سلس البول، أو مشكلة عدم قدرتها على التحكم في نزول البول.

إذا شعرت المرأة طوال الوقت أن الهواء يتسرب إلى جسدها عبر المهبل.

إذا لاحظت المرأة تسرب الماء إلى مهبلها وهي في البانيو.

إذا أصيبت المرأة بتدلي الرحم بعد الولادة، فهذا أحد الآثار الجانبية للتوسع المهبلي.

تغييرات في المهبل بعد الولادة

عادة ما تحدث التغييرات التالية في منطقة المهبل بعد الولادة

يصبح لون المهبل أغمق لفترة بعد الولادة.

المهبل جاف للغاية، مما قد يتسبب في إصابة المرأة أثناء الجماع.

قد تكون ممارسة الجماع الزوجية مصحوبة بألم شديد في منطقة المهبل لفترة تقدر عادة بشهر إلى شهرين بعد الولادة.

تضخم المهبل بعد الولادة

عادة ما يعود حجم المهبل إلى طبيعته بعد فترة من الوقت بعد الولادة، لكن بعض النساء لا يرغبن في الإسراع بعودته إلى طبيعته، لذلك في هذا الجزء من المقال سنشرح عدة طرق ناجحة لعلاج اتساع الرحم. المهبل بسرعة

غسل المهبل بالصابون البكر قبل الجماع يمكن للمرأة استخدام صابون العذراء لغسل منطقة المهبل قبل الجماع، حيث يعمل هذا الصابون على تضييق المهبل بعدة سنتيمترات لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات بعد استخدامه.

باستخدام وصفة طبيعية لتضييق المهبل قبل الجماع يمكن تحضير الوصفة التالية “ملعقة من الشبة _ ملعقة من قشر الرمان _ ملعقة هندية فاخرة _ ملعقة عشب فخذ الحمام” يتم غلي المكونات التالية والماء الناتج عن يستخدم الغليان كغسول، وسيعمل هذا المستحضر على شد منطقة المهبل لعدة ساعات بعد استخدامه.

ممارسة تمارين كيجل تعمل تمارين كيجل على تقوية عضلات الحوض، والتي بدورها تعيد عضلات المهبل إلى مرونتها.

تضييق المهبل الجراحي

يتم تضييق المهبل بالجراحة فقط في حالات معينة والتي عادة ما تكون مصحوبة بإصابة المرأة بآفة شديدة في المهبل، ولكن في العام، عادة ما تستعيد المرأة بعد الولادة طبيعتها الجسدية مرة أخرى، ولكن كل هذا، قد تحتاج إلى بعض الوقت، لذلك يجب عليها عدم اللجوء إلى أي عمليات جراحية على جسدها للتخلص من آثار الولادة، خاصة في منطقة المهبل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اجابة كيفية معرفة ان المنطقه عندي متوسعه بعد الولادة ، وكيفية تضييق المهبل الجراحي ، و تضخم المهبل بعد الولادة ، و تغييرات التي تصيب المهبل بعد الولادة ، أسباب تضخم المهبل .