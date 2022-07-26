كيفية معرفة سرعة النت من الراوتر we ،للحصول على سرعة الانترنت بشكل كامل ويتم معرفة السرعة بشكل عادي باستعمال احد مواقع قياس سرعة الانترنت ، ولكن علي الرغم من ذلك الا انها قد تخرج بعض النتائج الغير ثابتة وليس من الامستطاع الاعتماد عليها بشكل رئيسي ولمعرفة علي السرعة الفعلية التي تصل الي خط الانترنت نستطيع معرفة سرعة النت من الراوتر وما يميز هذه الوسيلة عن استعمال اي برنامج .

كيف تعرف سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه

عند الحديث عن كيفية معرفة سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه WE، فهذا يعتمد على طراز جهاز التوجيه الخاص بك ؛ حيث أن هناك نوعين من أجهزة الراوتر، الأول هو أحدث إطلاق في السوق المصري وهو Huawei DG8045 والذي تم إطلاقه مؤخرًا في عام 2022، والثاني هو المصنع في شركة ZTE الصينية برقم الإصدار ZXHN H168N التابع أيضًا. مع المصرية للاتصالات.

يتم تحديد الاستهلاك من خلال تحديد كميات محددة للتصفح، ويمكنك تقسيم تلك السرعات على الأجهزة الموجودة، وذلك بتحديد سرعات كل جهاز متصل بالراوتر، كما يمكنك تقسيم سرعة كل جهاز متصل بالراوتر على الثانية، بحيث يمكنك تحديد عدد معين من الميغابايت يرسله الموجه إلى الجهاز، ولا يتجاوز بأي حال من الأحوال الحد الذي تحدده ؛ وبالتالي، يمكنك حفظ باقتك الشهرية من استهلاك الجيران أو الأصدقاء.

كيفية تحديد سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه WE DG8045 الجديد

نقدم لك كيفية معرفة سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه الخاص بنا ؛ من جهاز التوجيه الذي أصدرته WE في عام 2022، والذي تبلغ سرعته القصوى 300 ميجابت في الثانية ؛ أيّ

يجب عليك أولاً الدخول إلى صفحة إعداد جهاز التوجيه، من خلال عنوان IP هذا “168.1.1”، عن طريق كتابته في عنوان التصفح الخاص بك. في بعض الأحيان قد تظهر لك نافذة بها رسالة تحذير، انقر على خيار “متقدم”. ثم قم بالتمرير لأسفل الشاشة، وانقر على “قبول المخاطرة والمتابعة”. ستظهر صفحة تسجيل الدخول أمامك ؛ هذا في حال كان المتصفح الذي تستخدمه هو Firefox ؛ إذا كنت تستخدم متصفح Google Chrome، فبعد الضغط على “خيارات متقدمة”، سيتعين عليك الضغط على “Qos” لتظهر لك لوحة التحكم في جهاز التوجيه. لتسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم اضغط على “تسجيل الدخول” للدخول إلى لوحة تحكم جهاز التوجيه. في حالة عدم قيامك مسبقًا بتغيير كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك، يمكنك استخدام البيانات المسجلة من قبل الشركة على جهاز التوجيه الخاص بك، مع كتابة اسم المستخدم الأصلي وكلمة المرور عليها. انتقل إلى رمز “الإنترنت”. انقر على كلمة “Bandwidth Control”. بعد ذلك عليك الذهاب إلى أحد مواقع الويب لاختبار سرعات الإنترنت، لمعرفة سرعتك في الوقت الحالي، وهذه الخطوة هي معرفة مدى فاعلية تغيير سرعة جهاز التوجيه بعد تحديثه. لاستخدام عداد السرعة، اضغط على “Go”.

كيفية تحديد سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه ZTE الخاص بنا

في حال كان جهاز التوجيه الخاص بك من طراز ZTE، وتريد الاستفسار عن كيفية معرفة سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه ؛ فيما يلي الخطوات

يجب عليك الدخول إلى صفحة الإعداد الخاصة بالموجه، من خلال عنوان IP “168.1.1”، عن طريق كتابته في عنوان التصفح الخاص بك ؛ في بعض الإصدارات القديمة من Windows، قد تظهر نافذة تحذير، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الخيار “متقدم”. ثم قم بالتمرير لأسفل الشاشة، وانقر فوق “قبول المخاطرة والمتابعة” ؛ ستظهر صفحة تسجيل الدخول أمامك ؛ هذا في حال كان المتصفح الذي تستخدمه هو Firefox ؛ إذا كنت تستخدم متصفح Google Chrome، فبعد الضغط على “خيارات متقدمة”، سيتعين عليك الضغط على “Qos” لتظهر لك لوحة التحكم في جهاز التوجيه. لتسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق “تسجيل الدخول” ؛ في حالة عدم قيامك مسبقًا بتغيير كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك، يمكنك استخدام البيانات المسجلة على جهاز التوجيه الخاص بك. من النافذة التي تظهر أمامك، انقر فوق “Wan Setting”، أو انقر فوق خيار “الإنترنت”. يظهر نوع الاتصال “vdsI2” أمامك مع الإشارة إلى سرعة الإنترنت ؛ بعد ذلك، انقر فوق خيار “Wan”. من الخيارين اللذين يظهران أمامك، اختر “Dsl Modulation Parameters”. من النافذة التالية، اختر السرعة التي تريد تطبيقها ؛ ثم انقر فوق “تطبيق” لتطبيق التغييرات التي أجريتها. بعد ذلك تظهر أمامك نافذة تحتوي على جميع البيانات الخاصة بسرعة الإنترنت في الثانية التي حددتها والملفات المرفوعة وغيرها من المعلومات التي توضح لك الفرق بين السرعة القديمة والسرعات الجديدة المحددة حديثًا.

باقات WE الشهرية

بعد أن عرفت كيفية معرفة سرعة الإنترنت لجهاز التوجيه نحن ؛ نقدم لك بعض الباقات الشهرية التي تقدمها WE Internet ؛ مثل

باقة السوبر 140 جيجا واشتراكها الشهري 120 جنيه.

باقة السوبر 250 جيجا والتي يبلغ اشتراكها الشهري 210 جنيهات.

باقة السوبر 400 جيجا والتي يبلغ اشتراكها الشهري 340 جنيها.

باقة السوبر 600 جيجا، واشتراكها الشهري 500 جنيه.

باقة ميجا 140 جيجا اشتراك شهري 220 جنيه.

باقة ميجا 250 جيجا اشتراك شهري 310 جنيهات.

باقة الترا 140 جيجا اشتراك شهري 320 جنيه.

باقة الترا 250 جيجا اشتراك شهري 410 جنيهات.

باقة الترا 600 جيجا اشتراك شهري 700 جنيه.

ماكس 1 تيرابايت اشتراك شهري 1000 جنيه.

سرعة الحزم

يمكن أن تصل سرعة جميع الباقات السوبر إلى 30 ميجابايت في الثانية.

قد تصل سرعة جميع الباقات الضخمة إلى 70 ميغا بايت في الثانية.

يمكن أن تصل سرعة جميع حزم Ultra إلى 100 ميجابت في الثانية.

قد تصل سرعة الحزمة القصوى إلى 200 ميجابت في الثانية ؛ إنها أسرع حزمة تقدمها Wei لعملائها، وأغلى اشتراك.

كما أن WE، باعتبارها أقوى شركة إنترنت في جمهورية مصر العربية، تحرص دائمًا على تلبية جميع متطلبات عملائها ؛ وكان أهمها توفير خدمة سعات إضافية حتى لا يضطروا إلى اللجوء إلى التجديد المبكر ؛ القدرات الإضافية تشمل

يمكن إضافة 20 جيجا كسعة إضافية حتى التجديد الشهري مقابل 30 جنيه.

يمكن إضافة 50 جيجا كسعة إضافية حتى موعد التجديد الشهري مقابل 60 جنيها.

يمكن إضافة 100 جيجا كسعة إضافية حتى التجديد الشهري مقابل 100 جنيه.

اصبح التأكد من سرعة الإنترنت أمر بسيط جدا لجميع المستخدمين، فقد يظن البعض أن معرفة بعض المعلومات الخاصة بالإنترنت تكاد مستحيلة للغاية بل بالعكس، فقد تطورت مجموعة كبيرة من الوسائل والأدوات التي يستطيع المستخدم استعماله من أجل معرفة السرعة وغيرها، فضلا عن انتشار مواقع قياس سرعة الإنترنت.